 Минздрав призывает доверять только его информации о заразившихся COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

Окончательные и достоверные данные о подтвержденных случаев COVID-19 публикуются каждое утро в 10:00 на единых официальных источниках - каналам коммуникации Минздрава Украины и Центра общественного здоровья Украины.

Как отметили в ведомстве, официальные данные относительно подтвержденных случаев COVID-19 поступают в Центр общественного здоровья Украины ежедневно по завершению исследований всех областных лабораторных центров и вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ. Центр собирает, анализирует и верифицирует полученные данные на наличие каких-либо неточностей.

Обо всех подтвержденных случаях в Украине отчитывается Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья Украины на официальных интернет-ресурсах.

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Сообщения о результатах диагностирования с каких-либо других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., могут быть подтверждены только в порядке, описанном выше. К моменту поступления официального уведомления такие данные не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.