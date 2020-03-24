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 Двум депутатам сельсовета Донетчины сообщено о подозрении в организации "референдума ДНР", - прокуратура

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области депутатам Мироновской поселкового совета Бахмутского района Донецкой области сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 два депутата рассмотрели внесеный в повестку дня сессии вопрос проведения на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании государственной независимости "ДНР" и в дальнейшем лично положительно проголосовали за данное решение.

В настоящее время в Краматорский городской суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде залога.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183837
 
 
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Це кандидати у консультативну групу?
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Скажите, а у нас в Украине есть правоохранительная система? У меня к ней вопрос: почему не осуждена (пускай и заочно) прокурор Украины Наталья Поклонская за государственную измену (шесть лет уже прошло), чем закончилось дело про янтарную мафию и депутата Розенблата (видел сегодня его у Влащенко, а не в суде с агентом Катериной), как поживают бриллиантовые прокуроры и какая судьба миллионов долларов, которые показывали по тв в качестве вещдоков их преступной деятельности, было ли судебное решение по адмиралу Березовскому, который сдал весь черноморский флот Украины враждебной стране шесть лет назад, кто был заказчиком убийства Черновола, Гетьмана и Гонгадзе, кто выпустил из тюрьмы пожизненно осужденного Шагина ("Топ - Сервис") и позволил ему уехать из страны, есть ли судебное решение по гражданину Украины Плотницкому за сепаратизм и измену Родине и прочая, прочая, прочая... Все комментаторы могут без труда вспомнить еще много чего, про что трубили когда-то все СМИ, метали молнии и обещали повесить в центре Киева, а потом благополучно забыли.... а ведь уважающее себя государство не должно забывать такие преступления, ибо безнаказанность рождает еще большее зло... Кто в мире будет уважать такое государство? Напомнить Вам как Израиль нашел и уничтожил ВСЕХ террористов, которые в Мюнхене принимали участие в убийстве израильских спортсменов в 1972 году? Иногда я думаю зачем нам кормить такую армию правоохранителей, судей, прокуроров, сбуушников, если мы всех прощаем? Как Вы думаете?
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А який сенс затримувати за псевдореферендум, коли ЗЄшмаркля хоче організувати псевдовибори цього року?
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Дивно чому у прифронтовій Костянтинівці продовжує працювати секретар міськ виконкому пан Розумний? Це ж під його головуванням міська сесія проголосувала ЗА проведення референдуму весною 2014р. Чому і досі при карантині працюють ятки де продають без акцизних марок тютюн і самопал? Я то в місті живу і в курсі.
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