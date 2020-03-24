 "Укрпочта" запускает бесплатную доставку посылок со средствами индивидуальной защиты в больницы

Об этом сообщате на странице в сети Facebook пресс-служба "Укрпочты", передает Цензор.НЕТ.
"Медики, спасающие жизнь больным коронавирус, нуждаются в нашей поддержке. В этой чрезвычайной ситуации они ежедневно подвергают себя опасности. Каждый из вас защищает их, оставаясь дома, и вы можете сделать больше", - говорится в сообщении.
"Мы работаем над тем, чтобы сделать это было проще. С сегодняшнего дня Укрпочта бесплатно доставляет посылки со средствами индивидуальной защиты в больницы", - добавили в компании.
Отмечается, что врачам и их пациентам необходимы марлевые повязки, маски, респираторы, одноразовые медицинские халаты, одноразовые бахилы, защитные очки, защитные перчатки и бинты.
"На вашей посылке, которая будет содержать эти средства, будет отметка "в больницу", и мы доставим ее к двери избранное медицинского учреждения", - потдытожили в "Укрпочте".
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Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ) Філарет вважає, що в появі коронавірусу у світі в першу чергу винні гомосексуалісти.
Свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю 4 каналу. За його словами, причиною того, що відбувається сьогодні, є одностатеві шлюби та гріховність людей. «Я маю на увазі, насамперед, одностатеві шлюби. І це причина коронавірусу», - заявив він. При цьому Філарет назвав гомосексуалізм злом, за яке «Бог спалив Содом і Гоморру». Таку заяву патріарха викликало скандал у соціальних мережах, зокрема, Філарета звинуватили у відсутності освіти, грамотності та розповсюдженні дурних ідей.
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Совсем старик в вато-маразм впал.
он имеет право на своё мнение,
Писание не одобряет гомосексуализм, почему он обязан ?
он же не требовал геев изолировать, просто высказал отношение своё
Они надеются, что больницы (пациенты) будут самостоятельно закупать маски/бахилы/комбезы в интернет магазинах с "доставкой на дом" в инфекционные отделения?
и почтой его, почтой ...