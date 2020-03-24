 Министр здравоохранения Емец не собирается в отставку, - пресс-секретарь

"Мы с министром вчера говорили. Позиция министра такова, что он пришел во власть, чтобы провести медицинскую реформу, для того, чтобы помочь Украине преодолеть эпидемию коронавируса. Мы работаем почти в круглосуточном режиме, работаем усилено, для того, чтобы достичь этих поставленных задач. Министр здравоохранения Илья Емец не собирается в отставку", - сказал пресс-секретарь министра здравоохранения Украины Артем Дегтяренко в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Напомним, 23 марта "слуга народа" Дубинский заявил: "Сегодня глава Минздрава Емец заявит об отставке". Позже он объяснил, что Емец написал Зеленскому, что у него коронавирус. Кабмин, СНБО, ОП проходили тесты. Теперь его уволят.
Серьезно? Именно для этого он ее заморозил?
як і решту реформ.
Де лапті свої згубив ?
А вас шарій звабив.
Про шмарія не вгадали - у мене на алергія на цього покидька.
Ні до чого путнього не спромоглось.
Или не?)))
А вот продажа Зеленским масок и респираторов за границу,обман с тест системами из Китая ( большая часть помощи исчезла), Мерседес ЗЕрмака, это вершина честности и патриотизма ......
Зеленским? У вас есть данные о том, что Зеленский продавал маски иреспираторы за границу? Или вы правда думаете, что Радуцкий и прочие полностью подконтрольны Зеленскому?
И я не обвинял Порошенко во всем - я обвинял Порошенко только в про%бах, которые делал лично Порошенко - например - законопроектах, поданных Порошенко в Раду.
Тут похоже, все дело в бухле. Вечером или они набухавшись или их пьяный начальник кричит "Увольняюсь" или "Уволю всех". А утром то стыдно.
Репаний ватан!!!
В Москві почнеться справжне свято, адже це те, чого Кремль хотів всі ці роки. Наші позови до Росії у міжнародних судах одразу втратять свої перспективи, адже до чого там буде Росія? На фоні прорахунків з ціною на нафту та маніпулятивної організації голосування за поправки до конституції РФ і втрати політизованого шоу 9 травня через коронавірус це буде найбільший подарунок, якого Москва бажає. При цьому, якщо читати рішення Тристоронньої контактної групи, створюється не просто майданчик для прямого діалогу, а спеціальний формат з узгодженими процедурами, щоб надати Москві всі необхідні аргументи. Вже не кажу про те, що говорити з ляльками немає сенсу, всі їхні рухи або їх відсутність все одно контролюють ляльководи.
Я декілька тижнів розповідав всім, що таке формула Штайнмаєра і чому вона не має жодного сенсу за рамками погодженого всіма плану звільнення Донбасу, але ця формула взагалі втрачається на фоні рішення про прямий діалог, де Росія набуває такого саме статусу як Німеччина та Франція. Є ще дюжина причин, чому погоджуватися на створення цієї так званої ради не можна за жодних умов, однак головна - це точка неповернення, після якої суспільний конфлікт не відвернути. На фоні коронавірусу та економічної кризи. Сподіваюся, фатальних помилок ніхто не припуститься - за них доведеться розплачуватися Україні своїм існуванням.