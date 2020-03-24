 Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин

Как сообщается, Франция находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней нужды, но несмотря на это из-за большой смертности в связи с распространением коронавируса, премьер-министр Эдуар Филипп объявил новые ограничения в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, сегодня пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности более, чем на час, нельзя и заниматься разрешено один раз в день. Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции.

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Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.

За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Франции до 860 (186 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 19 856 (3 838 за сутки).

Правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретило собираться в группы более двух человек в связи с пандемией коронавируса.

Сообщается, что также нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метра друг от друга. Также если у одного из членов семьи повышенная температура, все, с кем он проживает, должны находиться на самоизоляции.

Ограничительные меры продлятся до 1 июня. В случае нарушения карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро. Мэры городов имеют право закрывать места, где люди собираются в большие группы, например, парки и пляжи. Услуги, которые предусматривают прямой контакт с другими людьми - парикмахерские и маникюрные - не предоставляются до 6 апреля.

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Магазины и компании общественного транспорта должны принимать меры, чтобы люди оставались на расстоянии 1,5 метров. Компании, которые не выполняют требования, могут быть оштрафованы на 4000 евро.

За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Нидерландах до 213 (34 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 4 749 (545 за сутки).