 Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
23 марта 2020 года на одном из Интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.
Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет ТУ ГБР, расположенное в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.
Напомним, на днях испанский телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов производства ТОВ "БУК.ЮА".
Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт в этом списке.
На таможне заявили, что экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой.
Ворон воронузебил зебилу глаз не выколет...
https://www.youtube.com/watch?v=AJGNJoj7ReA
Вот к примеру - антисептики . Антисептиком может быть и чистый спирт , но об этом не говорят , а раскатывают рецепт антисептика
Да потому что АНТИСЕПТИК БУДЕТ СТОИТЬ НА ПОРЯДОК ЛОРОДЕ СПИРТА
В данном случае никого здоровье простого украинца не интересует
P.S. А Пальчевский? Що не єврей? Хоча, якщо не депутат, то можливо, що і ні
Ржунимагу! Мне нравится такая дебильная формулировка от прокуратуры!
Если есть "факт", то словосочетание "возможное совершение" с ним ни как не вяжется. Факт есть часть реальной действительности. Так вот "факт возможного совершения уголовного преступления" является обыкновенным примером трактования вызванной лёгкой дебильностью. Это как быть немножко беременной. Или беременная или нет. Или есть факт совершения преступления или нет такого факта. И перед тем как теребить свой клитор прокуратуре т.е. возбуждать дело, следовало бы просто поинтересоваться обстоятельствами. Но зачем же ими интересоваться? Можно посмотреть подкинутое порно, возбудиться и по факту просто по дрочить, по стонать и сымитировать некое подобие секса. Надеюсь они там в прокуратуре кончат не вынимая рук из карманов. )