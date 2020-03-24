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 Политика Украины
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 Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

24 марта министр Дмитрий Кулеба осуществит виртуальный визит в Германию и проведет переговоры с Федеральным министром иностранных дел Гайко Маасом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Событие станет первым в Европе виртуальным визитом главы МИД для переговоров с иностранными коллегами.

Для переговоров Дмитрий Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен. Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции станут углубление двусторонних отношений, в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19.

По итогам переговоров, главы внешнеполитических ведомств Украины и Германии сделают заявления для прессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы говорили о поставках тестов в Украину, - глава МИД Кулеба рассказал о разговоре с немецким коллегой Маасом

Трансляция будет доступна в 12:50 на странице МИД Украины в Facebook: https://www.facebook.com/UkraineMFA/.

Трансляция заявлений для прессы Главы МИД Германии с переводом на украинский язык по ссылке: https://youtu.be/5DPNkK1WVFc 

Видеозапись заявлений с текстовым переводом заявления Г.Мааса будет также доступен на официальном FTP-сервере Кабинета Министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3183857
 
 
 Топ комментарии
 
Слабак. Задолго до него Северная Корея уже виртуально высадилась ночью на Солнце! Ночью потому, что днем очень жарко!
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Разговор по Скайпу уже называется виртуальным визитом?))
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Режим Зеленского уже нерукопожатный, как и режим Януковича.
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Режим Зеленского уже нерукопожатный, как и режим Януковича.
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Слабак. Задолго до него Северная Корея уже виртуально высадилась ночью на Солнце! Ночью потому, что днем очень жарко!
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Разговор по Скайпу уже называется виртуальным визитом?))
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я не в курсе . это что то вроде виртуального секса ?
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Во время всеУкраинской ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ позвонить по скайпу и поговорить на сегодня у нас уже считается как " ... совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит. " ??????
Чем еще нас удиви ТЕ ???
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Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит

Гагарин. Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит - Цензор.НЕТ 2431
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Кулеба сегодня открыл порнхаб. Впервые в Европе займется виртуальным сексом.
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"Первому министру иностранных дел приготовиться" (с)
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Давно пора. Нєфіг ганяти на самальотах витрачаючи народні гроші. По скайпу Бубачка сможе ще раз заглянуть вглаза *****.
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Значить міністр закордонних справ Німеччини в цей же час здійснить віртуальний візит в Україну.
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))) а йа уже давным давно говорил, шо наш мир виртуален, Програмер - добрый приколист (случаи заражения самонадеянных слуг) и пока играет на стороне Украины.
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еге ж
це майже перший український політ на Марс
слава зюзікам!
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А може він спілкувався з кацапським пранкером нє?
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Глава МИД Кулеба совершит первый в Европе виртуальный зарубежный визит - Цензор.НЕТ 9094 Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса
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Технический уровень цивилизации давно готов избавить бюджеты (особенно таких стран, как Украина) от понтов личных встреч. В режиме видеоконференций, да с методиками кодирования сигнала можно говорить на любые темы... без бешеных бабок на понты: кто на каком автомобиле подъехал к резиденции...
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Виртуальный)
А денег спишут как за реальный визит!)
Не было счастья, да несчастье помогло)
Теперь можно красть намного больше!
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А вислюк Оманский также потом виртуально на ростов чалиться отправится? 😁
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по сути вопрос в том, что кулеба хотел продавать
воду на военные базы оккупантов, скайпом пользоваться
не большое достижение
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