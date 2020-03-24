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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:Минздрав (2366) отставка (2560) Емец Илья (25)

 Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь

Министр здравоохранения Украины Илья Емец не собирается в отставку, сообщил его пресс-секретарь Артем Дегтяренко.

"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Украины Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский рассказал о "шутке" главы Минздрава. ВИДЕО

Напомним, 23 марта "слуга народа" Дубинский заявил: "Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке". Позже он объяснил, что Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят.

Источник: https://censor.net.ua/n3183848
 
   
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тільки сів на жирні потоки фармамафії - і у відставку?
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Конечно ,это же ЭЛЬДОРАДО ,ЗОЛОТОЕ ДНО , Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь - Цензор.НЕТ 860кто же оттуда уйдёт !!!
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"он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу"

Серьезно? Именно для этого он ее заморозил?
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заморозив її през.
як і решту реформ.
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за таку реформу Супрун тра на довічне в одну камеру з хворим на коронавірус розмістити без засобів для захисту
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За яку таку? Що не так вона зробила? Супрун чи не єдина робила реальні реформи.
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Ніканурушка, а чом ти БосОй ?
Де лапті свої згубив ?
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У вас параноїдальна шизофренія на грунті розвинутої зелефобії.
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Ні. В мене об'єктивна оцінка реальної ситуації.
А вас шарій звабив. Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 6964
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Яка там об'єктивна, побійтесь Бога...у вас манічка - в усьому у вас винен зеленський.

Про шмарія не вгадали - у мене на алергія на цього покидька.
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Ну бо винний, точніше, винні всі, хто за нього голосував. . Завдяки вам, оце опудало нездібне і гнусаве, зараз за все відповідає, в тому числі і за ваше життя. Погано воно справляється.
Ні до чого путнього не спромоглось.
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Смешно, как посетители Цензоры сходу повелись на рассказик какой-то Дубинского. Хотя это просто слова. И вы еще любите рассказывать по "зебилов".
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Бачучи наскільки тупим є обраний вами президент, вони апріорі будуть вірити і не в таке. Я вже нічому не дивуюсь, і навіть якщо виявиться, що розказане Дубинським є правдою. Від вас дебілів, можно очікувати усе, що завгодно!
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Це й твій президент.. Не знав?.. Нєблагадарі Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 9162
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Ні, в мене це вже друге коли не має Президента. Перший раз це був Овоч, я його ігнорив, тепер це кловун.
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Ні, це не мій Президент. Це - **********, Президентом в мене язик не повертається його називати. Нема в Україні Президента, є шут **********.
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Ніхто не на що не "вівся", люди обговорювали новину.
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тільки сів на жирні потоки фармамафії - і у відставку?
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Ша! Супруниха победила фармомафию полностью!
Или не?)))
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Отстранила, но не уничтожила же физически. Они всегда готовы вернуться.
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при Супрунихе они буй сосали. а сейчас все вернулись на круги своя. до чего де ты тролль паганый
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Есть свежая компашка для этого, уже ждут в ВЗ.
Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7227
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Емец не собирается в отставку/Теперь его уволят, - "слуга народа" Дубинский /Тут поднялася катавасия такая! Передралася вс компания блатная! Там били девочек -Марусю, Розу, Раю....
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Зеленский заявил, что тест системы,аппараты ИВЛ Порошенко это хайп преравниваемый к мародерству.

А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу,обман с тест системами из Китая ( большая часть помощи исчезла), Мерседес ЗЕрмака, это вершина честности и патриотизма ......
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"А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу"

Зеленским? У вас есть данные о том, что Зеленский продавал маски иреспираторы за границу? Или вы правда думаете, что Радуцкий и прочие полностью подконтрольны Зеленскому?
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зебил, ты забыл как вовсем обвинял Порошенко, хотя он реально не имел такой власти как зеленный хрипрокрыс сейчас. Конечно, во всем виноват не зеленский единолично- а ты и еще 73% наріда. вылезь у мамки из-под юбки, научись отвечать за содеянное!
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Я не вхожу в 73%, дебил, я вхожу в 2%, которые вычеркнули обоих недостойных.
И я не обвинял Порошенко во всем - я обвинял Порошенко только в про%бах, которые делал лично Порошенко - например - законопроектах, поданных Порошенко в Раду.
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Если кто-то хочет пропиариться, то он с вечера увольняется. а с утра не увольняется. Такое уже было не раз. С Яценюком, с Гройсманом, с Гончаруком, и др.
Тут похоже, все дело в бухле. Вечером или они набухавшись или их пьяный начальник кричит "Увольняюсь" или "Уволю всех". А утром то стыдно.
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Шо с 1апреля начнет закрывать больницы и специализированные заведения,выгонит всех без лицензии и будет дистанционно ставить диагноз и лечить больных?Молодчага.Реформатор!
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та какая отставка - деда уже белые тапочки ждут ...
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А зря не собирается. Таких менеджеров с нулевым потенциалом надо возвращать на то место, откуда он пришел. Говорят, он хирург от Бога, вот пусть там и приносит пользу человечеству.
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Дубінський ist дубінський!!!!
Репаний ватан!!!
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А шо песикообразні так збудилися? Пєтіна реформа в дії, населення скорочується.. Це ж головна ідея Улянки Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 7680
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у него внуков дофига. пока прибарахлённого на всех не хватает.
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То же о потенциале хочется сказать и о Зеленском. Комик из него выходит со значительно большим "выхлопом", чем глава государства и тем более Главнокомандующий. Это больше напоминает пародию из его реприз. Каждому свое! Но ЭТО точно не его!!!
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Ему на пенсию нельзя, он знает, что, что все пенсионеры помрут.
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Кажуть, що коли 73% ідіотів впали в розпач і почали відвертатись від Зеленського, кількість переглядів тупих серіалів від 95го Кварталу різко впала, але тут, випадково! на допомогу прийшов карантин
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Это тот придурок, который хочет реформировать медицину на основании того, чего хотят врачи? Увеличения зарплаты они хотят, и больше ничего.
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У четвер ви можете прокинутися в країні, в якій громадянська війна та громадянський конфлікт: у разі формального погодження рішення про створення так званої консультативної ради з окупаційними адміністраціями. Або в будь-який інший день, коли це може відбутися. Саме в цей день почнеться демонтаж міжнародної підтримки, причому не тільки санкцій: а на кого слід тиснути, якщо в країні громадянський конфлікт? Може, на Україну, як постійно кажуть в Москві?
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.
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Донесіть до відома про це затичці КАЛОмойської дупи Дубінському.
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Добре, живий, покажіть нам його без синців! Міністр охорони здоров'я Ємець не збирається у відставку, - прессекретар - Цензор.НЕТ 852
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