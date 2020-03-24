 Германия начала принимать больных коронавирусом из Италии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer).

Больных согласились разместить в больницах Дрездена и Лейпцига, которые сообщили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.

"Это очень важный знак, что мы можем помогать другим", - заявил Кречмер и добавил, что это также даст возможность лучше изучить болезни и пути ее лечения.

В Саксонии состоянию на понедельник было зафиксировано 865 случаев инфицирования коронавирусом, три человека погибли от вызванной им болезни.

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Вместе с тем, в Италии уже два дня подряд уменьшается количество зафиксированных новых заражений коронавирусом и случаев смерти от вызванной им болезни COVID-19.

Согласно официальным данным итальянского правительства, в понедельник, 23 марта, от COVID-19 в стране погиб 601 человек, в воскресенье - 651, а в субботу - 793. Последний показатель - был рекордом по количеству смертей от болезни в сутки в отдельной стране.

Также снизилось и число новых инфицированных с 6557 в субботу, в 4789 в понедельник.

Еще не победа над коронавируса

Глава медицинского ведомства наиболее пострадавшего от COVID-19 итальянского региона Ломбардия Джулио Галлера заявил, что это еще нельзя назвать победой над болезнью.

"Но уже можно увидеть свет в конце тоннеля", - заявил Галлера.

Более сдержанным в своих оценках был председатель Национального института здоровья Италии Сильвио Брусаферро.

"Эти цифры являются положительными, но у меня нет смелости твердо говорить, что это тренд на понижение", - отметил эксперт.