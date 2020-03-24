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Все про:лекарства (872) Шимкив (139)

 Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, – Шимкив

Индия является одним из ключевых поставщиков лекарств и их компонентов на мировом рынке, поэтому запрет нарушит цепочки поставок и окажет негативное влияние на фармацевтическое производство в Европе и США.

Правительство Индии запретило экспорт 27 активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных средств в связи с необходимостью бороться с коронавирусом внутри страны. В частности, под запрет попали парацетамол, антивирусные препараты, антибиотики, пишут Українські новини.

Индия является одним из ключевых поставщиков лекарств и их компонентов на мировом рынке, поэтому запрет нарушит цепочки поставок и окажет негативное влияние на фармацевтическое производство в Европе и США. Впрочем, представители украинских фармкомпаний уверяют, что смогут перестроиться на отечественное сырье и сохранить объемы производства.

"Хорошо, что в Украине есть мощная независимая фармацевтическая индустрия с производителями готовых лекарственных средств и активных фармацевтических ингридиентов (АФИ). Фармацевтическая компания "Дарница" готова и продолжает производить необходимые лекарства, несмотря на действия властей Индии", - прокомментировал глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Отметим, что Индия является вторым после Германии импортером лекарственных препаратов в Украину. В 2018 году объем индийского импорта составил $146 млн.

Источник: https://censor.net.ua/n3183841
 
 
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Помнится, когда врач назначала жене препарат - предупредила, чтобы нашла хоть немецкий, хоть индийский, но только не ФК "Дарница"...
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Это только иллюстрирует предвзятость(некомпетентность) врача. Фармпромышленность Украины лучшая на постсовке, лекарства экспортируются более чем в 80 стран. А ваше дело , платить за наш азитромицин 50 гр , индийский 50-80 или немецкий 200 , эффект будет тот же
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лучшая, но не в сравнении с той же хорватской КРКА.
Была лучшая, но с 14 года, когда прекратили проверки на качество - уровень сильно упал.
Правительство можно понять - надо наполнять бюджет. Но на качестве лекарств это сказалось крайне негативно.
Теперь беру или ТЕВА, там качественные генерики, или КРКА - по той же причиине.
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Ну-ну, шукай далі. До речі, "Дарниця" має европейський сертифікат якості, і він не куплений, як зараз почнуть писати, а виданий на основі повної перевірки виробницва європейськими спеціалістами, для закупівлі продукції в країни Євросоюзу. Чи ви думаєте, вони такі ж продажні, як наші бариги? Підписавши ці дозволи, європейці несуть не тілки матеріальну відповідальність, а й уголовну в своїх країнах. Так що шукай швейцарські ліки, там дуже розвинена хімічна промисловість.
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я знаю что Дарница имеет сертификаты GMP, международного образца. Это правда. Но, во-первых, серитфикат выдается не на ВСЕ производство, а на отдельные линии. А во-вторых, то что производит Дарница для Европы и для Украины - это две большие разницы. В Украине занижены требования к качеству, проверки не проводятся, чтобы наполнять бюджет.
Вот фарма булки и расслабила.
Качество дарницких да и фармаковских ЛС сильно упала.
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Дарница сейчас гонит такую откровенную туфту, что Индия отдыхает. Банальные препараты от гипертонии типа лизиноприлов не действуют. Занижают кол-во активного вещества.
Конечно, так можно делать дешевле - если совать туда вместо лизиноприла метилцеллюлозу - и не накладно, и пациету не повредит. Ну, кроме гипертонического криза.. ну хз эти старики вечно от чего-нибудь мрут, правда, Филя?
а ГДЕ вы возьмете АФИ, можно узнать? Украина АФИ не производит, тем более в таких кол-вах, хватит врать!
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