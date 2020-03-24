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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Россия не предоставляет украинским политзаключенным медобеспечение в условиях пандемии коронавируса, - посольство США

Посольство США в Украине обращает внимание на то, что РФ не предоставляет удерживаемым украинским политическим заключенным должного базового медицинского обеспечения в условиях COVID-19 и призывает Москву немедленно освободить всех политзаключенных граждан Украины.

"Россия все еще арестовывает крымских татар и продлевает сроки заключения тех, кого преследуют по политическим мотивам, при этом, не предоставляя заключенным должное базовое медицинское обеспечение в условиях COVID-19. Мы призываем Россию немедленно освободить всех украинских политических заключенных", - сообщило посольство США в Украине в Twitter во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта, Министерство иностранных дел Украины высказало протест в связи с необеспечением российской стороной необходимого медицинского обследования и лечения незаконно удерживаемому на территории РФ гражданину Украины Серверу Мустафаеву. В МИД подчеркнули, что настаивают на немедленном проведении медицинского обследования Мустафаева в специализированном медицинском учреждении в связи с тем, что у него наблюдаются симптомы COVID-19.

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Россия не предоставляет украинским политзаключенным медобеспечение в условиях пандемии коронавируса, - посольство США 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183842
 
 
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Так тепер усі питання до Єрмака і консультативної ради.
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Заява посольства США. Помітьте, не наших можновладців...
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им не до этого - они обнуляются...... 22-го нужно гнать быдло на выборы.....
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Це янки повині заявляти ??? А де заява 95 циркового батальону ??
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