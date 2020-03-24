 Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Об этом на брифинге сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.
"Мы поддерживаем отечественного производителя и безусловно мы поддерживаем научно-исследовательские институты, которые предлагают свои разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", - сказал Кузин.
По его словам, пока неизвестно, какой будет процент использования отечественного продукта по сравнению с теми тест-системами, которые передаются в страну из-за рубежа.
Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
передок украинский центр Краматорск
А скажите мне, люди добрые - ЧТО сие значит - прошли соответствующую сертификацию на уровне государства?
Это Минздрав проверял клинику БАРИС или клиника БАРИС получила ярлык на проверку всех остальных?
и обнаружили что половина зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов.
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