 Украина попросила у НАТО международную помощь в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщает сайт НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 23 марта Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦ) получил запрос от Вооруженных сил Украины на получение международной помощи с целью реагирования на пандемию коронавируса.
"ЕКЦ просит международных партнеров обеспечить помощь Министерству обороны Украины путем поставки гуманитарной помощи, чтобы исключить распространение вируса в подразделениях Вооруженных сил Украины", - сообщили в НАТО.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/4504395412920010
бАгуцкая сказала что этот вирус это развод для лохов
Допомогу давати тим хто переслідує? Зелям, венедиктовим, бабіковим?
Заработанного на масках мало??? Еще надо раздерибанить Натовские деньги???
Зеленое кодло, уходите!
Збройні сили України попросили... Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3183815
текст по дебільному написаний, чи Бубочка вже ні при чому?