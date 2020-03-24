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 Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД

В условиях пандемии коронавируса Министерство иностранных дел Украины начало координацию гуманитарной помощи. МИД проводит переговоры с международными партнерами и украинским бизнесом, а также координирует работу украинских ведомств по этому вопросу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Уже ведутся переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, Всемирным конгрессом украинцев и другими международными организациями и партнерами, которые могут поддержать Украину во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские дипломаты ищут за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и другие средства, которые нужны Украине для противодействия коронавируса, и могут быть поставлены как гуманитарная помощь или закуплены для нужд нашей страны.

Также в МИД подчеркнули, что им известно об инициативах многих частных компаний, направленных на преодоление эпидемии и ее последствий, и пригласили все такие проекты сообщить о своих намерениях в МИД Украины, чтобы способствовать закупкам, которые они осуществляют за рубежом, и совместными усилиями направлять помощь туда, где она больше всего нужна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантине за границей находится 151 украинец, на Родину вернулись - 72,3 тыс., – МИД. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3183820
 
 
 Топ комментарии
 
зейоббіка дубинського питали де наші маски "переховуються" Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 2574
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дебіли, це треба було робити на початку лютого, коли тільки почав поширюватися вірус
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В Одессе на 7 км можно купить даже атомную бомбу Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 2369
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Как Италия к Московии обратиться. Они вирусологоа и аппараты ИВЛ пришлют.
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зейоббіка дубинського питали де наші маски "переховуються"
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Когда будут ЕЖЕДНЕВНЫЕ утренние брифинги прес секретаря Кабмина О состоянии дел, о количестве завезённых матерралов( откуда и кому?)
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ПРЕСС секретарь общается с прессой ( и в прямом эфире и вопросы по видео связи)
А министры и Ляшко должны работать
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дебіли, це треба було робити на початку лютого, коли тільки почав поширюватися вірус
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В них в цей час були "курси їзди на самокаті" Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 1198
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Они таки ищут! Но, что то мне подсказывает, что их мягко посылают в пешее эротическое путеществие по известному им адресу. Ну, ещё Онан Первый Кива с Озабоченным Хряком Ярёменко в курсе за тот адрес.
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Ківа Дрочило буде відганяти вірус "повздовжньо-поступальними рухами" Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 5311
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Дон Дрочиліо відганятиме вірус червоним прапором з палати №6 .
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А вот озабоченный кнур Ярёменко будет отгонять вирус без всяких табу. Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 373
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Вот так выглядят лица врачей в Италии.
6-8 часов смена. Они не могут пить воду, ходить в туалет, потому как надо полностью снимать всю защитную экипировку. Вот эти синяки и кровоподтёки, как вы уже догадались, из за очень плотной маски.
И они очень просят всех оставаться дома.

Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 4082
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Плотная маска - ладно, а ссадины и синяки на лбу - от шапочки из фольги?
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не смішно геть. від захисного костюма.
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Или от пациентов, которые очень хотели жить.
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Плотная маска - потому что маска N95 - это маска с отрицательным давлением, и она обязана очень плотно прилегать к лицу.

Но показывать итальянских "медиков" не стоит - старики в Италии умирают не просто так.
Из блога женщины, мать которой привезли в госпиталь в Милане, где она и заразилась коронавирусом:
"У мамы (74 года) коронавирус. Лежит в госпитале в Милане. Причем, попала в госпиталь она отнюдь не с вирусом - упала дома и, учитывая, что у нее была сломана нога, за ней решили понаблюдать в больнице. Но за время нахождения заразилась. Высокая температура. Состояние плохое. Прогнозы малоутешительные. Я даже не могу приехать к ней..."
(нога у матери была сломана раньше, года два назад, только не срослась нормально и никогда не срастется, потому что в Италии пенсам операций таких бесплатно не делают, это не Австралия)

Привезли в госпиталь, после того, как старушка упала дома, в гос жилье. Вы когда-нибудь слышали, чтобы после простого падения человека клали в госпиталь, так сказать, превентивно? Это кто же может себе такое позволить? Какое-такое богатое государство?

А после заражения коронавирусом наступает второй этап:
"Кислородное отравление"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Или это.
Осложнения продолжительной искусственной вентиляции включают пневмоторакс, отравление кислородом, гипотензию и ВАПЛ.
Кислородная токсичность приводит к воспалительным изменениям, альвеолярной инфильтрации и, в конечном счете, к фиброзу легких, который может развиваться после длительного воздействия высоких показателей Fio2 (например, >0,6). Токсичность зависит от концентрации и длительности применения. Следует избегать FiО2> 0,6, только если это необходимо для выживания. FiО2 < 0,6 хорошо переносится в течение длительного времени.
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Да-да, 60% содержание кислорода в смеси - это рубеж.
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ДИПЛОМАТЫ ИЩУТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а они что за грибами пошли? ГДЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ГДЕ СТРАТЕГИЯ, ГДЕ ЗАПАСЫ??????????
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Действительно почему дипломаты? А потому шо "Какая разница!". Мы уже видели, видим и будем дальше видеть то, что те кто у власти не знают "что, где, когда" и самое главное как работает власть. Того кто должен был координировать работу в данной ситуации закрыли на карантине в Санжарах, в тот момент когда он должен был принимать решения о том где и какие тесты брать, запускать в производство АИД (аппараты искуственного дахания) и прочее. А теперь "тупые" (в смысле ничего не понимающие ни в медицине ни в препаратах ни в технике) ищут, действительно грибы.
как в анекдоте "Грибы от сюда!"
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П****а рулям, граждане. Пока сходил в магазин, трижды попросили помочь финансово. Приличные бабушки. Продукты в тумбочке кончаются, дети без зарплаты на работу ходят. Сказал, что помощь раздает Зеленский. Спросили адрес где раздает помощь Зеленский. Глаза у бабушек полоумные, поскольку и на лекарства денег нет. Эй вы там, наверху, люди начинают голодать. Реально. Одна старушка три дня не ела, чтобы сыну на работу был хоть какой то тормозок. У НАС НАЧИНАЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ КАТАСТРОФА. СУКИ, ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, НАСКОЛЬКО НИЩИЕ У НАС В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ГРАЖДАНЕ, ПРОГОЛОСОВАВШИЕ ГОД НАЗАД ПО ПРИКОЛУ. Они сейчас в таком бедственном положении, что и попрекать их прошлогодним выбором язык не поворачивается.
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Й все? Дозволяють? Треба Писати так - педофілічне ***** - пішов на#уй!
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ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, открою тайну, поднимите декларации с 01.01.2020г., там все адреса указаны, и цены обхохочетесь.
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У Радуцкого поспрашивайте, может не все в Китай вывез и где то припрятал.
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Так САНЖИРОВКА ВЫ тогда уже были готовы или обманули ВЕС народ Украины , а женщины что кидали камни есть Герои Украины, вы их обмануть не смогли.
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А всередині країни зелені дятли нічого пошукати не бажають???
Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД - Цензор.НЕТ 7690
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у клоуна пошукайте ...це ж його уряд все вивіз ...
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А что так рано начали искать? Могли б и ещё подождать.
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Так говорили, что к эпидемии всё готово!?
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Тут очень много работы по поиску контрактов и закупаок должно лечь на ГУР МОУ, СВР Украины. Особенно СВР, это их функционал.
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Ну, з дипломатами зрозуміло, випрошують Українські дипломати шукають медобладнання, медикаменти та інші засоби для протидії коронавірусу, - МЗС - Цензор.НЕТ 1932
А з тими зеленими, хто дозволив, і хто вивіз оті маски та ін.? Зелена Венедиктова з Бабіковим що робити збирається
Українські дипломати шукають медобладнання, медикаменти та інші засоби для протидії коронавірусу, - МЗС - Цензор.НЕТ 6264
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а бизнесмены купляли в области рахные..одесу харьков а порох куплял а самандрик с китая..а маски испашкам кто впарил...хорошо хоть задержуют
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