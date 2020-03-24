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 Женщину из Мукачево, у которой предварительно установлен коронавирус, протестируют повторно, - горсовет

Женщине из Мукачево, у которой предварительно установлен коронавирус, будут проведены повторные анализы. Сейчас ее состояние стабильное. Контактные лица установлены, их обяжут самоизолироваться.

Об этом пресс-служба Мукачевского горсовета сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Женщина, у которой предварительно установлен коронавирус, доставлена в областную инфекционную больницу. Будут проведены повторные анализы в референс-лаборатории", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние пациентки стабильное.

Городские службы уже установили данные лиц, которые могли находиться в контакте с этой женщиной. Всех контактных лиц обязуют самоизолироваться. Количество их может быть значительное, ведь женщина прислуживала в местном храме, по неофициальной информации, храм УПЦ МП.

В горсовете уточнили, что муж этой женщины приехал из Италии не 20 марта, как сообщалось ранее, а 3 марта.

Многоэтажку, в которой проживает семья, обработали дезинфицирующими растворами.

Женщину из Мукачево, у которой предварительно установлен коронавирус, протестируют повторно, - горсовет 01

Напомним, на утро 24 марта в Украине зафиксированы 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая. О подтверждении выявления коронавируса на Закарпатье в Минздраве пока не сообщали.

Источник: https://censor.net.ua/n3183833
 
 
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Її чоловік нещодавно повернувся із Італії, а у неділю, вона поперлась із температурою до церкви на службу... хоча, якщо бути точним, до Московської сєкти, а не церкви, бо усі інші адекватні церкви, зачинені.
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