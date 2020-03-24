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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1984) ОГА (1657) Донецкая область (4432)

 Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА

Костюмы одноразовые, никто из врачей второй раз их использовать не будет. И они быстро закончатся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления - начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко.

"Защитных костюмов в области достаточно. Но все зависит от того, что считать достатком. Когда люди прислушаются к советам и перестанут ходить по улицам, тогда этих костюмов будет достаточно. Но, когда наоборот ... Костюмы одноразовые, никто из врачей второй раз их использовать не будет. И они быстро закончатся. Сейчас, по тем темпам, которые мы видим, костюмов достаточно на две недели, то есть на тот период, на который был объявлен карантин", - сказал он.

Ранее сообщалось, что комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА приняла решение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации, учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с коронавирусом на Донетчине контролируемая, продуктами питания население обеспечено, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3183806
 
 
 Топ комментарии
 
Ну вот предлагают же прибор для стирилизации одежды в виде душа
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А мышибратушек кто будет лечить, у них же в дыре там вообще полная задница Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА - Цензор.НЕТ 1744
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А мышибратушек кто будет лечить, у них же в дыре там вообще полная задница Защитных костюмов для врачей Донетчины хватит только на две недели, - ОГА - Цензор.НЕТ 1744
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Ну вот предлагают же прибор для стирилизации одежды в виде душа
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Это разговор о одноразовых. Они не выдержат влажную стерилизацию.
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Вот не понимаю, какие проблемы с этими костюмами? Дайте заказ внутри страны тем, кто сможет обеспечить медиков костюмами , масками и тд. Это что, какая-то высокотехнологичная вещь?
Зачем переть из китая, рассадника заразы, когда у нас люди без работы
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Нужно было не выбирать настоящих, а не придуманных, барыг во власть, которые раздерибанили накануне противоэпидемический госрезерв. Мощности производства резко не увеличить, нужны материалы, которые нынче в бешеном дефиците. И нужны деньги от центральной власти, которых опять нет.
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А ще виробничі потужності, кваліфікований персонал, технології... І, найголовніше - ЧАС! Але навіть не пробуй тій ідіотці щось пояснити, до зеленого зебуїна не дійде.
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Некоторые страны, как Раша или та-же Чехия не пропускают по своей территории фуры с противоэпидемическими товарами. Фуры с медицинской марлей с Узбекистана для наших производителей Раша сейчас тупо не выпускает со своей территории.
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О тож, а ті падли спродали все і тепер щось тут тявкають, що не проблема?
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І тут виборці зе почали щось підозрювати. Захисних костюмів для лікарів Донеччини вистачить лише на два тижні, - ОДА - Цензор.НЕТ 6055
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Падло ти. Навіть при готовності виробничих потужностей і матеріальному забезпеченні скільки часу потрібно, скотино, щоб ті халати пошити? Ти, гнидо смердюча про таке не подумало? А в нас він є, той час, **** зелена?
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Сколько там за малороссию голосовали во втором туре президентских выборов? 90%. Сами же же проголосовали за кровавых барыг которые перепродали все костюмы с Украины, а теперь жалуются
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Раньше халаты были ситцевые и многоразовые.Были автоклавы.Просто расточительный Идотизьм,и шприцы были многоразовые.Всё работало,а счас масками и халатами добьют природу!
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Ще один дебіл зелений вискочив. Блін, де ж вас таких придурків вирощують? То значить потрібно було в час пандемії вивести і продати всі стратегічні запаси одноразових захисних засобів, бо вони тобі не подобаються?
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