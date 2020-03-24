 В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив

Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии "Сovid-19", организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.
Ковалив добавила, что из-за нестабильности ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы.
Все беды для Украины только из-за вашей ОПГ!
А, может, таки галоперидолу?
Це не квартал дурепа. Вірус тут нідочого!
бубочке еще нужно дать время, нужно подождать ...
он не виноват, это все барыги и Порох разворовал ...
Теперь любую хрень,которая происходит в государстве можно смело валить на коронавирус
................. помни ТЕ !
Это не оптимизим а дибелизм!
а так да, из-за вируса конечно
- суде по MH-17,
- сидящих без доказательств по делу Шеремета,
- подписанной зеленским осенью формуле штайнмайера,
- Оман и Патрушев,
- поздравления Путина,
- Сбитый в Иране украинский Боинг над Тегераном,
- "отведении войск",
- созданной слугами бюджетной дыре еще до всяких пандемий,
- нарушение конституции,
- НУ И ПРО АНАЛИЗЫ И СТАДИОН !