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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии

При соблюдении карантина в Украине эпидемию коронавируса COVID-19 можно будет побороть уже к маю. Тогда же граждане страны смогут полноценно вернуться на работу.

Об этом в эфире "Свобода слова" сообщила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

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"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса – это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни... Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – объяснила Ковалив.

Источник: https://censor.net.ua/n3183807
 
 
 Топ комментарии
 
Кретинизм клерків зашкалює!!! Ще сортирний бачок недавав експернтних висновків При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии - Цензор.НЕТ 1447
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три месяца сидеть без работы? скорее магазины громить начнут и банки
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Какого голода? Люди боятся выйти из зоны комфорта. Голод был при голодоморе. Сейчас магазины забиты, у большинства людей дома есть запасы еды на месяц, у проживающих в своих домах есть погреба. Почти у всех есть денежные сбережения дома.
Скука? Если человеку нечем заняться дома, то мне его жаль, из-за его узкого круга развития и мышления. Как минимум, если это квартирант, то может провести время с семьей, родными, просмотров фильмов, игр, развитием и чтением.
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До мая большинство умрёт, только не от вируса а от голода и скуки
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Чекатиму коли їх винесе народ з парламенту, не обовязково ногами вперед У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії - Цензор.НЕТ 9894
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Какого голода? Люди боятся выйти из зоны комфорта. Голод был при голодоморе. Сейчас магазины забиты, у большинства людей дома есть запасы еды на месяц, у проживающих в своих домах есть погреба. Почти у всех есть денежные сбережения дома.
Скука? Если человеку нечем заняться дома, то мне его жаль, из-за его узкого круга развития и мышления. Как минимум, если это квартирант, то может провести время с семьей, родными, просмотров фильмов, игр, развитием и чтением.
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у меня лично запасы еды на 4 дня. запасы урожая есть в погребе на даче, но туда невозможно добраться
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А люди с мозгами говорят противоположные вещи. Кому верить?
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Этот дядя обслуживает интересы властьимущих. Для них важен контроль над "быдломассой" . Именно для этого и нужен якобы карантин. Скоро рычагом власти станет банка тушенки и литром масла. Поэтому и говорят - ведите себя тихо, умирайте молча.
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это женщина - Юлия Ковалив начала работать еще во время обучения в Киево-Могилянской академии. С 2004 по 2005 год она трудилась в украинском филиале компании Ernst & Young, которая занимается консалтингом и аудитом.
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ще вчора вранці міністр ємець казав, що в травні посадим картоплю, а вже ввечері дійшла інформація, что он устал, что уходит
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Мне верить. Вангую, в мае как раз и будет самая "жара"
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ты знаешь, поверю. легко верить тому, кто думает так же, как и ты сам У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії - Цензор.НЕТ 9895
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Лента новостей окончательно перешла на обслуживания пиаркомпании Ковида. О таком не мечтал никто и никогда. Тем, кто разработал и запустил в этот Мир этот фейк о "неведомой е...ной х...е" надо выписать люлей и наградить, конечно. За креатив и идеально проведенную рекламную кампанию. И да, мы все умрем. Но не умирайте от собственного страха, оставайтесь людьми до конца.
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наградить посмертно. почти как в романе Гюго "93-й год"
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Не надо постить одно и то же (как и в теме о Конче-Заспе), это неинтересно. Да и за тролля могут принять.
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три месяца сидеть без работы? скорее магазины громить начнут и банки
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Садись, двойка. До 3 считать не умеешь. До мая остался 1 месяц и 1 неделя. А там 1-3 мая выходные.
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До мая не улыбает сидеть. Хотя не могу сказать, что скучно, работа есть.
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https://twitter.com/Hlopak_/status/1241354378008842240

вон что в Москве творится, жесть - ночью свозят чтобы паники не было
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Кретинизм клерків зашкалює!!! Ще сортирний бачок недавав експернтних висновків При соблюдении карантина уже в мае можно выйти из этой ситуации и вернуться на работу, - замглавы ОП Ковалив о продолжительности эпидемии - Цензор.НЕТ 1447
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у буржуев оптимистичный сценарий говорит "июнь", пессиместичный - "август-сентябрь". ну правда они лучше оснащены на всех фронтах борьбы. может поэтому)).
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)) и вот только что позвонили по поводу термина, шо был у мну на 2 апреля. перенос - май, начало июня ))
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Фантазёры, полезные идиоты, городские сумасшедие....И это ВСЁ во власти!
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Как у нас в армии говорили ,Дембель в Мае про*бали а Ноябре не про*бём ... У разі дотримання карантину вже в травні можна вийти з цієї ситуації і повернутися на роботу, - заступниця голови ОП Ковалів про тривалість епідемії - Цензор.НЕТ 1176
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Во первых,чего ты шляешся и раздаешь интервью,без маски,какая в этом есть необходимость?Позвони в полицию пусть составят на тебя админпротокол и выпишут штраф.Во-вторых,можете не открываться работать вообще,даже когда карантин закончится,никто и не заметит.
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При такій владі, люди помруть від ПАНІКИ. Отой притирок Ємець тілько чого коштує. А бубочка перестав стрімити в фейсбуці, занишпорилась криса.
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Типо намекают что к девятому мая полюбому все обязаны выздороветь и выйти на парад примирения?
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Может получиться,что когда люди выйдут на работу экономики уже не будет,и страны не будет,а зелёная команда будет махать ручкой из мальдивов.
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Это ещё не худший вариант, если они удерут
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И эта ДУРА - заместитель главы Офиса президента?
"Поэтому бОльшая часть населения планеты этим вирусом обречена переболеть. И это важно, потому что лучшее средство от инфекционных заболеваний - коллективный иммунитет (чем больше народу переболело и приобрело иммунитет, тем меньше новых случаев заболевания будет"
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Чем меньше людей заболеет - тем дольше будет карантин!
Цель карантина не защитить а растянуть заболеваемость по времени. Что бы медики справлялись.
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