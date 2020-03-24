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 Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию

Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту возможного совершения уголовного преступления работниками Киевской таможни при оформлении экспорта медицинских масок из Украины в Испанию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

23 марта 2020 года на одном из Интернет-ресурсов была изложена информация об обстоятельствах поставки за рубеж двух партий медицинских масок, произведенных в Украине. Как отмечается, поставка указанного товара была осуществлена ​​по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни.

Учитывая изложенное, прокуратурой города Киева сведения о возможном совершении должностными лицами Киевской таможни уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет ТУ ГБР, расположенное в г. Киеве, под процессуальным руководством прокуратуры города Киева.

Читайте также: Экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой, - Гостаможня о респираторах из Украины в Испании. ДОКУМЕНТ

Напомним, на днях испанский телеканал RTVE проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов кадрами разгрузки в Испании респираторов производства ТОВ "БУК.ЮА".

Бывший генпрокурор Юрий Луценко еще 11 марта публиковал список предприятий, продававших маски и респираторы в течение последних трех месяцев. ТОВ "БУК.ЮА" - 37-й пункт в этом списке.

На таможне заявили, что экспорт состоялся еще 2 и 6 марта и является легальной поставкой.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183834
 
   
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качнут с фигурантов бабла, на том всё и закончится. Ворон ворону зебил зебилу глаз не выколет...
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а за перехваченные германией у словакии прокуратура преступно забыла
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Нє...Радуцький до Китаю поставлял. До Іспанії - то виробник - Бук.
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Пока будут обсасывать маски оллигархи продукты вывзут и цены поднимут на 50-100%. Коро нет у нас государства, оно есть только когда с нас нужно налоги поиметь!
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Та все нормально будет ... Договорнячок , междусобойчик - все как обычно в Украине .
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ОЙ!!! Невже ЗЕслуг "саджати" почнуть???
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ну наконец-то! через месяц просрались.... я, конечно, уверен, что это ни к чему не приведет, ну это уже хоть какой-то результат.....
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запахло баблом .решили поднять легкие бабки .и вся ихняя работа.........на зелоха
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Після такого кіпешу терміново назначили винного. Кого, невдовзі побачимо.
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Тут без товарища Берии не разобраться Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию - Цензор.НЕТ 8744враги народа это его профиль ... Прокуратура Киева открыла уголовное производство из-за экспорта медицинских масок в Испанию - Цензор.НЕТ 9101
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А ведь помогало ! То , что после революции назвали "единая общность- советский народ" - диверсия Ленина вселенского масштаба. Отрицательная селекция и деградация ( только не нужно про "Наши корабли , бороздят просторы Вселенной ", все это результат работы "закрытых контор " с Королевым и др. , созданных Берией .)
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Нууу, когда ты знаешь ,что за тобой могут в любое время приехать и поставить к стенке у тебя будет приоритет ВЫЖИТЬ а не НАВОРОВАТЬСЯ ...это старо как Мир ..
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А відрубані руки будуть? Хоча, про що це я? Хто ж сам собі руку відрубає. Та й взагалі, там двом третинам Ради кнопки не буде чим натискати.
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Вообще коронавирус хороший повод нечистым на руку обогатиться , потеребанить бюджет
Вот к примеру - антисептики . Антисептиком может быть и чистый спирт , но об этом не говорят , а раскатывают рецепт антисептика
Да потому что АНТИСЕПТИК БУДЕТ СТОИТЬ НА ПОРЯДОК ЛОРОДЕ СПИРТА
В данном случае никого здоровье простого украинца не интересует
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Прокуратура открыла, прокуратура закрыла... прям, как я, окно каждый день... Слышу эти волшебные слова уже не первый год... как говорил Ходжа Насреддин, "сколько не говори халва, а во рту слаще не станет..."
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Та хрен уже с этими масками - смотрите, чтоб зерно не вывезли... из госзапаса...
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Алиби. алиби, алиби./Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу. Радуцкий (в ответ): "не надо меня обвинять в преступлениях лишь потому, что я еврей".
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Я і не знав, що фельшер Радуцький єврей. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 3229
P.S. А Пальчевский? Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 9358 Що не єврей? Хоча, якщо не депутат, то можливо, що і ні
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Пальчевский обвинил Радуцкого в продаже масок за границу 11 марта в эфире телеканала "112 Украина/gordon ua.com/news/politics/radutskij-palchevskomu-nadejus-gospoda-kotorye-rasprostranjali-lozh-o-fejkovoj-prodazhe-masok-za-granitsu-izvinjatsja-1491033.html
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Это бред. Правительство Зели, вместо того, чтобы вовремя сделать заказ у украинского предприятия и обеспечить здравоохранение этими грёбаными масками, просто теперь ищет каких-то козлов отпущения и пытается криминализировать обычное предпринимательство и таможню впридачу, которые и так не работают нормально. Зато теперь у китайцев всё можно закупить.
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Ахахаах! Прокуратура возбудила дело дословно " по факту возможного совершения уголовного преступления"!!!
Ржунимагу! Мне нравится такая дебильная формулировка от прокуратуры!
Если есть "факт", то словосочетание "возможное совершение" с ним ни как не вяжется. Факт есть часть реальной действительности. Так вот "факт возможного совершения уголовного преступления" является обыкновенным примером трактования вызванной лёгкой дебильностью. Это как быть немножко беременной. Или беременная или нет. Или есть факт совершения преступления или нет такого факта. И перед тем как теребить свой клитор прокуратуре т.е. возбуждать дело, следовало бы просто поинтересоваться обстоятельствами. Но зачем же ими интересоваться? Можно посмотреть подкинутое порно, возбудиться и по факту просто по дрочить, по стонать и сымитировать некое подобие секса. Надеюсь они там в прокуратуре кончат не вынимая рук из карманов. ) Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження через експорт медичних масок до Іспанії - Цензор.НЕТ 2934
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