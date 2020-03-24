 Кабмин определил Львовский аэропорт резервным на время запрета полетов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении Кабинет Министров № 228.

В постановлении сообщается, о запрете принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, кроме перевозок, осуществляемых через государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" или в случае невозможности принятия и отправки воздушных судов государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" - через государственное предприятие "Международный аэропорт" Львов "имени Даниила Галицкого" в качестве резервного.

В случае необходимости удовлетворения государственных нужд принятия и отправки воздушных судов, выполняющих пассажирские перевозки, осуществляется по согласованию с соответствующим министерством.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины с 12.00 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма.

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