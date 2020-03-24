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 Четверо детей с подозрением на COVID-19 госпитализированы в Черновицкой области, - ОГА

В Черновицкой области проверяют четверых детей на коронавирусную инфекцию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

"В областную детскую клиническую больницу за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19. Всего на лечении здесь находятся 14 человек: 5 с диагнозом "коронавирус", остальные с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Отмечается, что двое матерей и трое их детей, у которых COVID-19 обнаружили 17 марта, клинически здоровы. Они ждут результатов тестов.

Все остальные имеют температуру, нарушенное состояние и получают необходимое лечение.

"В областной клинической больнице сейчас находятся 24 человека с подтвержденным диагнозом "коронавирус" или с подозрением на него. Все они чувствуют себя хорошо. Один пациент из-за сопутствующих болезней находится на кислородной терапии. Новых больных за последние сутки в эту больницу не госпитализировали", - подытожили в ОГА.

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Четверо детей с подозрением на COVID-19 госпитализированы в Черновицкой области, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183824
 
 
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А сколько детей за прошлый год заболело корью?
Не помните, твари зеленые, нет?
Почему же пандемию не объявляли?
Из Австрии команды не было?
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У журналистов сейчас должно быть ооочень много работы. Пусть копают.
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Эксперемент в Исландии показал что из 10000 провереных 50% носители вируса и клинически здоровы. Блеют ослабленные и старые что одно и тоже. Таких 5% еще 15% чихают выробатывая имунитет.Кротче кому суждено сгореть тот не утонет. Пневмония за январь меньше чем в прошлые годы в Украине. Делайте выводы.Это юля факты накопала Свобода слова'
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