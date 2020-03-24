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Все про:игорный бизнес (338) Киевская область (1895) Нацполиция (11127) правоохранительные органы (1121) Васильков (144)

 Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу. ФОТОрепортаж

Полиция ликвидировала в Киевской области подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Неравнодушные граждане в социальной сети "Фейсбук" сообщили полицейским о том, что в Василькове повторно возобновило работу игорное заведение, которое на днях было ликвидировано.

Вчера вечером сотрудники Васильковского отдела полиции совместно с сотрудниками управления уголовного розыска и полка особого назначения полиции Киевщины прибыли по указанному адресу и провели неотложный обыск.
В подпольном игорном заведении было изъято 11 компьютеров в полной сборке.

Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу 01

Вся компьютерная техника будет направлена на экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению лиц, причастных к незаконному возобновлению игорного бизнеса.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.203-2 (Занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу 02
Фото: сайт Нацполиции

В общем полиция Васильковщины в сутки прекратила работу двух подпольных игорных заведений.

"Уважаемые граждане! Призываем Вас сообщать о работе игорных заведений правоохранителям по номеру "102". Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении ведомства.

Источник: https://censor.net.ua/n3183835
 
 
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Як би власник ліквідували-ото да,а так "заведениЕ"
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и клиентов на хорошие деньги -они им все равно не нужны
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Похоже что от рук отбились . И вот в назидание другим , получайте .
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Казино,казино,казино это музыка ,танцы ,вино .... Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу - Цензор.НЕТ 7355Ставлю ВСЁ на ЗЕРО !!!
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Вопрос на засыпку:"Кто крышует игорный бизнес ?"
Подсказка : начинается на А .
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А это кто ? У нас в доме дворник Алексеевич , но он не по казино ,- это точно .
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Здесь можно писать через vpn. Это многое объясняет...
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у авак-овців з поліції Василькова своЇ пріорітети.. зебіли, ***
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