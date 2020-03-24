 На утро 24 марта в Украине зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая, за сутки поступило 111 подозрений, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:

- Днепропетровская область - 2 случая;

- Донецкая область - 1 случай;

- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)

- г. Киев - 29 случаев;

- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;

- Львовская область - 2 случая;

- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;

- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)

- Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, вчера сообщалось о 73 случаях заболевания коронавирусом.

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