 Минэкономики выступает за продолжение работы открытых продовольственных рынков, - замминистра Высоцкий

"Мы выступаем за то, чтобы не ограничивать продовольственные рынки, кроме того, в этот перечень важно добавить реализацию семян, средств защиты растений, саженцев и ветпрепаратов", - цитируется замминистра Минэкономики Тарас Высоцкий в сообщении на сайте, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, он сообщил, что предприятия сельского хозяйства и пищевой промышленности во время карантина продолжат работать.
"Предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, имеют особую важность для обеспечения продовольственной безопасности, поэтому их деятельность не будет ограничиваться", - заверил Высоцкий.
По его словам, для животноводческих комплексов и перерабатывающих предприятий, которые должны работать круглосуточно, разработаны инструкции в случае выявления больного коронавирусом. Соответствующие инструкции будут обсуждаться вместе с ассоциациями.
"Мы разрабатываем идею введения временного на таких объектах круглосуточного режима биобезопасности и другие рекомендации, чтобы дать возможность работать, ведь откорм животных необходимо продолжать, также надо производить продукты питания и т.д.", - пояснил замминистра.
Высоцкий также сообщил, что предпосылок к ограничению экспорта аграрной продукции сейчас нет.
Если работники этих предприятий не могут добраться на работу?!!
Транспорт же на весь запретили!
А грузчики/сортировщики/упаковщики/... врядли смогут по быстрячку купить себе "мэрсы за 3 млн" для преодоления этого "мелкого неудобства".