EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  816  27
Все про:Госпогранслужба (3710) граница (3345) украинцы (3186) Демченко Андрей (12)

 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба

В понедельник 9.5 тыс. украинцев вернулись на родину через государственную границу, почти 2.5 тыс. иностранцев выехали из Украины и пятерым гражданам других стран отказали во въезде в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"В общем в обе стороны проследовало почти 16 тыс. лиц и основная масса - через государственную границу, поскольку линию разграничения за сутки пересекли только 13 лиц, а границу с Крымом немного более 200. Граждане Украины - 9,5 тыс. лиц - вернулись домой через государственную границу Украины за прошлые сутки. Иностранцы - почти 2,5 тыс. лиц - оставили границы нашего государства. Пятерым гражданам иностранных стран отказали во въезде в Украину из-за ограничений, которые действуют с 16 марта", - рассказал он.

Спикер напомнил, что температурный скрининг на всех направлениях продолжается каждый день. В частности, в понедельник в аэропорту "Борисполь" у одной гражданки Украины экспресс-тест показал позитивный результат заболевания на коронавирус. Она прилетела рейсом одной из стран ЕС.

Он также отметил, что 1 тыс. 800 украинцев, прибывших в понедельник на пункты пропуска в пешем порядке, перевезли через границу автобусами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украину въехали более 15 тыс. человек: у одного экспресс-тест подтвердил Covid-19, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3183813
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо владимиру зеленских, что не оставил в беде земляков, тем самым обрек на смерть многих украинцев 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545
 показать весь комментарий
 
Ну вот, и закончилась показуха Новых Санжар просто пшиком.
И стоило Скалецкую в костюм рядить и с молодым человеком в изоляторе запирать.
 показать весь комментарий
 
Каждому по медали...и вручать должен оманский осел лично...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо владимиру зеленских, что не оставил в беде земляков, тем самым обрек на смерть многих украинцев 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4545
 показать весь комментарий
 
 
Тупая логоика Зеленского, собрать тех кто Украину похерил, и подвергнуть опасности тех кто остался!
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот, и закончилась показуха Новых Санжар просто пшиком.
И стоило Скалецкую в костюм рядить и с молодым человеком в изоляторе запирать.
 показать весь комментарий
 
 
Каждому по медали...и вручать должен оманский осел лично...
 показать весь комментарий
 
 
а сьогодні почали розробляти методи доставки їжі , хто на самоізоляції! Дауни, а як вони до цього закупались?
 показать весь комментарий
 
а зеля, послал их разносить заразу по украине. 37 дней, *** вирус живет в человеке без каких либо симптомов. а температуру пусть меряют засунув градусник зеле в мозг
 показать весь комментарий
 
 
Нет там мозга...поэтому градусник нужно засовывать ему в сраку...
 показать весь комментарий
 
Ещё свежего вирусца подвезли...

Да, по мобилам отслеживайте эту вашу самоизоляцию - ведь никтож дома мобилу оставить не догадается.
 показать весь комментарий
 
 
задумайтесь сколько прибыло людей реально зараженных и все они равномерно распределились по территории Украины, разве возможно теперь локализовать вспышку болезни? Нет. Просто посели семена смерти и на всей территории нашей Украины. Смерть приходит неожиданно, она не спрашивает твоего согласия
 показать весь комментарий
 
 
дешевле снять им каждому президентский номер заграницей и платить зарплату по две штуки, чем потом тушить эпидемию по всей стране...
 показать весь комментарий
 
 
но так наоборот все ломанутся за границу) халява, сэр
 показать весь комментарий
 
В Трускавець всіх на карантин. Все одно готелі пустують. За одно і навчання з Зе-електоратом можна провести.((((
 показать весь комментарий
 
Еще дешевле будет, президентский болт!
 показать весь комментарий
 
Як раніше хтось написав "Як вчити дітей - за кордон. Як працювати - за кордон. Як відпочивати - за кордон. Як коронавірус - в Україну." 9,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение понедельника, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7433
Глісти БЛДЬ! Що зробиш!
 показать весь комментарий
 
 
Но вот ответственные за это не боятся что их посадят? десятками тысяч завезли же в посл. время....
 показать весь комментарий
 
даю рецепт - каждому вернувшемуся платить, ну 10-15 штук на проживание в изоляции месяца два-три, - тем кого поймали за нарушение штраф и принудительная изоляция. не так много денег...
 показать весь комментарий
 
Может хватит уже их сюда завозить?! Кто хотел уже вернулся! заграницей остались те, которые до последнего сидели и ждали, а вдруг ненужно будет возвращаться!..
Ради таких не стоит подвергать опасности здешних граждан! Свалили - и скатертью дорога!
 показать весь комментарий
 
 
Ти ідіот, чи рускій? Що значить «звалили»?
 показать весь комментарий
 
Чи хтось пояснить мені, чому із такою навіженою маніакальнісьтю треба всіх «повернути додому»!? Я пам'ятаю як перших везли із скандалами в санаторій, міністерка навіть із ними там сиділа в самоізоляції... якісь люди із Америки і Канади? Де ці всі люди?
 показать весь комментарий
 
>чому із такою навіженою маніакальнісьтю треба всіх «повернути додому»!
пиар, мнимая забота о людях
 показать весь комментарий
 
Я не розумію логіки! Є такі, що дійсно необхідно повернутись до родин тому, що закривають кордони але який зміст евакуюватись якщо всі держави надають фінансові допомоги!? Я, особисто, навіть не не карантині і працюю.
 показать весь комментарий
 
тому що майже всі (заробітчани маю на увазі) хто повертається -це ті хто працював нелегально , і повертаються вони не з власної волі -їх просто виставили за двері і з роботи і з житла...нікому вони там стали не потрібні...
 показать весь комментарий
 
Не вернулись. А выгнали их оттуда нах ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх