 Следком РФ открыл уголовное дело против Чубарова

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении председателя общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова, которому инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете Российской Федерации заявляют, что "получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков" возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Так, по версии российского следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса".

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Сам Чубаров, комментируя эту информацию на своей странице в Facebook, отметил, что "Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции" Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства. Ну и конечно, "сигнал "всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым".