 Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь

"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Украины Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Напомним, 23 марта "слуга народа" Дубинский заявил: "Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке". Позже он объяснил, что Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят.