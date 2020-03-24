 Новые правила посещения магазинов в Киеве: 1 человек на 10 кв. м, продавцы обязаны мерить температуру, а продукты только в упаковке

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба КГГА.
Необходимо обеспечить наличие потребителей в торговом помещении из расчета 1 человек на 10 кв. м и меры по соблюдению санитарных норм, не допускать к торговым помещениям лиц без средств индивидуальной защиты (масок).
Кроме того, запрещается продажа незащищенных продуктов питания (допускать к продаже только фасованные продукты и продукты в упаковке).
"Обеспечить работников, имеющих наибольший контакт с посетителями, средствами индивидуальной защиты (из расчета 1 медицинская маска на 3 часа работы на человек и 1 флакон (100 мл) спиртосодержащего антисептика на 1 человека на смену (до 12 часов), провести соответствующее обучение по использованию и обезвреживания отработанных масок, салфеток и установить соответствующий контроль за соблюдением правил", - говорится в сообщении.
Также нужно обеспечить проведение ежедневной термометрии всех работников, результаты термометрии вносить в оформленные на каждого работника листы термометрии, не допускать к работе лиц с признаками инфекционного заболевания.
Тоесть терь я, вместо того, чтоб обмацать две двери вместе с 4мя квартирами должен обмацать четыре + два раза лифт вместе с полусотней?
Хорошо придумано.
А у меня нема грошей на маску , значит сдохну голодной смертью , бо в магазин не пустят . Слава Украине
В Европе продавцы не меряют температуру, а тут прям катастрофа.
А потом удивляются откуда паника.