 Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сообщил глава Черновицкой ОГА.

Глава ОГА попросил относиться всех буковинцев, особенно предпринимателей, который доставляют продукты питания, ответственно к ситуации в регионе.

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