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 Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук

На Прикарпатье исследуют, каким образом могли заразиться коронавирусом двое медицинских работников областной инфекционной больницы, поскольку там они осматривали больного, находясь в защитных костюмах и масках.

Об этом Укринформу сообщил главный санитарный государственный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук, передает Цензор.НЕТ.

"Эти медсестры работают в областной инфекционной больнице. Они осматривали и оказывали медпомощь там женщине, которая умерла от Covid-19. Мы не можем утверждать, что они инфицированы именно от умершей женщины. Сейчас мы изучаем этот вопрос, потому что врачи и медицинские сестры работали в средствах защиты. То есть в костюмах, масках... все меры безопасности были соблюдены", - утверждает Савчук.

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Он отметил, что медики, у которых подтвердили коронавирус, не были за границей. Только за неделю у них поднялась высокая температура и появились симптомы болезни.

"По состоянию на вчера их состояние оценивали как легкое", - отметил Савчук.

В данный момент результаты исследования на коронавирус ожидает также сотрудница полиции, которая опрашивала мужа умершей от Covid-19.

Как сообщалось, накануне на Прикарпатье подтвердили три случая заболевания коронавирусом. Инфекцию, в частности, обнаружили и у мужа 56-летней женщины, которая умерла 17 марта от коронавируса. Ранее он вернулся из Чехии.

Всего в Ивано-Франковской области лабораторно подтверждено 5 случаев коронавируса, 1 - летальный исход.

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По состоянию на 24 марта в областной инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находятся 42 пациента. Состояние 4-х из них оценивают как тяжелое.

Источник: https://censor.net.ua/n3183836
 
 
 Топ комментарии
 
началось. умерла одна на ивано-франковщине ,мать тут же обвинила врачей. медсестры заразились на работе - от них тут же открестились ( как и прошлые 29 лет у нас хирурги наркоманили и через иглу заражались гепатитом С, а не в операционной работая без надлежащего обеспечения). и это все за 4000грн зарплаты. вы ,б..ди, можете переживать из-за нехватки ИВЛ, но я бы все-так нервничал на вашем месте по другому поводу...аппарат ИВЛ без медперсонала - мусор
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Зеленський бере ситуацію під контроль. Полотно, олія, сльози, шмаркліУтверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8154
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Нет ,так не бывает ,виновные ВСЕГДА есть и их надо выявлять и примерно наказывать !!!
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Та да. Вот нулевой пациент пандемии - мертвая летучая мышь - идите и накажите
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Сказка про мышей это для тех у кого тараканы в голове !
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думаю в этой ситуации без летучих мышей не обошлось..
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вирус китайцы замутили 100% , а за мышами сховались
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Зеленський бере ситуацію під контроль. Полотно, олія, сльози, шмаркліУтверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8154
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Прямо разрыв одной теории за другой. Теоретики сказали, что от умерших заразиться нельзя, так как они не чихают.
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началось. умерла одна на ивано-франковщине ,мать тут же обвинила врачей. медсестры заразились на работе - от них тут же открестились ( как и прошлые 29 лет у нас хирурги наркоманили и через иглу заражались гепатитом С, а не в операционной работая без надлежащего обеспечения). и это все за 4000грн зарплаты. вы ,б..ди, можете переживать из-за нехватки ИВЛ, но я бы все-так нервничал на вашем месте по другому поводу...аппарат ИВЛ без медперсонала - мусор
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Так. Скоріш за все вони у генделі куштували суп з уханського бетмена.
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Зрозуміло. Виплат не отримають. Добре ще якщо лікарняний дадуть.
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похоже, у нас почалось заражение через ветер...
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-А кто же их тогда заразил... ? -...В тот день над больницей видели летающую тарелку.. . Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 8314
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Как-то даже стыдно такое заявлять. Этот санврач Савчук явный неадекват.

Сегодня настраивал телик и случайно наткнулся на каую-то юморную передачу, где высмеивали студента с красным дипломом. Это же настоящая какократия, чуваки. Каких же безумных дураков надо набрать на ТВ?
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значить, маски були бутафорські. Захищає тільки респіратор класу 3 (95) та окуляри. А ше краще - скафандр
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Мы видели эти маски и защиту по многочисленным фото. В савнении с теми же китайскими или корейскими наши - это совковая бутафория для начальства. Ни от чего оно не защищает.
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Від духа святого заразилися? "Нєпорочноє зараженіє"? Кличте попа РПЦшного - най зафіксує диво! Утверждать, что медсестры инфицированы именно от умершей женщины, нельзя: все меры безопасности были соблюдены, - главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - Цензор.НЕТ 406
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главный санврач Ивано-Франковской области Савчук - редкостный *****. гнать нахер с должности эту мразину.
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Деньги от пациентки забыли продезинфицировть. Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук - Цензор.НЕТ 748
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У Вас не надто глибоко аргументована версія їх зараження.
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Вірус невважав,ті заходи достатніми... Стверджувати, що медсестри інфіковані саме від померлої жінки, не можна: всі заходи безпеки були дотримані, - головний санлікар Івано-Франківської області Савчук - Цензор.НЕТ 402 Йому до ...так звані"головні санітарні лікарі"
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та це і козі зрозуміло ,що зараження внутрішньолікарняне ,адже, на зарплатню медсестри не дуже по закордонам помандруєш..
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