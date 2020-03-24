 Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Событие станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.
Для переговоров Дмитрий Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции станут углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.
По итогам переговоров, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы.
Трансляция будет доступна в 12:50 на странице МИД Украины в Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.
Трансляция заявлений для прессы Главы МИД Германии с переводом на украинский язык по ссылке: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc
Видеозапись заявлений с текстовым переводом заявления Г.Мааса будет также доступен на официальном FTP-сервере Кабинета Министров Украины.
Чем еще нас удиви ТЕ ???
Гагарин.
це майже перший український політ на Марс
слава зюзікам!
А денег спишут как за реальный визит!)
Не было счастья, да несчастье помогло)
Теперь можно красть намного больше!
Премьер-министр пообещал "тотальную цифровизацию" Украины в 2020 ...
воду на военные базы оккупантов, скайпом пользоваться
не большое достижение