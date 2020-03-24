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 Больницы должны приостановить плановые операции в связи с COVID-19, - приказ Минздрава

Министерство здравоохранения Украины требует от больниц приостановить плановые операции, а также плановые госпитализации.

Об этом говорится в приказе Минздрава №698, передает Цензор.НЕТ.

"Учреждениям здравоохранения:
- обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций
пациентов;
- принять меры по увеличению доли медицинской помощи, которая предоставляется с использованием технологий и мероприятий, применяемых во время оказания медицинской помощи с использованием средств дистанционного связи для обмена информацией в электронной форме (предоставление медицинской помощи с применением телемедицины);
- обеспечить прием пациентов, имеющих признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;
- обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме", - говорится в приказе.

При этом говорится, что от ряда срочных и неотложных плановых операций и госпитализаций больницы отказаться не смогут.

В этот список входят: 

- оказание медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;
- оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
- оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;
- оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
- другие неотложные и срочные меры по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183861
 
 
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Больницы никому ничего не должны!
Так ведь, Зеленский ?
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Кого, вроде Дубинского, заботит Украина перед лицом неминуемой беды, а кого, вроде порохоботов - очередной повод метнуть в Зеленского.
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Don Giuseppe Berardelli. He was 72 years old, from Bergamo.

католический священник, помогавший больным, отдал свой вентиляционный аппарат более молодому пациенту и умер.
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Более 50-ти католических священников, помогавших зараженным, уже умерло в Италии. Старейшему из них было более 100 лет.

Надеюсь, в Украине тоже найдутся самоотерженные люди, готовые спасать других, невзирая на смертельную опасность для себя.
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Зе-тыпилы собираются разворачивать временные госпитали?!!
Или начнут чесаться когда в больницах закончится место в коридорах?
Мы НЕ китайцы, что бы построить 100500 госпиталей за неделю!

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вы-то, порохоботы, точно не. Вы - 8%-я зараза этноса, как коронавирус - зараза организма. К сожалению, вы не единственная зараза украинского этноса. Есть еще и холера похуже - ОПЗЖ и крымско-донбасская гангрена.
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Не баньте этот пост!!!
Пусть видят степень тупизма приверженцев Зе
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Теперь будем умирать и от некороновируса.
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