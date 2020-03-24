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 Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом

Правительство утвердило предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, зараженными коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

"Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами", - заявил он.

По словам Дегтяренко сейчас врачи находятся в эпицентре болезни, ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти жизнь и здоровье украинцев. Он также отметил, что зарплата отдельных медиков увеличится втрое.

Напомним, вчера глава Минздрава Илья Емец педложил ввести почасовую оплату для врачей, в частности, реаниматологов, на период эпидемии коронавируса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183856
 
 
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Утвердите штрафы АТБ за необоснованное повышение цен.
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А якщо у пацієнта тільки латентний період, без симптомів, але він вже інфікує всіх навколо себе?
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это тоже даёт свой маленький уровень защиты
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А якщо у пацієнта тільки латентний період, без симптомів, але він вже інфікує всіх навколо себе?
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саме так. Тому ця зараза так розповзається..
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Ці і так всім зрозуміло. Питання в тому, чи будуть лікарям за таких платити?
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уключи мозок: як за таких платить, як вони не у лікарні і ні до кого не звертаються, бо немає потреби?
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Утвердите штрафы АТБ за необоснованное повышение цен.
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Незя,це священна корова, як заробляє над прибутки.
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Тогда пусть хоть Тамифлю по завышенным ценам в ассортимент внесут что ли...Чего Юлька должна страдать?))
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Чем обусловлен успех ФРГ в борьбе с covid-19? Немцы,по примеру Китая, быстро закупили дополнительное медицинское оборудование, создали мобильные госпитали, мобилизовали врачей, стали массово тестировать население. Для обработки анализов они даже мобилизовали ветеринарные клиники©
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Германия - 56000 аппаратов ИВЛ (ожидают поставки/закуплено еще свыше 20000), население 83 млн человек;
Италия - 5000, ожидают поставки 1550, население ок. 60 млн чел.
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Краткое описание того белого шума, которое обрушили на него СМИ.
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так проверь свои портки и узнай всралось рузьге или нет. Я за тебя твою работу делать не буду
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Лікарні в Італії стали однією з причин зростання смертності, центром заражень. Пенсіонери прийшли лікувати свої "артрити" і підхопили заразу.
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а всього то треба лопату у руки на огродній спорт. а то як щось десь кольнуло, одразу до лікаря от скукоти городської.
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то все одно копійки.. ризикувати життям за шматок ковбаси?.. українці засужили на те, що відбувається!.. 6 президентів-гівнюків..Маємо те, що маємо, як казав 1 з них
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Увеличил ? Кабмин утвердил почасовую оплату медикам, которые лечат пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5167Теперь они как Коболев получают ???
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