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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Киевские новости
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 Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах

Необходимо усилить контроль за приехавшими из-за границы украинцами из-за потенциальной угрозы распространения коронавируса.

Об этом заявил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Преимущественное количество киевлян, которые заболели на эту болезнь (коронавирус. – Ред.) привезли эту болезнь из-за границы. В последние дни в столицу спецрейсами прибывают из-за границы десятки тысяч украинцев. С проблемой потенциально инфицированных людей на улице и с угрозой быстрого распространения инфекции столица остается сам на сам. Все профильные государственные органы должны подключиться к контролю за состоянием людей, которые прибывают, к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту, там уже толпы и очереди", - заявил Кличко.

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"Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу", - заявил мэр Киева, акцентировав внимание на необходимости двухнедельной самоизоляции всех прибывающих из-за границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3183862
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз зебіли напишуть що він тупий боксер, і зебільна влада все контролює.
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Та Зелю потрібно судити за те, що він пустив вірус в країну.
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як для людини яку пів життя били по голові то це вражає ...зато інших "наших" "урядовців" АПівців та резиденти видно не били зовсім ...у їх родова травма ...акушер на в руках не втримала ... пол бетонний...
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Клично думаю понял давно, но вот сделатьт ничего не может.
Ватный зезедент приказал всех из красных зон стягивать в Украину без какого либа карантина. А сейчас еще и предлогает закрыть все аэропорты страны, кроме Борисполя
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Зрозуміли всі, навіть Бубочка. Просто вперше державний чиновник сказав уголос. А Бубочка просто у прострації. Він вже все розуміє, але не знає, що робити.
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Зараз зебіли напишуть що він тупий боксер, і зебільна влада все контролює.
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для боксера це ще нормальна швидкість )))
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браво! если Виталий догадывается...может...
хотя... поздно пить зеленку... если уже завезли и развезли-разнесли...
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Виталя, так ты ж мэр - создавай на печерских холмах табор, и свози туда всех прибывших на карантин.
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на каком законном основании? кац, а сколько там трупиков у вас уже? всех вылечили и всех победили, что пасешся все время у нас и вздумал Кличко уму разуму учить Сегодня происходит бесконтрольное импортирование инфекции в столицу, - Кличко о возвращающихся из-за границы украинцах - Цензор.НЕТ 3631
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А на каком законном основании вы требуете от Зеленского закрыть границу для украинцев и нарушить статью 25 Конституции? Чтобы потом бухтеть про импичмент и уголовные дела? Так не дождетесь.
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Зеленский может что угодно, у него монобольшинство в ВР,это во -первых. а во-вторых - я не требую закрывать границу - я требую наказать диверсантов, которые и свозили всех туристов без обязательного карантина, который, опять таки должен обеспечить зеленский, раз все ветви власти под ним. Кац, так ты не съезжай с темы, сколько там твое коронавирусноеуйло трупов прячет?
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сміх та й годі - кацев поимел с конституцией коронавирусный *****, а он нам про конституцию втирает. -за парєбрык валІ, трупаки свои считай! Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 5234 Сьогодні відбувається безконтрольне імпортування інфекції в столицю, - Кличко про українців, які повертаються з-за кордону - Цензор.НЕТ 48
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Всетаки Кличку не все мозги отбили... А у ЗЕшмаркли их вообще видимо нет.
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Отбили все, это просто говорящая голова прокремлевского олигарха фирташа
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Этот Зеленый геноцид войдет в историю.
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Да ты что...Люди уже неделю возмущаются, "Астановитесь!", до Кличко, только дошло.
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Всього станом на вчора евакуювали 72 тис. осіб. Невже їх не можна було розпихати по готелях/санаторіях, які все одно пустують???
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низзя ...только за деньги ...по тройному "тарифу"
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Та Зелю потрібно судити за те, що він пустив вірус в країну.
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Если уже даже Виталя догадался значит Беня минимум месяц целенаправленно воплощает план как довести страну до дефолта )
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Так ты мэр или нет? Видишь, что столицу убивает зеленая плесень и дебилы из Квартала - включайся и защищай город, давший тебе власть.
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Напомню, что Киев, проголосовал за власть зели, которая сейчас уничтожает украинцев!
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Кличко уже забьіл, что сам импортированньім бьіл.
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Правильно, он вообще в Кыргызтане родился.
Сам понаехал тут, а нам рассказует, шо Киев нерезиновый.
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Мося роздуплився й почав сіяти розумне,добре,вічне....Це,ж, треба...
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А на чому піаритись буде вєлічайший спасітєль? Не коти бочку на Бубочку.
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Так це ж Киев, тут куда не плюнь - попадёшь как не в депутата - так в прокурора или в госслужащего с зарплатой 7,5 тыс грн на нулячем Рейндж Ровере.
Хто ж их контролировать будет, мусора из Соломенского РОВД?
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це була свідома диверсія
Не треба було везти з країн, у яких вирував вірус. А якщо й везли, то треба було саджати на карантін, як було перший раз.
А зараз отримали геометричну прогресію
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клятий зелений карлик підвів країну під дурного хату
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Зебилам надо, чтобы был хаос и побольше больных, тогда легче списать результаты своего бездарного правления на вирус. Поэтому всех приезжающих отпускают по домам после формального измерения температуры.
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