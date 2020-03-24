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Все про:Зубик (11) COVID-19 (1818)

 Остановка экономики опаснее коронавируса, – Зубик

Остановка экономики может привести к большему количеству смертей, чем коронавирус.

Об этом рассказал в интервью изданию "КиевВласть" Владимир Зубик, президент некоммерческой организации Ассоциация предприятий строителей "Интергал-Буд".

"Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу. Убивая экономику, они убивают людей. Внутренний рынок остановлен, сфера услуг остановлена, экспорт пока идет, но скоро тоже ляжет, потому что рухнут логистические цепочки. Все это приведет к эффекту домино, банкротству компаний, падению банков и в итоге - к мощнейшему социальному взрыву, гораздо большому количеству смертей, чем от коронавируса, и дестабилизации ситуации в Украине по всем направлениям. Еще неделя карантина приведет к необратимым последствиям для нашей экономики. Люди не смогут долго прожить без зарплаты и накоплений, поэтому необходимо запустить транспортную инфраструктуру и обеспечить гражданам и бизнесу возможность работать хотя бы в ограниченном режиме", - заявил Владимир Зубик.

Он отметил, что крупные компании сохраняют выплату сотрудникам зарплаты, но в условиях тотального карантина весь бизнес просто остановится.

"Никто не понимает, что будет дальше, сколько продлится карантин, насколько глубоким будет кризис. Многие строительные проекты в Киеве просто остановились. "Интергал-Буд" продолжает строить, как и во время кризисов 2008-2009 годов, когда у компании вообще не было покупателей. Тем не менее, тогда все проекты довели до конца, есть ресурсы все достроить и сегодня. Компания предлагала взять на себя достройку объектов "УкрБуда". Власть приняла решение поручить это "Киевгорстрою". Поэтому у компании сегодня накоплен большой неизрасходованный финансовый ресурс. Все рабочие места сохранены. Мы платим даже тем, кто не может добраться на работу, потому что общественный транспорт перевозит по спецпропускам только медработников и правоохранителей. "Интергал-Буд" достаточно мощная компания, мы можем позволить себе быть социально ответственными. Но возникает вопрос – может ведь наступить момент, когда нам просто не дадут строить. Введут комендантский час, заставят всех сидеть дома. Пусть наши власти не просто слепо копируют опыт европейских стран, а трезво подумают - как люди будут жить без зарплаты? Сколько они смогут так прожить? Ведь большинство живет от зарплаты до зарплаты, берет кредиты, которые не сможет в итоге оплатить. Сейчас они экономят на лекарствах. Когда закончатся деньги на еду, они выйдут на улицы, и никакой карантин их не остановит. Надо спасать тех, кому вирус действительно угрожает – пенсионеров и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Их нужно посадить на карантин, организовать им помощь, например, доставку продуктов под дверь квартиры. Для большинства здоровых людей молодого и среднего возраста вирус не несет серьезной опасности", - рассказал Владимир Зубик.

Он призвал правительство, киевскую мэрию и президента запустить транспорт, бизнес и производство, а также обсудить экономические последствия карантина для людей и государства с представителями ТОП-100 компаний Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3183859
 
   
 Топ комментарии
 
Это очевидно меньшинству, которое сохранило мозги. Большинство же нашло себе новую цацку... скучно зебилам в реальности.... Остановка экономики опаснее коронавируса, – Зубик - Цензор.НЕТ 9637
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Але зевлада цього не розуміє.
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Это очевидно меньшинству, которое сохранило мозги. Большинство же нашло себе новую цацку... скучно зебилам в реальности....
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Зеблювотинизм надзвичайно небезпечна хвороба місця для сірої речовини...
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Все гораздо проще, этот радетель за судьбы Украины не хочет останавливать строительство своих объектов=упускать сверхприбыли, которые дают полузаконные новострои и дармовая рабочая сила. Тут недавно в другой ветке власть хрюкала, что медикам установили почасовую оплату. Если бы в стране была нормальная власть, она бы установила Законами (как в Польше, Германии, Чехии и в др.странах) минимальную часовую тарифную ставку для ВСЕХ РАБОТАЮЩИХ В УКРАИНЕ, тогда бы сразу вышла из тени вся зарплата в конвертах. Но, нет. Эта бездарная, позорная власть на это не пойдет: ведь если платить своим рабам по-белому, откуда брать на Майбахи, Мерседесы, на конверты ублюдкам депутанам в конце концов?
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все вірно.
Зєзє веде країну до руїни
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Объясните это молодой команде проффесианальных профанов!
Они дупля не отбивают что дальше будет...
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та договорюй вже: правляння зедрисні - страшніше за коронавірус!
а то дзвенить мудями
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Хуже ведь не будет, зебилы? И да, главное ведь, что не Порох!
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Зубик за кого голосовал, просто интересно?
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Всё это плохо. Но когда нет выживших, все болеют, то и экономика и всё остальное нафиг не надо.
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Завалится экономика -- как кормить выживших будете? Словами?
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без економіки невиживеш навіть на печерному рівні... Смерть від голоду не кашерніше смерті від інфекції Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Карантин,це коли годують й лікують... Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Зевиродки негодують,нелікують, але Знищують Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 9726 Зе,це, -масове Знищення
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Да, я повторяю это третий день. У нас власть просто не догоняет многого. Или не хочет и понимать. У нас неделю назад вынужденно "ушли на карантин" многие семьи, которые жили с копеек от зарплаты до зарплаты. У нас большое количество бедных людей разного возраста, в том числе и дети. Нужно срочно уже думать и о них. Этих людей уже нужно просто начинать тупо кормить, т.к. у них заканчиваются или уже закончились деньги и еда. Через время эти люди будут умирать не от вируса а от обычного истощения. Об этом власти и не вспоминают, а подумать нужно было еще вчера. И судя по всему решать это придется снова церкви и волонтерам.
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чого чекати від му_нів, я кажу з 91-го...
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Это конечно в том случае когда экономика есть
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Надо спасать тех, кому вирус действительно угрожает - пенсионеров и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Их нужно посадить на карантин, организовать им помощь, например, доставку продуктов под дверь квартиры. Для большинства здоровых людей молодого и среднего возраста вирус не несет серьезной опасности" Источник: https://censor.net.ua/n3183859
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Нулевой пациент из Италии - мужчина, спортсмен, 37 лет, вернулся заражённым из Китая, недавно вышел из комы и пошёл на поправку, более месяца лежал под ИВЛ
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Да, это миф, болеют и умирают абсолютно все. Просто старики гораздо слабее и их очень тяжело спасти.
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При таком потоке их даже не пытаются спасать. Встречал информацию, что пациентов старше 60 даже не подключают к аппаратам ИВЛ. https://www.jpost.com/International/Israeli-doctor-in-Italy-We-no-longer-help-those-over-60-621856
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Вчера смотрел, как известный ресторатор Дмитрий Борисов объявил себя практически банкротом, если ситуация не решится до конца месяца. А она явно не решится. И от власти сейчас помощи и вменяемых действий -- абсолютный "ноль", только тупое бла-бла-бла.
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До речі на Суспільному ця передача практично єдина в країні де внятні експерти і ведучі намагаються шукати вихід з цього трешу.
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Чисто случайно попал на нее не с начала. Просто узнал в кадре Диму Борисова и остался смотреть.Только очень хотел одному известному авто-эксперту сказать все, что о нем думаю. Жалко, что через ТВ нельзя.
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Главное, чтобы ресторатор от слуг Тищенко был в порядке
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Він може згадати 90-ті і організувати бригади знов)))
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О какой экономике речь ? Она уже давным-давно остановлена ,ещё тогда когда порезали на металлолом заводы и фабрики ,то что осталось это вряд-ли можно называть экономикой .
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Не трынди, страна с середины 2017 по начало 2019 успешно развивалась. Ну нужно было зеленую пошесть выбирать, чтоб сейчас не плакаться "все пропало".
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Та ты шо ? Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 1820 Видать только люди это как-то не почувствовали на своих карманах ,если Барыга со своей шоблой с таким свистом пролетели на выборах ...
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Имхо в этот раз остановка экономики закончится истреблением оллигархов, судей, прокурорв и т.д., разграблением их вилл, погребов и т.д. Заводов ведь уже нет и оллигархи единственные кого сможет грабить бунтуещее население!
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Такие не хотят ужиматься в своих доходах, и надеются что в период карантина они или вообще на него забьют, или все траты компенсирует государство.
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Остановка экономики может привести к большему количеству смертей, чем коронавирус
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Из двух зол приходится выбирать что-то одно, у нас у власти, куда не глянь, одни миллионеры, главное, они не пропадут. Как они будут запускать все, потом разбираться будут, судя по словам одного главного министра всех министров Авакова.
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Я ведь говорил кто проголосует за Зеленского в 2019 тот в 2033 будет есть своих детей. Но похоже ошибся! Есть он их будет в 2020!
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Правительство своими недальновидными действиями приведет страну к полному экономическому и социальному коллапсу. Убивая экономику, они убивают людей. Внутренний рынок остановлен, сфера услуг остановлена, экспорт пока идет, но скоро тоже ляжет, потому что рухнут логистические цепочки. Все это приведет к эффекту домино, банкротству компаний, падению банков и в итоге - к мощнейшему социальному взрыву, гораздо большому количеству смертей, чем от коронавируса, и дестабилизации ситуации в Украине по всем направлениям
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по сути правильно, но вызвано беспокойством бандитов о кормовой базе
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Никто не понимает, что будет дальше, сколько продлится карантин, насколько глубоким будет кризис
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Хе. Так правительство экономикой не умеет заниматься. А коронавирус - это как Марс. Бесконечность фантазии.
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За такого жорсткого карантину голодні банди чеерз 5 місяців будуть просто нападати на квартири і грабувати харчі.
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так клоуну мало своїх в Україні хворих на вірус так воно ще завозе щоб ще більше розповсюдити інфекцію. Таке враження що він отримав в Омані таке розпорядження
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Для цієї влади самим небезпечним є заборона тупих серіалів, а економіка то для них не проблема.
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"Спасибо" зеленому она начала валиться еще до начала пандемии
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и уже не весело... и не-прикольно.. эгэ ж???
закономерностей никаких не просматривается???
а у некоторых же чуйка была... (ну не так катастрофически...конечно...и без пандемии..)
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Подписываюсь под каждым словом В. Зубика!
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Чем дальше, тем больше я убеждаюсь во мнении, что - ЧЕМ СКОРЕЕ РУХНЕТ ВСЕ В УКРАИНЕ - тем лучше!
Примерно - Как Ленин выдвигал лозунг за поражение Российской империи в Первой мировой войне.
Увы но иначе Систему олигархической власти в Украине не побороть. И заплатить за уничтожении олигархии и паразитов-чиновников придется большой кровью.
Жизнь жестокая штука, увы.
Но мирно олигархия не отдаст власть народовластию.
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Судя по действиям - этого и добиваются!
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В одном испанском городке люди разгромили аптеку повысившую цены на маски, приехала полиция и арестовала владельца этой аптеки. В их супермаркетах цены на продукты не изменились ни на один ржавый евроцент
А теперь обратим внимание что творится в нашем бандитско-коррупционном болоте Украина
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Країна організм. Еконмика - процеси життєдіяльності й життєзабезпчення. Зупина економічної діяльності - припинення функціонуванняй існування організму Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 6469 Зупинка економіки небезпечніша за коронавірус, - Зубик - Цензор.НЕТ 4628
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