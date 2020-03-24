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 Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин

Власти Франции объявили о новых ограничениях для своих граждан из-за распространения коронавируса в стране.

Как сообщается, Франция находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней нужды, но несмотря на это из-за большой смертности в связи с распространением коронавируса, премьер-министр Эдуар Филипп объявил новые ограничения в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Так, сегодня пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности более, чем на час, нельзя и заниматься разрешено один раз в день. Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции.

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Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.

За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Франции до 860 (186 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 19 856 (3 838 за сутки).

Правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретило собираться в группы более двух человек в связи с пандемией коронавируса. 

Сообщается, что также нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метра друг от друга. Также если у одного из членов семьи повышенная температура, все, с кем он проживает, должны находиться на самоизоляции.

Ограничительные меры продлятся до 1 июня. В случае нарушения карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро. Мэры городов имеют право закрывать места, где люди собираются в большие группы, например, парки и пляжи. Услуги, которые предусматривают прямой контакт с другими людьми - парикмахерские и маникюрные - не предоставляются до 6 апреля.

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Магазины и компании общественного транспорта должны принимать меры, чтобы люди оставались на расстоянии 1,5 метров. Компании, которые не выполняют требования, могут быть оштрафованы на 4000 евро.

За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Нидерландах до 213 (34 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 4 749 (545 за сутки).

Источник: https://censor.net.ua/n3183825
 
 
 Топ комментарии
 
. Рік тому вони вигнали вовкодава і поставили на його місце свого баранчика. Тепер тупа вівця кричіть " Рятуйтеся! " Ми ж вас мразєй попереджали, як же ж попереджали... Головою об стінку бились щоб достукатись...Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин - Цензор.НЕТ 2667
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Пишут, что 20% Слуг Народа не готовы прийти в парламент и голосовать за необходимый для получения помощи МВФ пакет законов, потому что боятся вируса. Коломо-вируса.
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Власть Франции, судя по всему, тестирует порог готовности населения к принятию наиболее драконовских требований со стороны государства.
Фактически на наших глазах происходит директивное сужение даже личного пространства человека.
Запрет на общение с семьёй и друзьями - это крайне тревожный сигнал, который является очередным свидетельством в пользу тезиса о возможном использовании связанной с вирусом паники для постепенного утверждения в обществе ограничительных мер в отношении его простых, не привилегированных, членов.Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
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. Рік тому вони вигнали вовкодава і поставили на його місце свого баранчика. Тепер тупа вівця кричіть " Рятуйтеся! " Ми ж вас мразєй попереджали, як же ж попереджали... Головою об стінку бились щоб достукатись...Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин - Цензор.НЕТ 2667
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Пишут, что 20% Слуг Народа не готовы прийти в парламент и голосовать за необходимый для получения помощи МВФ пакет законов, потому что боятся вируса. Коломо-вируса.
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Про то, как они подготовились ...
Зелёные бесполезные мародеры.
Анонимный пост врача.
"Некомпетентность нашего президента убьёт нас раньше, чем любая война.
Если не с помощью коронавируса, так полными провалами в экономике.
Как я нескучно провел дежурство...
Друзья, Вам всем интересно, как прошло мое дежурство в условиях эпидемии. То, что я сейчас расскажу, покажется бредом. Я бы с огромной радостью это опубликовал на своей страничке.
Но это будет моя последняя публикация в статусе работающего инфекциониста. Как, когда, и надо ли рассказать это всем, я еще подумаю. Но от Вас секретов нет, это было бы нечестно и подло с моей стороны. Вот Вам голая правда.
Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком... что говорить людям....
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на коронавирус (Covid 19) согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на коронавирус! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь... На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран...
Вот так. Естественно, что все, кто обращались, отказались от госпитализации на таких условиях. Обещали быть на самоизоляции дома и не ходить по улице. Если станет хуже - вернутся. Потому что все пока были в очень легкой форме.
Может это и ОРВИ простое, а никакой не коронавирус. Может. Но может и коронавирус. Не разобраться без анализов. А их нет. Нормальных не делают сразу, а нам выдают непонятно что. Может я и не понимаю чего-то, но... похоже в Украине коронавируса не будет. Потому что так решили наверху. Все мои коллеги считают что больных с вирусом в Украине тысячи уже, просто нам везет: болеют легко, тяжелых форм мало. Тяжелые пациенты лечатся и никто даже не подозревает, что непонятная пневмония это и есть коронавирус. А тем, у кого подозревают, опять же - анализы все срывают. Нет у нас коронавируса)
Итог: тяжелых больных двое, с воспалением легких. У одного подтвержденный грипп. Второй еще обследуется. Все остальные были в очень легкой форме и отказались ложиться. Все тесты отрицательные.
Что сказать в заключение: не ту страну назвали Гондурасом... Если это правда настоящая эпидемия - мы переболеем наверное все. В легкой форме, сами не поймем что это было. И если нам врут изначально и со всех сторон, правды мы никогда не узнаем. Как-то так. Что еще добавить? Берегите себя и по возможности не заболейте. И берегите своих родителей и дедушек/бабушек. Для них это может быть очень опасно.
P.S. Если кто захочет рассказать своим друзьям или запостить в сеть - пожалуйста, я не против. Только не выдавайте меня и не говорите, в какой это больнице. Пока я еще не придумал план и стратегию, надо быть осторожным. А то уволят и больше ничего интересного не узнаю. Жалко будет...
А дезинфектор Стерилий за сегодня закончился, почти.
Мы в боевых условиях налаживаем производство.
Логистику сырья...
А в это время, правительство покупает запонки, машины для полицаев и масками барыжат...
С понедельника будет новая партия...и новая цена..."
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Для Украины такие меры это самоубийство. Никакой карантин ничего не даст, вирус пройдет через каждого. Но многие умрут от насилия еще до встречи с вирусом.
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Цікавий карантин, бігати можна по вулицям але не більше 1 км.
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не більше години. і не дальше ніж 1 км. а кругами - скільки набігаєш. всралась Європа, кАроч
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Плани Кремля по Україні:
1.змінити Пороха на слабкого преЗЕдента.(виконано)
2.Змінити слабкого преЗЕдента,який сам себе дискредитує на кишешькові фігури (в стадії виконання)
Вони рвуться до влади!
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Народ! Кто в курсе, какая прогулка в тюрьме полагается?
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Янукович в курсе. Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин - Цензор.НЕТ 2525 Ну, а сейчас уже и волонтеры. Новые лица подсуетились...
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Не очень понятно, как пробежка в одиночку может повлиять на заражение вирусом. Занятие физкультурой может только укрепить иммунитет.
Поход в магазин - это несоизмеримо более высокий риск.
Думаю, что запереть всех дома не получится даже теоретически. Не смогут организовать доставку продуктов для всех!
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Человек на побежке чаще всего дышит ртом и интенсивно. В повязке долго не побегаешь. То есть шансов подхватить вирус больше. И он будет распространять вирус на следующих пробежках до первых симптомов.
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Медики утверждают, что на расстоянии больше 2 метров, да еще и на свежем воздухе, а не в помещении, заразиться невозможно.
Основное - это заниматься одному, а не компанией.
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Даже при спокойном дыхании носом и интенсивном дыхании ртом вероятность подхватить вирус различны. Если Вы бежите по тротуару или дорожке в парке, а остальные люди идут - расстояние более 2 м соблюсти непросто. Свежий воздух тут мало влияет, разве что боковой ветер снизит вероятность.
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Ну не бегайте вы в людных местах. Это ж очевидно. Нет такой возможности - тогда не бегайте вообще! Даже на расстояние меньше 1 км!
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А кто Вам сказал, что я собираюсь бегать в людных местах? Вы спросили "Не очень понятно, как пробежка в одиночку может повлиять на заражение вирусом." - я Вам ответил.
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Ты просто дурак! А движение -жизнь, кто бы там не шел навстречу на любом расстоянии! Вирус - там, где люди в закрытых помещениях, или транспорте! Он не летает в воздухе сам по себе!
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Да у вас тут семейный подряд. Обмеження на пробіжки, закриття ринків та високі штрафи, - Франція і Нідерланди посилили карантин - Цензор.НЕТ 6800 Если человек на балконе чихнет или кашлянет, то частички с вирусами опускаются в течение оределенного времени. Если кто-то внизу пробежит в полном одиночестве, но с открытым ртом и сильно дыша - вероятность заболеть у него выше, чем у спокойно идущего в повязке.
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они загнали себя в ловушку. они будут ужесточать и ужесточать... сделать разумно - отменить маразм - для них потерять лицо
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Ваш Зєлєнскій-то той самий чорт із «вечорів на хуторі поблизу Деканьки»! Прослідкуйте за всіма катаклізмами які він приносить із собою!
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С завтрашнего дня людям старше 63 лет запрещено нахождение на улице,в парках,спортивных,развлекательных,детских площадках,в лесах (разрешены посещение продуктовых магазинов,аптеки,поликлиники,похорон). Значит накрылись мои последние рыбалки (у меня в рюкзаке мыльница с мылом,шпрей с дезинфектантом в кармане,медицинская маска и защитная рыболовная кепка,которая закрывает полностью голову оставляет свободными только глаза),кроме этого дезинфектанты в троллейбусах и автобусах.В Йордании полностью запрещено нахождение на улицы,-подготовлены 4 тюрьмы (сроки до 1 года за нахождение на улице),будут ездить по домам,чтобы завести хлеб,молоко и воду.
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это пандемия идиотической паники. знатоки пишут, что психиатрические заболевания таки заразны. эпидемии описаны в мед. литературе.
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А ты не паникуй! Я например спокойно ходил на рыбалку.Правда ездил на первом,дезинфицированном автобусе,имея все средства защиты. Но ты если не боишься,то имеешь полное право поехать в Италию на несколько месяцев.
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Лучше бы употребление травы запретили в Нидерландах...
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ну заборона на пробіжки сто відсотків спасе французів не заборона бізнесу з країною де епідемія в розпалі не карантин вїджаючих а саме заборона на пробіжки понавибирали клоунів по всьому світу от і маєш
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К сожалению, все чиновники в мире ведут себя одинаково. Для них главное - прикрыть свою задницу. Типа сделал, все, что мог.
А когда из-за разваленной системы здравоохранения буду тысячи смертей, буду разводить руками. Ну не шмогла... Как в том анекдоте.
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Досі не зрозуміла: читаю короткий курс по вірусології, де написано, що мікрорганізми живуть в грунті, менше їх в закритих водоймах і дуже мало в повітрі, бо немає чим живитись і ультрафіолет їх вбиває, тобто виходячи в повітря вони потрапляють відразу в агресивне середовище. То цей вірус природній? Чому наука досі про такі властивості вірусів не знала? Чому за тисячі років кулінарних звичок китайців він перейшов до людей тільки тепер?
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все будут голодные не стриженые грязные и без черешенок ...
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