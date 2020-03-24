 На утро 24 марта в Украине зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая, за сутки поступило 111 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 11 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- г. Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
- Черкасская область - 1 случай.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, вчера сообщалось о 73 случаях заболевания коронавирусом.
Это чистая правда...
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
Видимо гепа не разрешил))
Бережімо себе - нам ще країну після цієї плісняви відбудовувати.
а вот завтра-послезавтра... начнут "распускаться" сопли-кашли вновь вернувшихся на Родину, и дай Боже, чтоб это была только аллергия на наш быт-медицину-продукты-воду...а не более...
Кучка представителей фармгигантов?
Смотрите реально на вещи
Хлорка, горячий утюг для стирилизации масок
Головне щоб не було передозу . Дивитись на патрет потрібно не більше 73 хвилини . При легких формах достатньо 42-х хвилин .
От якби взагалі не було тих тестів, то і хворих би "не було" би