 Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, – Шимкив

Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью бороться с коронавирусом внутри страны. В частности, под запрет попали парацетамол, антивирусные препараты, антибиотики, пишут Українські новини.
Индия является одним из ключевых поставщиков лекарств и их компонентов на мировом рынке, поэтому запрет нарушит цепочки поставок и окажет негативное влияние на фармацевтическое производство в Европе и США. Впрочем, представители украинских фармкомпаний уверяют, что смогут перестроиться на отечественное сырье и сохранить объемы производства.
"Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и активных фармацевтических ингридиентов (АФИ). Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии", - прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.
Отметим, что Индия является вторым после Германии импортером лекарственных препаратов в Украину. В 2018 году объем индийского импорта составил $146 млн.
Была лучшая, но с 14 года, когда прекратили проверки на качество - уровень сильно упал.
Правительство можно понять - надо наполнять бюджет. Но на качестве лекарств это сказалось крайне негативно.
Теперь беру или ТЕВА, там качественные генерики, или КРКА - по той же причиине.
Вот фарма булки и расслабила.
Качество дарницких да и фармаковских ЛС сильно упала.
Конечно, так можно делать дешевле - если совать туда вместо лизиноприла метилцеллюлозу - и не накладно, и пациету не повредит. Ну, кроме гипертонического криза.. ну хз эти старики вечно от чего-нибудь мрут, правда, Филя?
а ГДЕ вы возьмете АФИ, можно узнать? Украина АФИ не производит, тем более в таких кол-вах, хватит врать!