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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 Борьба с коронавирусом в Украине только начинается, поэтому говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано, - Кличко

Говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"12 марта мы приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях столицы. А также - в детских садах. И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о возобновлении обучения", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно.

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"Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также, телеканал "Киев" транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео уроки можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала "Киев" в Facebook ", - сообщил Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3183863
 
   
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Пан Кличко скромничает и не хочет озвучивать вслух дату 1 сентября.
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Тю, да только недавно же отправили на карантин и закрыли школы. Шо за базар, однако, Педалик, ты про шо тут галдишь? Борьба с коронавирусом в Украине только начинается, поэтому говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано, - Кличко - Цензор.НЕТ 892
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Соромно,ну як д..біл може займати таку високу посаду...
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віталька, нє всє могут вчєра смотрєть в сєгоднєшній дєнь-коронавірус у нас начался єщьо в дєкабрє.
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А метро зачем закрыл ? Там хоть вентиляция есть, а в маршрутках и автобусах - самое оно подхватить любую гадость, от кори до ветрянки.

Когда государством правят идиоты, оно обречено на бедствия (как минимум).
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он сопротивлялся...но зеленая плесень обволакивает все в стране.
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Значит, он - не власть.
Власть - это тот у кого есть армия. У Виталика своей армии нет.
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Мало того что вентиляция довольно таки серьезная с фильтрами ( метро то разрабатывали на случай войны как убежище и там заложены все защитные возможности) , так еще и есть контроль на турникетах проходящих где можно сразу из потока отсеивать людей с температурой и подозрением и это не говоря уже о том что на конечных есть возможность дезинфецировать вагоны ..................................
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зробіть щось зі старими, щоб не швеньдяли по місту без масок.
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Движение - жизнь! Но только пешком, а не в общественном транспорте, включая метро!
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