 В этом году падение ВВП на 5% из-за коронавируса будет оптимистическим сценарием, - замглавы ОП Ковалив

Об этом она сообщила в ходе онлайн-дискуссии "Сovid-19", организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"При оптимистическом сценарии с коронавирусом мы видим падение 5% ВВП в этом году", - сказала она.

Ковалив добавила, что из-за нестабильности ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии