 Больницы должны приостановить плановые операции в связи с COVID-19, - приказ Минздрава

Об этом говорится в приказе Минздрава №698, передает Цензор.НЕТ.
"Учреждениям здравоохранения:
- обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций
пациентов;
- принять меры по увеличению доли медицинской помощи, которая предоставляется с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционного связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины);
- обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;
- обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме", - говорится в приказе.
При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.
В этот список входят:
- оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.
Так ведь, Зеленский ?
католический священник, помогавший больным, отдал свой вентиляционный аппарат более молодому пациенту и умер.
Надеюсь, в Украине тоже найдутся самоотерженные люди, готовые спасать других, невзирая на смертельную опасность для себя.
Или начнут чесаться когда в больницах закончится место в коридорах?
Мы НЕ китайцы, что бы построить 100500 госпиталей за неделю!
Пусть видят степень тупизма приверженцев Зе