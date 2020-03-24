 Кабмин опубликовал постановление о закрытии всех аэропортов, кроме "Борисполя"

Соответствующее постановление от 23 марта опубликовано на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

В частности, отмечается, что Кабинет Министров Украины запретил с 12 часов 00 мин. 24 марта 2020 г. до 3 апреля 2020 года: "принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки лиц, которые осуществляют путешествие с туристической целью".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 24 марта запрещен вылет из Украины с целью туризма, - Криклий

Также Кабмин запретил "принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, которые осуществляются через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" или в случае невозможности принятия и отправления воздушных судов государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" — государственное предприятие "Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого" как резервное".

В случае необходимости удовлетворения государственных потребностей принятие и отправление воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" запускает бесплатную доставку посылок со средствами индивидуальной защиты в больницы

Также отмечается, что такие меры осуществляются в соответствии со статьей 29 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" и с учетом постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 "с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.