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 Инкассаторский автомобиль и легковушка столкнулись лоб в лоб в Киеве: двое погибших, - ГСЧС. ФОТО

В результате ДТП с участием инкассаторского и легкового автомобилей в Дарницком районе Киева в понедельник ночью погибли водитель и пассажир легковушки, а также пострадал водитель инкассаторского автомобиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"23 марта в 3:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на проезжей части дороги в результате дорожно-транспортного происшествия, возникшего на ул. Заречной, 41, что в Дарницком районе столицы, в одном из авто возник пожар.

По прибытию, спасатели установили, что столкнулись автомобиль Chevrolet Aveo и инкассаторский автомобиль Volkswagen Transporter. В авто Chevrolet Aveo возник пожар. Водитель и пассажирка горящего авто погибли на месте", - сказано в сообщении.

Инкассаторский автомобиль и легковушка столкнулись лоб в лоб в Киеве: двое погибших, - ГСЧС 01
Фото: сайт ГСЧС

Бойцы деблокировали тела с помощью гидравлического инструмента. Также спасатели деблокировали пострадавшего из инкассаторского автомобиля и передали бригаде скорой медицинской помощи.

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В 3:40 возгорание было ликвидировано. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: https://censor.net.ua/n3183839
 
 
 Топ комментарии
 
Інкасатори ніколи не дотримуються ПДР. Стати на пішохідному переході, чи на тротуарі- перекривши всім рух- є нормою. На зауваження вернуть свої рила. При виїзді з другорядної- просто виїзджають і все. Зупинився ти чи ні, щоб їх пропустити- неважливо. Маршрутчики, в порівнянні з ними- зразкові водії
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По фотці - ні. Подивіться на ліхтарі - бортик праворуч це розділитель. Якщо машини не розвернуло під час аварії, то інкасатор якраз на своїй полосі.
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По фотці - ні. Подивіться на ліхтарі - бортик праворуч це розділитель. Якщо машини не розвернуло під час аварії, то інкасатор якраз на своїй полосі.
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1.2 В Україні установлено правосторонній рух транспортних засобів. Это из пдр.
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Як на мене, виглядає так:
Л | ↓ ↓ ↓ ↓ х |В| ↑ ↑ ↑ ↑ |Л
Де Л - ліхтарі, В - відбійник між полосами, х - положення інкасаторів на фото.
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тогда выходит что что авео вообще оказался не там где должен быть, т.е. он на односторонней дороге ехал против движения. На проспекте Бажана что ли?
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Ну так виглядає. Хоча дуже важко щось сказати по 1 фотці.
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Я вот тоже не понимаю,второе лобовое за последнее время,где есть отбойник...как они ухитрились?
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Инкассаторы явно на встречке находятся...хотя хз, как оно было...
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Інкасатори ніколи не дотримуються ПДР. Стати на пішохідному переході, чи на тротуарі- перекривши всім рух- є нормою. На зауваження вернуть свої рила. При виїзді з другорядної- просто виїзджають і все. Зупинився ти чи ні, щоб їх пропустити- неважливо. Маршрутчики, в порівнянні з ними- зразкові водії
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Зачасту ще й під шафе їздять. Їх все рівно зупиняти заборонено.
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Помню, меня везли на инкассаторской в Днепр днем по Кременчуку со скоростью не меньше 140.
Честно говоря, за содержимое штанов сильно побаивался.
Но, водилы там - настоящие профи, хоть наш был бывший электронщик.
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похоже на ограблєнійє - воровать нічєго нєнадо - до вас усьо украдєно
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Для всіх "експертів", які з розумним видом коментують про "встрєчку"!
В'їзд на Південний міст, полоси розділені зеленою зоною, яку видно праворуч на фото.
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А подробней? Каким образом зелёные насаждения отменяют правосторонее движение? Если на этом участке односторонее то как то обозначьте это в подробностях.
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Пояснюю для немісцевих: на в"їзді в київ по чотири полоси в кожну сторону розділені бетонним бар"єром. ближче до мосту бар"єр замінений відбійниками, з травою між ними (чітко видно праворуч на фото). Тобто - в кожну сторону по чотири полоси. Аварія сталася на цих чотирьох полосах в одну сторону (в сторону мосту). Так зрозуміліше?
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Спасибо понятно! Те авария на односторонем движении и судя по фото практически лоб в лоб как так смогли, что то непонятно.
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Ну да. Ктото из них по встречке аж с правого берега ехал
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Это не проспект Бажана, вася. Это параллельная ему улица
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Іди вчити уроки, бо залишать на другий рік, таким же дуріком (незнайкою з ієрогліфами) і залишишся
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