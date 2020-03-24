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 Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса и прошли соответствующую сертификацию на уровне государства.

Об этом на брифинге сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Мы поддерживаем отечественного производителя и безусловно мы поддерживаем научно-исследовательские институты, которые предлагают свои разработки для повышения способности государства, в том числе по вопросам разработки диагностических тест-систем. Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства", - сказал Кузин.

По его словам, пока неизвестно, какой будет процент использования отечественного продукта по сравнению с теми тест-системами, которые передаются в страну из-за рубежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Напомним, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина в ближайшее время будет производить собственные системы для диагностики наличия коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3183853
 
   
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#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3615
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Для чого ці тест-системи, якщо просто запитувати за кого голосував?
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#СніГУР Снегирёв @SNEGIR1102
Дуремар #Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. #АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. Отака #Зе х**ня, малята. Роззуйте очі! Ссанич - ℹдарас! #Цвірінь (c)
Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 3615
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А ты не подумал что это в прифронтовые регионы Донецкой области и для воинов? Пора вводить жесткую цензуру и сажать на зону подобных твиттерных провокаторов.
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Так він і говорить про прифронтову зону з боку Донецька!
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почему не написать "ОРДЛО", "Передок"?
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Донецьк украинский, не ростовский
передок украинский центр Краматорск
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Ну так налаживайте промпроизводство в срочном порядке. Бабла же немерянно заработаете. Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5649
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Для чого ці тест-системи, якщо просто запитувати за кого голосував?
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Тоді запитувати із детектором брехні.
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А как там насчёт самого главного---как там насчёт лекарства, ну или хотя бы вакцины? Три украинские компании разработали тест-системы для выявления коронавируса, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 5393
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на рынке - полно и уже давно. Вам цистерну или две?
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Так амери заявили що треба тестувати а це пів-року...
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можно китайские брехливые, но быстро..
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У китайців хороша тільки електроніка і тільки тому що її виготовляють автомати без участі людино-мавп.
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У США придумали, як прискорити тестування на коронавірус. мазок с носа..
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Там він верху один омериканець усе знає. Запитаємо його?
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"Сейчас у нас есть информация, что три украинские компании уже разработали такие тест-системы и они прошли соответствующую сертификацию на уровне государства"
А скажите мне, люди добрые - ЧТО сие значит - прошли соответствующую сертификацию на уровне государства?
Это Минздрав проверял клинику БАРИС или клиника БАРИС получила ярлык на проверку всех остальных?
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БАРИС филил паРаши хла там по вирусу . просто экспирементальная лаборатория на украинцах
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Это наверное те компании, которые украдены у народа разного рода кравчуками-кучмами. Готовы раздавать тесты бесплатно?
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Знаю я ці компанії. Всі три були учасниками Битви екстрасенсів.
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В Исландии тестируют всех подряд на коронавирус
и обнаружили что половина зараженных коронавирусом не имеет никаких симптомов.
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Французькі медики спробували лікувати хворих на коронавірус комбінацією двох препаратів.
Науковці Марсельського університету поєднали:гідроксихлорохін - протизапальний засіб, використовується у лікуванні малярії та артритів;
азитроміцин - антибіотик, лікує інфекції дихальних шляхів.
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Для изберателей клоуна никогда не будет аргумента в клоуновском вранье и не профессионализма. Чтобы оно не сцало это божья роса. Две больницы одна называется Рошен другая Квартал 95, так вот я желаю для 73% лечится во второй удачи вам. А мы 25% как нибудь в рошеновской.
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Украина должна работать всей своей наукой и медициной над разработкой вакцины!!!
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