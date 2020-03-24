 Украинские дипломаты ищут медоборудование, медикаменты и прочие средства для противодействия коронавирусу, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Уже ведутся переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине, Всемирным конгрессом украинцев и другими международными организациями и партнерами, которые могут поддержать Украину во время пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские дипломаты ищут за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты на COVID-19 и другие средства, которые нужны Украине для противодействия коронавируса, и могут быть поставлены как гуманитарная помощь или закуплены для нужд нашей страны.
Также в МИД подчеркнули, что им известно об инициативах многих частных компаний, направленных на преодоление эпидемии и ее последствий, и пригласили все такие проекты сообщить о своих намерениях в МИД Украины, чтобы способствовать закупкам, которые они осуществляют за рубежом, и совместными усилиями направлять помощь туда, где она больше всего нужна.
А министры и Ляшко должны работать
6-8 часов смена. Они не могут пить воду, ходить в туалет, потому как надо полностью снимать всю защитную экипировку. Вот эти синяки и кровоподтёки, как вы уже догадались, из за очень плотной маски.
И они очень просят всех оставаться дома.
Но показывать итальянских "медиков" не стоит - старики в Италии умирают не просто так.
Из блога женщины, мать которой привезли в госпиталь в Милане, где она и заразилась коронавирусом:
"У мамы (74 года) коронавирус. Лежит в госпитале в Милане. Причем, попала в госпиталь она отнюдь не с вирусом - упала дома и, учитывая, что у нее была сломана нога, за ней решили понаблюдать в больнице. Но за время нахождения заразилась. Высокая температура. Состояние плохое. Прогнозы малоутешительные. Я даже не могу приехать к ней..."
(нога у матери была сломана раньше, года два назад, только не срослась нормально и никогда не срастется, потому что в Италии пенсам операций таких бесплатно не делают, это не Австралия)
Привезли в госпиталь, после того, как старушка упала дома, в гос жилье. Вы когда-нибудь слышали, чтобы после простого падения человека клали в госпиталь, так сказать, превентивно? Это кто же может себе такое позволить? Какое-такое богатое государство?
А после заражения коронавирусом наступает второй этап:
"Кислородное отравление"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Осложнения продолжительной искусственной вентиляции включают пневмоторакс, отравление кислородом, гипотензию и ВАПЛ.
Кислородная токсичность приводит к воспалительным изменениям, альвеолярной инфильтрации и, в конечном счете, к фиброзу легких, который может развиваться после длительного воздействия высоких показателей Fio2 (например, >0,6). Токсичность зависит от концентрации и длительности применения. Следует избегать FiО2> 0,6, только если это необходимо для выживания. FiО2 < 0,6 хорошо переносится в течение длительного времени.
как в анекдоте "Грибы от сюда!"
А з тими зеленими, хто дозволив, і хто вивіз оті маски та ін.? Зелена Венедиктова з Бабіковим що робити збирається