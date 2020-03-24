 Карантинные меры не повлияют на стабильное функционирование военной разведки Украины, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны.
"Бесперебойная жизнедеятельность ГУР Минобороны Украины и подчиненных воинских частей обеспечена по всем направлениям. Ситуация в частях и подразделениях военной разведки Украины находится под должным контролем руководства и специалистов военно-медицинских органов, которые организовали постоянный мониторинг состояния здоровья личного состава", - сказано в сообщении.
Вместе с тем, разведчики призывают всех граждан соблюдать рекомендации медиков для совместного преодоления острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.
А ви курви маски продали!
2 Листопада 2009 09:53
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Сьогодні вночі в міжнародний аеропорт Бориспіль зі Швейцарії прибув літак АН-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю». Про це 2 листопада повідомляють «Волинські новини».
За словами глава Секретаріату Президента Віри Ульянченко, певну гуманітарну допомогу, зокрема маски, вже доставлено до Львівської області в рамках співпраці між цією областю та кількома воєводствами Польщі. «Ми сподіваємося, що подібні кроки будуть реалізовані для України і з інших сторін, від наших друзів», - сказала вона. Ульянченко висловила особливу вдячність компанії Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд за рішення надати Україні ліки за низькою ціною (67 гривень за одну упаковку, що дозволило заощадити 140 млн гривень бюджетних коштів). - пише Кореспондент «Усі громадяни України, хто звернеться до лікарні, у разі необхідності отримають цей препарат невідкладно і безкоштовно », - зазначили в Управлінні зі зв\'язків із ЗМІ Секретаріату Кабміну.
Довідково:
Препарат Таміфлю (міжнародна незапатентована назва Осельтанівір) є єдиним противірусним препаратом, який є ефективним при лікуванні вірусу А H1/N1. Ліцензія на виготовлення препарату належить одній з фармацевтичних компаній Швейцарії. Препарат гальмує поширення вірусу грипу і пригнічує реплікацію і патогенність, зменшує виділення вірусів грипу А і В з організму.