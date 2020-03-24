 Министр экономики Петрашко показал в уточненной декларации 13,7 млн доходов, дом под Киевом и квартиру в Москве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В частности, заработная плата составила 13 668 204 грн, а также банковские проценты и выплаты - 12 454 грн.

Также он указал в декларации 1 026 863 грн и 824 711 долларов на банковских счетах, 1 050 тыс. грн и 510 тыс. долларов наличных средств, а жена – 24 322 грн на банковских счетах, 1,6 млн грн и 480 тыс. долларов наличными.

Петрашко владеет квартирой (89,6 кв. м) и паркоместом (10,8 кв. м) в Киеве, гаражом (11 кв. м) в Стрые Львовской области, 50% дома (76,1 кв. м) во Львове, а жена владеет домом (409,2 кв. м) и земельным участком (1 510 кв. м) в Романкове Киевской области, а также третью квартиры (109,1 кв. м) в России.

Кроме того, министр владеет тремя автомобилями: Suzuki Vitara S 2016 года выпуска, Range Rover Sport 2017 года выпуска и Mitsubishi Outlander 2006 года выпуска.

Среди прочего он указал в декларации наручные часы Vacheron Constantin, а жена – кольцо, серьги, кулон и подвеска с драгоценными камнями Chopard.

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Как сообщалось, 17 марта Верховная Рада назначила Игоря Петрашко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В первой поданной декларации как кандидата в министры указано, что он владеет лишь квартирой в Киеве площадью 90 кв. м. В декларации не было указано владение каким-либо другим движимым и недвижимым имуществом, ценностями либо денежными средствами. Согласно декларации у Петрашко есть два сына и жена, которая является гражданкой России.