 Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, - Качура

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.
"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР", - отметил он.
Об этом также сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.
"Внеочередное заседание Рады пока планируется на четверг. К сожалению, тестирование системы дистанционного голосования депутатов в понедельник прошло пока не очень удачно. Приложение часто "виснет", - сообщил Лещенко.
По его словами, ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад.
"По идее, по видеосвязи спикер Дмитрий Разумков должен определить личность депутата и тот на видео должен сказать — "за" он или "против" принятия решения. Кроме того, для ряда депутатов проблема дистанционного голосования в том, что они боятся возможного преследования за эти решения. Сейчас прорабатывается способ и место проведения парламентского заседания в четверг", - отметил Лещенко.
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
100500 вопросов о распродаже земли, капитуляции Уйлу, дефолту, "возврату" денег Бене, ...
и тд и тп
кстати, сегодня в очередях (а они есть по Киеву, то там то сям) услышал много интересного о Жителях Израильской Долины....... -АХ..
Зеля, не удивлюсь, если твои "соотечественники" из Мосса́да, передадут тебе пламенный привет за подставу СВОИХ, так как они могут.. или посчитают доцільным..
ЗЫ и да - не парься, есть подозрение (только на одном факте((((((), что и я имею, возможно минимальную, но часть ТОЙ самой крови, которая иногда не афишируется.. и значит - не конченый дурак, как ты - тварь безродная-беспринципная и тупая..(