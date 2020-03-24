 Полиция составила более 2 тыс. админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине, - Билошицкий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.
"По состоянию на сейчас уже более 2 тыс. протоколов было составлено по нарушению карантинных мероприятий", - сообщил он.
По его словам, речь идет о нарушении правил перевозки пассажиров, работа заведений, которые должны были бы закрыться, а также ряде других нарушений.
Также он сообщил, что на данный момент уже есть одно решение суда по привлечению к ответственности за нарушение карантинных мероприятий.
Вам еще 9 с половиной тысяч украинцев, только за один день въехавших, проверять в самоизоляции, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, 24 ЧАСА В ДЕНЬ.
Очень переживаю, а будет ли время полиции на посс*ть.