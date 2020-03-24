EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1139  13
Материалы по теме:
Все про:карантин (1032) Минздрав (2366) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Минздрав призывает доверять только его информации о заразившихся COVID-19

Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаях COVID-19 обнародуются каждое утро в 10:00. Информация с других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., не может быть верифицирована Минздрава Украины и ЦОЗ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаев COVID-19 публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - каналам коммуникации Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины.

Как отметили в ведомстве, официальные данные относительно подтвержденных случаев COVID-19 поступают в Центр общественного здоровья Украины ежедневно по завершению исследований всех областных лабораторных центров и вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Центр собирает, анализирует и верифицирует полученные данные на наличие каких-либо неточностей.

Обо всех подтвержденных случаях в Украине отчитывается Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины на официальных интернет-ресурсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Сообщения о результатах диагностирования с каких-либо других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., могут быть подтверждены только в порядке, описанном выше. К моменту поступления официального уведомления такие данные не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.

Минздрав призывает доверять только его информации о заразившихся COVID-19 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183805
 
 
 Топ комментарии
 
"Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им..."

Сміятись коли? Як можна вірить "Мінздраву", якщо його керівник сам бреше про наявність у нього захворювання?
 показать весь комментарий
 
дык... как же вам можно доверять, если вы постоянно брешете, о эскулапы - кривые лапы! Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 7198
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
дык... как же вам можно доверять, если вы постоянно брешете, о эскулапы - кривые лапы! Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 7198
 показать весь комментарий
 
 
Зеленый минздрав, у меня есть к вам вопрос, вот это https://www.facebook.com/anton.gura/videos/4576001455774296 нормально организованый карантин, для прибывших из Неаполя сегодня ночью или не очень?
 показать весь комментарий
 
 
похоже, минздрав не хочет, чтобы за неудачи корил, а успехами хвастался президент зеленский....
всё против него,
 показать весь комментарий
 
точно! тем более сегодня это можно сделать. )
 показать весь комментарий
 
Ахахаха, а кто не верит тому сделают укол B6B12 в сраку.
 показать весь комментарий
 
"Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им..."

Сміятись коли? Як можна вірить "Мінздраву", якщо його керівник сам бреше про наявність у нього захворювання?
 показать весь комментарий
 
 
Де набрати несповнарозумну Паству Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 3860 Минздрав призывает доверять информации о заразившихся COVID-19 только им - Цензор.НЕТ 8156
 показать весь комментарий
 
Лента новостей окончательно перешла на обслуживания пиаркомпании Ковида. О таком не мечтал никто и никогда. Тем, кто разработал и запустил в этот Мир этот фейк о "неведомой е...ной х...е" надо выписать люлей и наградить, конечно. За креатив и идеально проведенную рекламную кампанию. И да, мы все умрем. Но не умирайте от собственного страха, оставайтесь людьми до конца.
 показать весь комментарий
 
 
а шо такое? подозреваете, что не верят??? )))) правильно! как можно верить красивой статистике от минздрава, если вагонами шуруете людей и потом за 5 мин делаете какой-то волшебный тестик и 4 сопляка с красными глазами, ели доползшие до "скорой" чудом оказались здоровы и были вытурины домой на мифическую самоизоляцию под "снимающую грех с души минздрава" расписку... ...вы бы хоть узнали, как они и на ком-чем добрались...и что с ними сегодня...
 показать весь комментарий
 
 
а якже дружок віслюка в Євролабі, там все чесно, приховані 4 результати! Заберуть ліцензію, чи штраф 57 грн.? Де ж віслюку обдовбаному здавати аналізи!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх