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 Новые правила посещения магазинов в Киеве: 1 человек на 10 кв. м, продавцы обязаны мерить температуру, а продукты только в упаковке

Заведения общественного питания и продовольственной торговли г. Киев должны обеспечить ряд профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба КГГА.

Необходимо обеспечить наличие потребителей в торговом помещении из расчета 1 человек на 10 кв. м и меры по соблюдению санитарных норм, не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок).

Кроме того, запрещается продажа незащищенных продуктов питания (допускать к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке).

"Обеспечить работников, имеющих наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты (из расчета 1 медицинская маска на 3 часа работы на человек и 1 флакон (100 мл) спиртосодержащего антисептика на 1 человека на смену (до 12 часов), провести соответствующее обучение по использованию и обезвреживания отработанных масок, салфеток и установить соответствующий контроль за соблюдением правил", - говорится в сообщении.

Также нужно обеспечить проведение ежедневной термометрии всех работников, результаты термометрии вносить в оформленные на каждого работника листы термометрии, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183828
 
   
 Топ комментарии
 
БЕЗДУМНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВОЦИРОВАНИЯ ПОГРОМОВ.
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Мудро, я бы даже сказал бы - мУдРО. Внутрь 1 на 10 м.кв., а снаружи человек 200 в 1 метре друг от друга и 50% без масок.
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Мудро, я бы даже сказал бы - мУдРО. Внутрь 1 на 10 м.кв., а снаружи человек 200 в 1 метре друг от друга и 50% без масок.
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А 10 человек на 500 кв. м торговой площади не хочешь? Даже без очереди снаружи! Зато цены на товары благополучно полезли вверх! А для торгашей - это главное. а не борьба с короновирусом!
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БЕЗДУМНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРОВОЦИРОВАНИЯ ПОГРОМОВ.
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так дальше пойдет то встанет проблема где брать продукты... деньги кончаются, магазины закрываются, транспорт не ходит
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Меня другое бесит: эти падлы таки собрались заварить мусоропроводы типа под шумок как рассадники вируса. Уже объявления по подъездам расклеили.

Тоесть терь я, вместо того, чтоб обмацать две двери вместе с 4мя квартирами должен обмацать четыре + два раза лифт вместе с полусотней?

Хорошо придумано.
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не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок)

А у меня нема грошей на маску , значит сдохну голодной смертью , бо в магазин не пустят . Слава Украине Новые правила посещения магазинов в Киеве: 1 человек на 10 кв. м, продавцы обязаны мерить температуру, а продукты только в упаковке - Цензор.НЕТ 61
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Главное не это а чтобы не росли цены и был ассортимент !!!
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А овощи кто паковать будет ? А фрукты ? Или быдлу излишки не положены ? Гречку жрите! О свежем мясе также забудьте !
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если продавцы будут тратить время на из мерение температуры и фасовку продуктов - готовьтесь к подъему цен.
В Европе продавцы не меряют температуру, а тут прям катастрофа.
А потом удивляются откуда паника.
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