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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, За рубежом
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 Украина попросила у НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом

Вооруженные силы Украины попросили международную помощь в НАТО с целью противодействия распространению коронавируса.

Об этом сообщает сайт НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦ) получил запрос от Вооруженных сил Украины на получение международной помощи с целью реагирования на пандемию коронавируса.

"ЕКЦ просит международных партнеров обеспечить помощь Министерству обороны Украины путем поставки гуманитарной помощи, чтобы исключить распространение вируса в подразделениях Вооруженных сил Украины", - сообщили в НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3183815
 
 
 Топ комментарии
 
Т.е. зелупня хочет в срашку, но при этом, за помощью, идет к проклятому НАТО? Это как зебилоиды обсырали Пороха а как пошел вирус но начали просить помощь а аппараты ИВЛ не у квартала илибабы Бени а у барыги Пороха???
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А на случай усиления состава,просите войти в Украину своих подразделений ! Для защиты страны от заразы с востока.
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Не нужна нам никакая помощь...
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5125
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А на случай усиления состава,просите войти в Украину своих подразделений ! Для защиты страны от заразы с востока.
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К борьбе с коронавирусом будут привлекать студентов медвузов. Странно, а почему не комиков?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/4504395412920010
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погоджуюсь, весь говноквартал туди, лисока чмошніка без халата і маски!
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Не разводьте паніку! Згадайте про готовність країни до епілемії ще в лютому, зі слов Гончарука звісно. Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 4135
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Не нужна нам никакая помощь...
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов
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Т.е. зелупня хочет в срашку, но при этом, за помощью, идет к проклятому НАТО? Это как зебилоиды обсырали Пороха а как пошел вирус но начали просить помощь а аппараты ИВЛ не у квартала илибабы Бени а у барыги Пороха???
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Караул устал и всрався Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9487 .Пора менять на пороха и пастора. Украина попросила в НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9487
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І кому давати? На військових, волонтерів та справжного головнокомандувача справи завели.
Допомогу давати тим хто переслідує? Зелям, венедиктовим, бабіковим?
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30 лет только и слышу,что постоянно у кого то просят. Стыдоба...
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Відшкодувати збитки повинні комуняцькі кітайські макакі
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Правильно просить надо где угодно ,лучше 5 минут позора и жизнь продолжается !!!
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На примере Италии очень хорошо видно как НАТО и ЕС "спешит" помогать ))). Как тут не вспомнить бессмерное "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"
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итальянцев сейчас лечат по всей европе, а ты загнешься в своей бамбасне тихо и никто и не вспомнит
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а можно пример где и сколько итальянцев лечат по всей Европе или лишь бы ляпнуть написали?
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А може краще попросити допомоги НАТО проти поширення російської агресії?
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Зеля , как актриса немого кино, просит с разных сторон....
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Масочный Мародер уже не знает кого поцеловать в Опу.

Заработанного на масках мало??? Еще надо раздерибанить Натовские деньги???

Зеленое кодло, уходите!
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Україна попросила...
Збройні сили України попросили... Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183815

текст по дебільному написаний, чи Бубочка вже ні при чому?
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