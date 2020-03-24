EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1666  14
Все про:ВР (24633) внеочередное заседание (65) Качура (36)

 Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, - Качура

Верховная Рада планирует в четверг, 26 марта, собраться на внеочередное заседание.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, передает Цензор.НЕТ.

"Итак. В четверг (26.03) утром состоится встреча фракции СН. После внеочередное заседание ВР", - отметил он.

Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, - Качура 01

Об этом также сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Внеочередное заседание Рады пока планируется на четверг. К сожалению, тестирование системы дистанционного голосования депутатов в понедельник прошло пока не очень удачно. Приложение часто "виснет", - сообщил Лещенко.

По его словами, ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад.

"По идее, по видеосвязи спикер Дмитрий Разумков должен определить личность депутата и тот на видео должен сказать — "за" он или "против" принятия решения. Кроме того, для ряда депутатов проблема дистанционного голосования в том, что они боятся возможного преследования за эти решения. Сейчас прорабатывается способ и место проведения парламентского заседания в четверг", - отметил Лещенко.

Рада соберется на внеочередное заседание в четверг, - Качура 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура

Источник: https://censor.net.ua/n3183846
 
 
 Топ комментарии
 
Порядок денний:
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
 показать весь комментарий
 
Дистанційне голосування НЕ ПЕРНДБАЧЕНІ ні Регламентом, який, правда, можна змінити, ні іншими законами, ні Конституцією України. І зрозуміло, ищо окремі депутати (думаючі) бояться брати участь у такій афері через переслідування у майбутньому, не такому вже й далеклюому, пічюсля відставки чинної влади.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порядок денний:
1) впровадження ринку землі;
2) визнання ордло суб'єктом;
3) законопроект про подачу води у окупований Крим;
4) законопроект про "Вибачення перед рф".
 показать весь комментарий
 
 
х) запрет собираться "больше двух"... ну, типа из-за коронавируса.
 показать весь комментарий
 
 
В якості гостей пропонують запросити інфікованих. З обов'язковим цілуванням депутатів. В першу чергу зелених і опзж.
 показать весь комментарий
 
 
Как раз под слив Украины в Минске. Надо все красиво оформить.
 показать весь комментарий
 
 
1 вопрос о коронавирусе и...
100500 вопросов о распродаже земли, капитуляции Уйлу, дефолту, "возврату" денег Бене, ...
и тд и тп

 показать весь комментарий
 
 
"...ожидалось, что дистанционное голосование будет происходить при помощи приложения, установленного на парламентских ноутбуках, которые были розданы депутатам несколько недель назад." - тобто найвеличніші ЗЄбариги почали готувати ВР до віддаленого голосування ще до заборони вивозу масок за кордон. А коли вивезли всі маски, тупо посадиди все населення на карантин.
 показать весь комментарий
 
 
вже пора всій раді на чолі з зеленським тікати на історичну батьківщіну в ізраїль поки аєропорти працюють...
 показать весь комментарий
 
Дистанційне голосування НЕ ПЕРНДБАЧЕНІ ні Регламентом, який, правда, можна змінити, ні іншими законами, ні Конституцією України. І зрозуміло, ищо окремі депутати (думаючі) бояться брати участь у такій афері через переслідування у майбутньому, не такому вже й далеклюому, пічюсля відставки чинної влади.
 показать весь комментарий
 
 
..та Вошьдьу и его кукловодам плевать на здоровье не только украинцев, но его личных элитных крипаков в Раде, рузгеговорящие бабы новых нарожают хоть от бурятов хоть кадыровцев..
кстати, сегодня в очередях (а они есть по Киеву, то там то сям) услышал много интересного о Жителях Израильской Долины....... -АХ..
Зеля, не удивлюсь, если твои "соотечественники" из Мосса́да, передадут тебе пламенный привет за подставу СВОИХ, так как они могут.. или посчитают доцільным..
ЗЫ и да - не парься, есть подозрение (только на одном факте((((((), что и я имею, возможно минимальную, но часть ТОЙ самой крови, которая иногда не афишируется.. и значит - не конченый дурак, как ты - тварь безродная-беспринципная и тупая..(
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх