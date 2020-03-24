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 Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

В ночь на вторник, 24 марта, в аэропорту Лейпциг-Галле прибыл самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными COVID-19. Накануне в ФРГ согласилась по просьбе правительства Италии принять на лечение больных коронавирусом итальянцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).

Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.

"Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения.

В Саксонии состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли от вызванной им болезни.

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Вместе с тем, в Италии уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни COVID-19.

Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от COVID-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель - был рекордом по количеству смертей от болезни в сутки в отдельной стране.

Также снизилось и число новых инфицированных с 6557 в субботу, в 4789 в понедельник.

Еще не победа над коронавируса

Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от COVID-19 итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью.

"Но уже можно увидеть свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.

Более сдержанным в своих оценках был председатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.

"Эти цифры являются положительными, но у меня нет смелости твердо говорить, что это тренд на понижение", - отметил эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3183827
 
 
 Топ комментарии
 
У немцев можно только учиться. Дисциплинированная, трудолюбивая нация с холодной трезвой головой.
У немцев и близко не могло быть ситуации, как у нас в Новых Санжарах, когда "вовчиці" камнями бросают в автобус с людьми, которых везут на карантин.
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А яку кацапи допомогу послали?
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100 спецов по бактериологическому оружию - для прохождения практики применения ОМП Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 6086
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Порнхаб открыл бесплатный премиум-аккаунт для всех на Обозревателе написали полчаса назад. Интересно, уменьшится число комментирующих на ЦН?
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Ага. Фейсбук, который и подсовывают в фидленту такие ньюсы
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да, канєшно, маскі - то непотріб, мусор. Ото як єуропейці лоханулись - той непотріб у нас валявся по три копіки - пилився, а вони за пітнацять йєвро їх купують. Тупі еуропейці! ха-ха-ха!!! Давайте ше їм продамо, за кеш, мімо каси - ото навар буде!!! Тільки чомусь навіть наші умнікі, шо розказують нам про бєсполєзность, не пускають без маски ні в транспорт, ні в другійє обществєннийє помєщєнія. Отож бо!
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У немцев можно только учиться. Дисциплинированная, трудолюбивая нация с холодной трезвой головой.
У немцев и близко не могло быть ситуации, как у нас в Новых Санжарах, когда "вовчиці" камнями бросают в автобус с людьми, которых везут на карантин.
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заметьте, у немцев скромная Анжела. а не тупое хамло Вовик
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Де тут ті, що кукарєкалі: «Вот вам ЕС ! »?
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согласились принять по просьбе....., когда в Италии все громче стали говорить о выходе с ЕС..
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С немцами понятно, но чем могут помочь посланные ****** в Италию кацапские военные (!) специалисты?! Баширов и Петров?
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Очнулись дурни. Наверно им стало из-за стыдно из-за кацапов приславших помощь.
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100 спецов по бактериологическому оружию - для прохождения практики применения ОМП Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 6086
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Цитирую. Это вчерашняя новость. Всего вылетело 14 самолетов.
Девять военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад. Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории.
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Краще б забрали 100 хворих, а не туристів слали.
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Ага. Помощь. Після якої:
«23 марта 2020
Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону»
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Допомогу з Рашки отримала Iталiя, а не Нiмеччина.. Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 4868
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Почему до сих пор никто не спешил помочь Италии? В голове не укладывается. Или европейцы только на дурацких съездах и парламентах способны трындеть про единство?
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Мусоліні і Гітлеру мають допомагати комуністи.
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Італії допомагає китай - воні торгівельні партнери.
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видимо ты/вы будете первым кто во время городского пожара побежит за два квартала тушить дом знакомых и лиш потом вернётесь тушить собственный дом спасти свою семью.(респект и уважение!!и семья думаю,,достойно" оценит такой поступок) Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії - Цензор.НЕТ 3319 Німеччина почала приймати хворих на коронавірус з Італії - Цензор.НЕТ 375
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Теперь я окончательно поверил Путину, что Европа загнила и распалась Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии - Цензор.НЕТ 1773
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""Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения"
Ага, помогатели, примут штук 40 для опытов....
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На взльотку лягали не пускали самольоти але спецнас розігнав під ранок
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