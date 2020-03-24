 Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).
Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.
"Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения.
В Саксонии состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли от вызванной им болезни.
Вместе с тем, в Италии уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни COVID-19.
Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от COVID-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель - был рекордом по количеству смертей от болезни в сутки в отдельной стране.
Также снизилось и число новых инфицированных с 6557 в субботу, в 4789 в понедельник.
Еще не победа над коронавируса
Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от COVID-19 итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью.
"Но уже можно увидеть свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.
Более сдержанным в своих оценках был председатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.
"Эти цифры являются положительными, но у меня нет смелости твердо говорить, что это тренд на понижение", - отметил эксперт.
У немцев и близко не могло быть ситуации, как у нас в Новых Санжарах, когда "вовчиці" камнями бросают в автобус с людьми, которых везут на карантин.
Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
«23 марта 2020
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону»
Ага, помогатели, примут штук 40 для опытов....