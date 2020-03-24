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Все про:аэропорт (1293) Борисполь (656) Кабмин (11899) Львов (3640)

 Кабмин определил Львовский аэропорт резервным на время запрета полетов

Кабинет Министров Украины определил аэропорт г. Львов им. Данила Галицкого как резервный в случае невозможности принятия и отправки воздушных судов в "Международном аэропорту "Борисполь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабинет Министров № 228.

В постановлении сообщается, о запрете принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, осуществляемых через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" или в случае невозможности принятия и отправки воздушных судов государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" - через государственное предприятие "Международный аэропорт" Львов "имени Даниила Галицкого" в качестве резервного.

В случае необходимости удовлетворения государственных нужд принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В аэропорт Борисполь прибыли 12 самолетов с украинцами из-за рубежа

Источник: https://censor.net.ua/n3183811
 
 
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Интересно, по какой причине может не работать Борисполь?
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деякі Зебіли і ригіАнали на кшталт медведчуків, партнових, бужанскіх, худобкіних з кернесами.... планують перельоти з Борисполя спочатку в Донецьк потім в бельбек а далі в ростов на раSSію....
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Так тем более он должен бы функционировать. Это их последняя возможность убежать.
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