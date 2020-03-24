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 На утро 24 марта в Украине зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая, за сутки поступило 111 подозрений, - Минздрав

В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 11 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в:
- Днепропетровская область - 2 случая;
- Донецкая область - 1 случай;
- Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
- Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
- г. Киев - 29 случаев;
- Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
- Львовская область - 2 случая;
- Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
- Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
- Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, вчера сообщалось о 73 случаях заболевания коронавирусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

На утро 24 марта в Украине зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, всего подтверждены 84 случая, за сутки поступило 111 подозрений, - Минздрав 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183803
 
 
 Топ комментарии
 
Уже все тесты использовали на депутатов, их семейки, их любовниц и семейки их любовниц? Обыкновенным украинцам так и продолжать дальше лечиться по телефону с семейным врачом?
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73+11? Це геометрія? У вас хтось з Трускавця викладав геометрію?
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Я в этом просто уверен. И это не шутка.
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а віслюк вчора бекав що все в нас добре, під контролем, в нас все є... з Ж/Д всіх розпустили по домах!
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бо ми усі президонти, і це істина, і всім нам 36,6. бакс по 36,6
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Уже все тесты использовали на депутатов, их семейки, их любовниц и семейки их любовниц? Обыкновенным украинцам так и продолжать дальше лечиться по телефону с семейным врачом?
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слуги мудрого нарида тестируют себя просто так, для профилактики...
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а если шо (не дай Бог) ставить диагноз - ОРЗ или просто "пневмония"
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Ну да, передавай кстати привет Супрун, вакцинуйся и будь здаров
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А на ДОМИНИКАНЕ питорасов шаровиков ще забраты треба!Плюс 129
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за сутки геометрическая прогрессия.Спасайся кто может.
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73+11? Це геометрія? У вас хтось з Трускавця викладав геометрію?
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Так он же из псих больницы пишет - а там СВОЯ математика 😁😁😁
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Задача для особо одурённых:
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
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Їм там викладають свою версію вищої математики🤓
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Задача для особо одурённых:
В городе Киеве на 21 марта - заражённых было 9 человек. На 22 марта - 29 человек.
Во сколько раз больше заразилось людей вирусом за последние сутки?
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Відповідь - невідомо. І умови в тебе невірні. Не "заразились" , а були виявлені.
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У тебя железная логика - если у пациента инфекцию выявить, это не значит что он заражен)).
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Я абиделся, сел на край кровати и обхватил голову руками. Проси прощения.
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картинки не научился вставлять? Срочно к Моргулису!
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З телефона? Просто це з телефона незручно робити! А ви пацієнт лікарні на Кирилівській 103,а?
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Та ладно. На самом деле, я не хотела никого обидеть.
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Странно, в Харькове у замглавы ОДА подтвердили, и еще у кого то, но инфы об этом тут не указано...
Видимо гепа не разрешил))
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Можливо його до Києва додали, панство ж лікується в Києві.
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Харьков Зеля подарил Кернесу и Ярославскому . видимо его теперь считают не совсем Украиной и в статистику не включают
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в Балте, Одесской тоже валяется прокажённый "француз" со вчерашнего дня, говорят что анализы повезли на Киев , а там ждать результата 3-4 дня надо...
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Только правда нас спасет! И полная ответственность.
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Скільки там за тиждень завезли? 50-70 тис. людей? І всі вони своїм ходом поїхали додому на "самоізоляцію". По дорозі ні з ким не спілкувались? Не дихали? То ж десь через тиждень-два почнеться кульмінація цього "марлезонського балету" піару влади.
Бережімо себе - нам ще країну після цієї плісняви відбудовувати.
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боюсь...что эту статистику надо умножать на 5 или 10...(это сегодня)
а вот завтра-послезавтра... начнут "распускаться" сопли-кашли вновь вернувшихся на Родину, и дай Боже, чтоб это была только аллергия на наш быт-медицину-продукты-воду...а не более...
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Смотрите на эти таблицы. Смотрите! Эти таблицы и есть реальная смерть. Ковид получил такой пиар что никому и не снилось. Люди умирают и будут умирать от психических растройств так и не дождавшись с этим вирусом встречи. Браво! Компания по раскрутке образа "мы все умрем" прошла гениально и очень просто.
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"У НІХ ВСЬО ПОД КАНТРОЛЄМ". ГОЛОВНЕ ЩО ЩЕ МАМОЧКА ЛЮБІТ!? МАСКИ, РЕСПІРАТОРИ, ЧИ СКОРОСТЬ ВІДБИВАННЯ, КРАДІЖОК БАБОК.
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Отсутствует заражение в Одесской, Николаевской, Херсонской обл. что по крайней мере странно
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А шо такое ВОЗ?
Кучка представителей фармгигантов?
Смотрите реально на вещи
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Самогон, сало, чеснок
Хлорка, горячий утюг для стирилизации масок
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Черемша, керосин і портрет Зеленського.
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Патрет , допомагає особливо при запорах .
Головне щоб не було передозу . Дивитись на патрет потрібно не більше 73 хвилини . При легких формах достатньо 42-х хвилин .
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Немаю запору, бо інакше скористався порадою. Але кажуть, що портрет Зе допомогає звільняти шлунок від їжи та токсинів🤮
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Моя бабушка была уверена, что вши появляются от переживаний, от плохих известий, а не от переноса этих насекомых от больного к здоровому. По существу, она была права. Паника усиливает любую болезнь, любую эпидемию.
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"слуги двух господ" немного лохонулись по старту. они опубликовали первые, более менее достоверные 11ть грубых "нижних пределов" заболеваний, которые неплохо ложились на буржуйскую статистику "старта". теперь по этих старых данных, по сути каждый кто полагается на себя, может хотя конечно очень грубо оценивать нижний предел заболеваний по дням. 84 на сегодня не укладываются даже в 4% погрешность )). задержка на 12 часов против обычной до этого выдачи статистики рассказывает многое. а тонкая подготовка наріда к грубой но горькой правде, проглядывается ниже в ссыли "нобелевского лауреата" на массовый запуск теста )
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ну пока не так сильно. старт повсюду действительно шёл не так круто. просто сегодня число больных, если опираться на европейскую динамику, перешагивает через 100. вот они и нервничают признать. а сама жара должна начатся через 3-4 дня, когда колличество начнёт за сутки минимум удваиваться. но это просто свяжут с возросшим колличеством тестов. или просто перестанут публиковать даже искажённую статистику, чтобы нарід перестал сам отслеживать процесс.
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Никто достоверно не знает время и место появления этого вируса. Может Китай, может и не Китай, может 2019, может 2017 или 14.
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На першому місті Київ і область. На другому Чернівці. З Києва всі несуть у свої куточки, звідки приїхали. Але на мою думку це не всі хворі, це тільки виявлені. Також при такому поширенню велика кількість має бути в квітні, спад у травні. Але квітень буде давати велику кількість кожного дня. Не ходіть по вулиці і магазинах, сидіть вдома. Того, що вже рознесли достатньо поширенню. Бережіть себе і своїх рідних. Це дуже страшна хвороба і ми до неї не готові, що фактично, що морально.
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Тесты из Китая, ИВЛ из Китая, маски из Китая... Блин, может хоть производство гробов сами наладить успеем? На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3451
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Тобто ви не знаєте, що тепер гроби подвійного використання?😄
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Али, я что-то не пойму шутку вашего юмора. Может заклинило?
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А ви подумайте про те, що скоро гроби неможливо буде купити з багатьох причин!
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Да не могу я думать обо всем. Наверное вы имеете ввиду вырубку карпатских лесов? На ранок 24 березня в Україні зафіксовано 11 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 84 випадки, за добу надійшло 111 підозр, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6636
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Ліси там майже усі порубали. Я про відсутність грошей на гроби. Пропоную мерців загортати у саван з портретами Зе, Бєні і Богдана🐸
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Хотела вам ответить, но посмотрела ваше фото и передумана. Берегите себя, Галина, и постарайтесь думать более позитивно. Все-таки мысли материальны
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11 нових случаєв-ето пандемія, і треба вводит чп, ілі це шось друге?
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Один только выздоровевший- это проблема.
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Виздоравливать начнут только спустя не менее 2-х недель . После чего , делаются два подтверждающие теста . Т.е. для выздоровления , надо три недели .
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Куди тести направили, там і виявляють нові випадки.
От якби взагалі не було тих тестів, то і хворих би "не було" би
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Так сколько всего умерших ? Вчера была информация об ещё одной жертве .
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середньо добова смертність за 2018 рік в Україні. як і в Італії. була півтори тисячі людей...так що весь процес під контролем природи
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