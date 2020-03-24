 Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.

"Защитных костюмов в области достаточно. Но все зависит от того, что считать достатком. Когда люди прислушаются к советам и перестанут ходить по улицам, тогда этих костюмов будет достаточно. Но, когда наоборот ... Костюмы одноразовые, никто из врачей второй раз их использовать не будет. И они быстро закончатся. Сейчас, по тем темпам, которые мы видим, костюмов достаточно на две недели, то есть на тот период, на который был объявлен карантин", - сказал он.

Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

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