 Еще 13 случаев заражения COVID-19 подтвердили в Черновицкой области, - ОГА. ВИДЕО

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром мы получили очередные результаты нашего лабораторного центра. Приходится констатировать, что количество больных коронавирусом увеличилось на 13 человек. И в этот момент имеем уже 38 инфицированных людей", - сообщил глава Черновицкой ОГА.
Глава ОГА попросил относиться всех буковинцев, особенно предпринимателей, который доставляют продукты питания, ответственно к ситуации в регионе.
Вы говорили, что если у Вас не будет получаться управлять страной - Вы уйдете.
Вы попробовали - и уже причинили Украине много зла.
Идет война, надвигается эпидемия, падает ВВП и нищает население ..
Владимир Алексадрович - УХОДИ !
а где работать на Буковыне ?
они ( заробитчане ) в бюджет валюты больше привозили чем Сивоховские кормильцы всей Украины .... и это они везли в страну Европейские ценности и порядочность а не ДАУНбаское предательство и хамство ....
Заробитчане валюту продавали за гривны. Будут ли они эти гривны отдавать обратно на мед лечение?
вау они везли в страну Европейские ценности и порядочность Без комментариев.
из того в котором ДЫРА уже с галлактику и увеличивается как черная дыра ?
прошло только 10 месяцев и не было ни каких "иловайсков" , вы думаете что до осени еще что то останется от бюджета ?
уже пишут что карантин продлят как минимум до мая .
................................. думай ТЕ !