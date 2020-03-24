 Пандемия коронавируса: 20% жителей Земли подверглись мерам социальной изоляции

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник британское издание The Guardian.

Газета отмечает, что властям различных стран приходится прибегать к карантину в тот самый момент, когда миру предстоит критически важная неделя в борьбе с коронавирусом: так, по данным Всемирной организации здравоохранения, чтобы достигнуть порога в первые 100 тыс. случаев COVID-19 потребовалось 67 дней, а рост в последние 100 тыс. случаев был отмечен всего за четыре дня.

Всего, напоминает The Guardian, в мире зафиксировано 378 тыс. 679 случаев COVID-19. Более 16,5 тыс. человек с коронавирусом скончались, вылечились почти 101 тыс. человек.

Газета отмечает, что в то время как британские власти объявили о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране в связи с эпидемией коронавируса, КНР, которая первая столкнулась с эпидемией, со среды отменяет ограничения на перемещения в провинции Хубэй - первом эпицентре распространения COVID-19. Ограничения в отношении столицы провинции города Ухань будут сняты 8 апреля.

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В свою очередь в США, где около 40% населения попали под меры социальной изоляции, президент Дональд Трамп заявил, что на восстановление нормального режима функционирования американской экономики уйдут недели, а не месяцы.

"Наша страна была построена не для того, чтобы быть закрытой", - сказал Трамп.