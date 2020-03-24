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Все про:Чубаров (814) Следком РФ (232)

 Следком РФ открыл уголовное дело против Чубарова

Следственный комитет РФ открыл уголовное производство в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, приписывая ему организацию массовых беспорядков в 2014 году в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении председателя общественного объединения "Меджлис крымскотатарского народа" Рефата Чубарова, которому инкриминируется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч. 1 ст. 212 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В Следственном комитете Российской Федерации заявляют, что "получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков" возле здания Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Так, по версии российского следствия, 25 февраля 2014 года Чубаров, поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады и лично руководить сторонниками "Меджлиса".

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Сам Чубаров, комментируя эту информацию на своей странице в Facebook, отметил, что "Москва пытается запугать всех нас накануне 3 мая - даты проведения международной мирной ненасильственной акции" Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства. Ну и конечно, "сигнал "всем, кто в любой форме противостоял, противостоит и будет противостоять российской агрессии и бороться за восстановление территориальной целостности Украины, включая Крым".

Следком РФ открыл уголовное дело против Чубарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183845
 
 
 Топ комментарии
 
Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, и по всех прочих Аксеновых и Константиновых? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? она зеленая как те зеленые человечки..
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Московия наглая, до безобразия. Даже по её дебильным законам Крым аннексирован 18 марта 2014 года. 25 февраля 2014 года в Крыму была юрисдикция Украины.
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Последняя империя всё никак угомонится не может.
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во москалей начало калбасить от небесных камней и жажды, селедкой соленой лечитесь скрепобесы православнутые
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Дельное предложение... начиная с лета этого года касабы смогут солить селедку, закапывая непосредственно в почву...
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Беспорядки напротив крымской Рады в нарушение чьей конституции и закона??? Касабы, поздравляю с украинизауией... теперь у вас на расеи имеется верховная рада касабстана, буряты вы рускее
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, и по всех прочих Аксеновых и Константиновых? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? она зеленая как те зеленые человечки..
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Портнов пока только до Киева добрался, до Крыма не успел и его опередили...
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Московия наглая, до безобразия. Даже по её дебильным законам Крым аннексирован 18 марта 2014 года. 25 февраля 2014 года в Крыму была юрисдикция Украины.
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