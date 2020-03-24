 Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Увидел новость с моим заявлением о необходимости реструктуризировать государственный долг Украины. Ни у кого не возник вопрос, о какой реструктуризации может идти речь, если за минуту до того я говорил, что Украина более подготовлена к потенциальному кризису, чем в 2008 или 2015 годах. Поэтому уточню - речь шла о рефинансировании, а не реструктуризации долга. Добавляю официальную позицию правительства по этому вопросу", - заявил премьер.
"Несмотря на новые вызовы, Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильной позиции, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %. Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, мы продолжаем реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом, мы имеем в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжаем выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", - говорится в заявлении Кабмина.
Як так? Клятий Парашенка же все покрав!!! Нарід голий_босий останній хрін доїдав.
Где бриффинг - сколько привезли самолетом мединвентаря и куда распределили?
Верните на место вертикаль власти . За шо вам люди зарплату платят ?
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3183781
а сегодня "нет оснований"? а может вас нахер просто послали?