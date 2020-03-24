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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук сообщил, что в области зафиксированы еще 13 случаев заражения коронавирусом.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сообщил глава Черновицкой ОГА.

Глава ОГА попросил относиться всех буковинцев, особенно предпринимателей, который доставляют продукты питания, ответственно к ситуации в регионе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 25 зарегистрированных больных COVID-19 в Черновицкой области 8 - дети, 10 - люди от 19 до 50 лет, - глава ОГА Осачук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3183850
 
 
 Топ комментарии
 
Господин Президент Украины !
Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4780
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !
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это так ЗЕ обещал всех вернуть в Украину ???
а где работать на Буковыне ?
они ( заробитчане ) в бюджет валюты больше привозили чем Сивоховские кормильцы всей Украины .... и это они везли в страну Европейские ценности и порядочность а не ДАУНбаское предательство и хамство ....
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Проти Гончарука порушили кримінальну справу через недбалість в питанні вивезення масок закордон. Почався пошук козла-відбувайла. Це добре. Тільки Гончарук не відповідає за питання безпеки і оборони. Це зона прямої відповідальності президента.
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Господин Президент Украины !
Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА - Цензор.НЕТ 4780
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !
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Зеленський: Коронавірус насправді скидає маски з людей
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Буковына - топ регион по гастербайтерам в Италии. неудивительно, что их колбасит сильнее других. после, того как у макаронников начался зашквар, все нелегалы вернулись домой принеся с собой заразу.
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Кацап, вешай эту хню своим сородичам на кацапии.
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Навряд топ, у нас повернулось 1500 чоловік, для топа малувато, для корони досить.
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это так ЗЕ обещал всех вернуть в Украину ???
а где работать на Буковыне ?
они ( заробитчане ) в бюджет валюты больше привозили чем Сивоховские кормильцы всей Украины .... и это они везли в страну Европейские ценности и порядочность а не ДАУНбаское предательство и хамство ....
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Полностью с Вами согласна. Ща из бюджета вся валюта пойдёт обратно. Шоб по нулям было.
Заробитчане валюту продавали за гривны. Будут ли они эти гривны отдавать обратно на мед лечение?
вау они везли в страну Европейские ценности и порядочность Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 15 Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 7551 Без комментариев.
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Без комментариев. - зря ёрничаете, человеческая особь мимикрирует под общество. Находясь в постоянном контакте в Европе заробитчане по неволе приобретают европейскую ментальность. Да, они не становятся европейцами, но и украинцы они уже не совсем.
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из какого бюджета ?
из того в котором ДЫРА уже с галлактику и увеличивается как черная дыра ?
прошло только 10 месяцев и не было ни каких "иловайсков" , вы думаете что до осени еще что то останется от бюджета ?
уже пишут что карантин продлят как минимум до мая .
................................. думай ТЕ !
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Зеля, очнись. Пока сходил в магазин, трижды попросили помочь финансово. Приличные бабушки. Продукты в тумбочке кончаются, дети без зарплаты на работу ходят. Сказал, что помощь раздает Зеленский. Спросили адрес где раздает помощь Зеленский. Глаза у бабушек полоумные, поскольку и на лекарства денег нет. Эй вы там, наверху, люди начинают голодать. Реально. Одна старушка три дня не ела, чтобы сыну на работу был хоть какой то тормозок. У НАС НАЧИНАЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА. СУКИ, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НАСКОЛЬКО НИЩИЕ У НАС В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГРАЖДАНЕ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ГОД НАЗАД ПО ПРИКОЛУ. Они сейчас в таком бедственном положении, что и попрекать их прошлогодним выбором язык не поворачивается.
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как сказал один мой знакомый - глупость должна быть наказана
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Проти Гончарука порушили кримінальну справу через недбалість в питанні вивезення масок закордон. Почався пошук козла-відбувайла. Це добре. Тільки Гончарук не відповідає за питання безпеки і оборони. Це зона прямої відповідальності президента.
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ну это уже теплее, если добавить эти к вчерашней статистике, то да, где то так.
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питання до Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 1067 @ZelenskyyUa: кому ти, барига, продав майже 10 млн тестів?
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А вы не хотите проверить на вирус ВСЕХ доставщиков товаров на дом? И выдать проверенным справки?
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чтобы проверенный, выходя из проверочной вляпался в чьи-то сопли, и стал заразным со справкой? Ще 13 випадків зараження COVID-19 підтвердили в Чернівецькій області, - ОДА - Цензор.НЕТ 1144
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Протестировали 20 прохожих на улице.
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