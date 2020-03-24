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 Политика Украины
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 Кабмин опубликовал постановление о закрытии всех аэропортов, кроме "Борисполя"

Кабинет Министров принял решение о запрете с 12 часов 24 марта принятия и отправления воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки во всех аэропортах, кроме "Борисполя".

Соответствующее постановление от 23 марта опубликовано на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что Кабинет Министров Украины запретил с 12 часов 00 мин. 24 марта 2020 г. до 3 апреля 2020 года: "принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, которые осуществляют путешествие с туристической целью".

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Также Кабмин запретил "принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, которые осуществляются через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" или в случае невозможности принятия и отправления воздушных судов государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" — государственное предприятие "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" как резервное".

В случае необходимости удовлетворения государственных потребностей принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством.

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Также отмечается, что такие меры осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и с учетом постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Источник: https://censor.net.ua/n3183849
 
 
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Зеля никогда не вспомнит о сбитом рос.ракетой украинском Боинге в Иране. Потому что сбили его в день встречи Зеленского с Патрушевым в Омане - в целях устрашения: показать, что будет с бубочкой в случае непослушания
Затем к пи@дюку был приставлен штатный сотрудник Лубянки - Ермак
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Правильно, аэропорт стоит оставить открытым в самом большом городе Украины, а люди с красных зон должны на поездах\рейсовых авотбусах розъезжаться по всей стране. Это же атк безопастно
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это зачем ?чтобы люди в Киеве быстрее перезаражались -?
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