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 Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий

Правоохранители с начала действия в Украине карантина составили более 2 тыс. административных протоколов за нарушение карантинных мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий", - сообщил он.

По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.

Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантинных мероприятий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183830
 
 
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жуткие злодеи... всё от них... Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 6825а бубочка он святой, но под каждым камнем сидит злющий порохобот...
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"Жжетшь, басурманин" (С)
Вам еще 9 с половиной тысяч украинцев, только за один день въехавших, проверять в самоизоляции, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 24 ЧАСА В ДЕНЬ.

Очень переживаю, а будет ли время полиции на посс*ть.
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так то перевод дословный, а нужен литературный Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий - Цензор.НЕТ 3752
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Новая статья доходов. Теперь понятно зачем столько полиции.Кто боится идти на фронт и защищать страну,идёт в полицаи.
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Білошицький банальний подонок і брехун..він покриває злочинців патрульної поліції..
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Где какая драка так сразу подробности в СМИ а тут 2 тыс. админпротоколов и никакой информации . Где ? Кого ? За что ? Аналитика . Квалификация . Детали и подробности . В общем делаем вывод - втихаря стригут бабло . Причем так что бы люди реально не понимали за что их могут вздрючить .
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