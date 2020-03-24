 Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Неравнодушные граждане в социальной сети "Фейсбук" сообщили полицейским о том, что в Василькове повторно возобновило работу игорное заведение, которое на днях было ликвидировано.

Вчера вечером сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и полка особого назначения полиции Киевщины прибыли по указанному адресу и провели неотложный обыск.

В подпольном игорном заведении было изъято 11 компьютеров в полной сборке.

Вся компьютерная техника будет направлена на экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к незаконному возобновлению игорного бизнеса.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт Нацполиции

В общем полиция Васильковщины в сутки прекратила работу двух подпольных игорных заведений.

"Уважаемые граждане! Призываем Вас сообщать о работе игорных заведений правоохранителям по номеру "102". Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении ведомства.