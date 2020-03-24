EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  772  8
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Пандемия коронавируса: 20% жителей Земли подверглись мерам социальной изоляции

Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост в последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии

В свою очередь в США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/n3183818
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ГОВОРЯТ В КИТАЕ ОЖИЛ ПЕРВЫЙ УМЕРШИЙ ОТ КОРОНАВИРУСА! ***, КАЖЕТСЯ НАЧАЛОСЬ... Пандемия коронавируса: 20% жителей Земли подверглись мерам социальной изоляции - Цензор.НЕТ 12
 показать весь комментарий
 
 
Tрамп - один из немногих политических деятелей, сохранивших здравый смысл среди всего этого урагана истерик.
Бравые ребята, спланировавшие "операцию коронавирус", разрушили экономику нескольких успешных стран.
 показать весь комментарий
 
Я всегда знал, что у тебя серьёзные психические отклонения.
 показать весь комментарий
 
Забавно, что про ту же Африку толком никто ничего не пишет. Я не расист, но такое впечатление, что вначале надо спасать Белых Людей, а остальных как-нибудь потом.
 показать весь комментарий
 
Планета перепуганных идиотов.
Заражены 0,005 (пять тысячных процентах) - усрались 20 процентов.
Наплевав на 100500 других гораздо более опасных и смертельных заболеваний перед этим.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх