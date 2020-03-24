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 Политика Украины
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Все про:карантин (1032) продукты (1355) рынок (427) Высоцкий Тарас (8) Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства (20) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Минэкономики выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков, - замминистра Высоцкий

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не планирует закрывать на время карантина открытые продовольственные рынки.

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - цитируется замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий в сообщении на сайте, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, он сообщил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.

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"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", - заверил Высоцкий.

По его словам, для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления больного коронавирусом. Соответствующие инструкции будут обсуждаться вместе с ассоциациями.

"Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", - пояснил замминистра.

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Высоцкий также сообщил, что предпосылок к ограничению экспорта аграрной продукции сейчас нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3183855
 
 
 Топ комментарии
 
Да неужели возникают проблески здравого смысла? Аж не верится!
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Даёшь, м-ля, базары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даёшь жратву!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет голодным бунтам!!!!!!! Минэкономики выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков, - замминистра Высоцкий - Цензор.НЕТ 5212
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Редисочки вчера не где было купить и рыбки котикам - открыть рынки !!!
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Редисочки вчера не где было купить и рыбки котикам - открыть рынки !!!
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Редиска от производителей от 3.50-5-00 грн.
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Цілковито підтримую! Розумна ініціатива...!
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Да неужели возникают проблески здравого смысла? Аж не верится!
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Даёшь, м-ля, базары!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Даёшь жратву!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Нет голодным бунтам!!!!!!!
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"Какая разница?"
Если работники этих предприятий не могут добраться на работу?!!
Транспорт же на весь запретили!
А грузчики/сортировщики/упаковщики/... врядли смогут по быстрячку купить себе "мэрсы за 3 млн" для преодоления этого "мелкого неудобства".
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Эта проблема была умно решена в Южной Корее. Там не было никакого запрета на работу транспорта, просто в каждой его единице было введена обязательная дезинфекция рук при входе. Так же, кстати, было сделано и на входах в магазины, рестораны и кафе, которые не закрывались. (для справки, ЮК была на третьем месте после Кития и Италии по заболеваемости, а сейчас там все пошло на спад).
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Так, є досвід розумнгих країн, а є досвід ідотів. Я б вибрав би розумних. але у мене нема влади Мінекономіки виступає за продовження роботи відкритих продовольчих ринків, - заступник міністра Висоцький - Цензор.НЕТ 4051
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не закрывать работающие это хорошо, а открыть неработающие?
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И разрешить частным предпринимателям любую торговлю в киосках, которая проводится без входа покупателей, через окно.
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глупо, практически невозможно обеспечить санитарию , контакты людей , ветер дует от базарников , за словами как ему не за что жить без продаж лукавство , да точно так же как и другим без работы , они не все миллионеры ,но то что не бедные люди точно , у вас есть дома и что покушать и где полежать ,не надо ля ля .
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Гоняют стадо из метро в автобусы из рынков в супермаркеты. А цены растут без базаров но теперь и базар выравняет цену по суермаркетам. А вы говорите что они дебилы. Если цены нельзя ограничивать то хоть смотреть что у соседей можно?
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