 Ограничение на пробежки, закрытие рынков и высокие штрафы, - Франция и Нидерланды усилили карантин

Как сообщается, Франция находится в закрытом режиме уже почти неделю. Выход из дома разрешен только в случае крайней нужды, но несмотря на это из-за большой смертности в связи с распространением коронавируса, премьер-министр Эдуар Филипп объявил новые ограничения в стране, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Так, сегодня пробежки на расстояние в радиусе более 1 километра от места проживания запрещены. Выходить на улицу с целью физической активности более, чем на час, нельзя и заниматься разрешено один раз в день. Кроме того, глава правительства объявил о закрытии рынков под открытым небом, которые работали во Франции.
Нарушение правил карантина во Франции наказывается штрафом в размере 135 евро, 1500 евро в случае "рецидива" в течение 15 дней, а в случае 4 нарушений в течение 30 дней - 3700 евро или максимум 6 месяцев заключения.
За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Франции до 860 (186 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 19 856 (3 838 за сутки).
Правительство Нидерландов ввело запрет на массовые мероприятия, а также запретило собираться в группы более двух человек в связи с пандемией коронавируса.
Сообщается, что также нарушением будет считаться, если группа из трех и более человек будут идти рядом на расстоянии менее полутора метра друг от друга. Также если у одного из членов семьи повышенная температура, все, с кем он проживает, должны находиться на самоизоляции.
Ограничительные меры продлятся до 1 июня. В случае нарушения карантинных мер может быть наложен штраф до 400 евро. Мэры городов имеют право закрывать места, где люди собираются в большие группы, например, парки и пляжи. Услуги, которые предусматривают прямой контакт с другими людьми - парикмахерские и маникюрные - не предоставляются до 6 апреля.
Магазины и компании общественного транспорта должны принимать меры, чтобы люди оставались на расстоянии 1,5 метров. Компании, которые не выполняют требования, могут быть оштрафованы на 4000 евро.
За последние сутки количество смертей, связанных с коронавирусом, выросло во Нидерландах до 213 (34 за сутки), а количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом выросло до 4 749 (545 за сутки).
Фактически на наших глазах происходит директивное сужение даже личного пространства человека.
Запрет на общение с семьёй и друзьями - это крайне тревожный сигнал, который является очередным свидетельством в пользу тезиса о возможном использовании связанной с вирусом паники для постепенного утверждения в обществе ограничительных мер в отношении его простых, не привилегированных, членов.Как далеко зайдет эксперимент с ограничением прав и свобод обычных людей?
Зелёные бесполезные мародеры.
Анонимный пост врача.
"Некомпетентность нашего президента убьёт нас раньше, чем любая война.
Если не с помощью коронавируса, так полными провалами в экономике.
Как я нескучно провел дежурство...
Друзья, Вам всем интересно, как прошло мое дежурство в условиях эпидемии. То, что я сейчас расскажу, покажется бредом. Я бы с огромной радостью это опубликовал на своей страничке.
Но это будет моя последняя публикация в статусе работающего инфекциониста. Как, когда, и надо ли рассказать это всем, я еще подумаю. Но от Вас секретов нет, это было бы нечестно и подло с моей стороны. Вот Вам голая правда.
Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком... что говорить людям....
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на коронавирус (Covid 19) согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на коронавирус! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь... На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран...
Вот так. Естественно, что все, кто обращались, отказались от госпитализации на таких условиях. Обещали быть на самоизоляции дома и не ходить по улице. Если станет хуже - вернутся. Потому что все пока были в очень легкой форме.
Может это и ОРВИ простое, а никакой не коронавирус. Может. Но может и коронавирус. Не разобраться без анализов. А их нет. Нормальных не делают сразу, а нам выдают непонятно что. Может я и не понимаю чего-то, но... похоже в Украине коронавируса не будет. Потому что так решили наверху. Все мои коллеги считают что больных с вирусом в Украине тысячи уже, просто нам везет: болеют легко, тяжелых форм мало. Тяжелые пациенты лечатся и никто даже не подозревает, что непонятная пневмония это и есть коронавирус. А тем, у кого подозревают, опять же - анализы все срывают. Нет у нас коронавируса)
Итог: тяжелых больных двое, с воспалением легких. У одного подтвержденный грипп. Второй еще обследуется. Все остальные были в очень легкой форме и отказались ложиться. Все тесты отрицательные.
Что сказать в заключение: не ту страну назвали Гондурасом... Если это правда настоящая эпидемия - мы переболеем наверное все. В легкой форме, сами не поймем что это было. И если нам врут изначально и со всех сторон, правды мы никогда не узнаем. Как-то так. Что еще добавить? Берегите себя и по возможности не заболейте. И берегите своих родителей и дедушек/бабушек. Для них это может быть очень опасно.
P.S. Если кто захочет рассказать своим друзьям или запостить в сеть - пожалуйста, я не против. Только не выдавайте меня и не говорите, в какой это больнице. Пока я еще не придумал план и стратегию, надо быть осторожным. А то уволят и больше ничего интересного не узнаю. Жалко будет...
А дезинфектор Стерилий за сегодня закончился, почти.
Мы в боевых условиях налаживаем производство.
Логистику сырья...
А в это время, правительство покупает запонки, машины для полицаев и масками барыжат...
С понедельника будет новая партия...и новая цена..."
1.змінити Пороха на слабкого преЗЕдента.(виконано)
2.Змінити слабкого преЗЕдента,який сам себе дискредитує на кишешькові фігури (в стадії виконання)
Вони рвуться до влади!
Поход в магазин - это несоизмеримо более высокий риск.
Думаю, что запереть всех дома не получится даже теоретически. Не смогут организовать доставку продуктов для всех!
Основное - это заниматься одному, а не компанией.
А когда из-за разваленной системы здравоохранения буду тысячи смертей, буду разводить руками. Ну не шмогла... Как в том анекдоте.