 Борьба с коронавирусом в Украине только начинается, поэтому говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано, - Кличко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"12 марта мы приостановили учебный процесс в школах и высших учебных заведениях столицы. А также - в детских садах. И, как показывает статистика и рекомендации китайских врачей, мы сделали своевременный и правильный шаг. Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому что борьба с болезнью в Украине только начинается. Когда ситуация нормализуется - тогда мы сможем говорить о возобновлении обучения", - отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все возможное, чтобы школьники продолжали свое обучение дистанционно.

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"Сегодня учителя дают задания и учебные программы школьникам онлайн. Также, телеканал "Киев" транслирует телеуроки. И они пользуются большой популярностью. Видео уроки можно посмотреть также на Youtube-канале и на странице канала "Киев" в Facebook ", - сообщил Виталий Кличко.