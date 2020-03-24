 Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Уже ведутся переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, Всемирным конгрессом украинцев и другими международными организациями и партнерами, которые могут поддержать Украину во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские дипломаты ищут за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и другие средства, которые нужны Украине для противодействия коронавируса, и могут быть поставлены как гуманитарная помощь или закуплены для нужд нашей страны.

Также в МИД подчеркнули, что им известно об инициативах многих частных компаний, направленных на преодоление эпидемии и ее последствий, и пригласили все такие проекты сообщить о своих намерениях в МИД Украины, чтобы способствовать закупкам, которые они осуществляют за рубежом, и совместными усилиями направлять помощь туда, где она больше всего нужна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантине за границей находится 151 украинец, на Родину вернулись - 72,3 тыс., – МИД. ИНФОГРАФИКА