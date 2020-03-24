 При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.
"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.
Скука? Если человеку нечем заняться дома, то мне его жаль, из-за его узкого круга развития и мышления. Как минимум, если это квартирант, то может провести время с семьей, родными, просмотров фильмов, игр, развитием и чтением.
вон что в Москве творится, жесть - ночью свозят чтобы паники не было
"Поэтому бОльшая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний - коллективный иммунитет (чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет"
Цель карантина не защитить а растянуть заболеваемость по времени. Что бы медики справлялись.