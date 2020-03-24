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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (417) кризис (2973) реструктуризация (234) Шмыгаль Денис (138)

 Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль

Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Увидел новость с моим заявлением о необходимости реструктуризировать государственный долг Украины. Ни у кого не возник вопрос, о какой реструктуризации может идти речь, если за минуту до того я говорил, что Украина более подготовлена ​​к потенциальному кризису, чем в 2008 или 2015 годах. Поэтому уточню - речь шла о рефинансировании, а не реструктуризации долга. Добавляю официальную позицию правительства по этому вопросу", - заявил премьер.

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"Несмотря на новые вызовы, Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга и призывает не спекулировать на теме долговой политики. Украина входит в турбулентные времена с гораздо более сильной позиции, чем это было во время предыдущих кризисов: международные резервы на самом высоком за последние годы уровне, инфляция - рекордно низкая, государственный бюджет - сбалансирован, а показатель государственного долга к ВВП упал до рекордно низких 44,3 %. Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, мы продолжаем реализовывать среднесрочную стратегию управления государственным долгом, мы имеем в распоряжении диверсифицированные источники привлечения средств для финансирования государственного бюджета и продолжаем выполнять свои обязательства перед кредиторами в полном объеме", - говорится в заявлении Кабмина.

Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3183802
 
 
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Тех кому лично давали у тех и забирайте, вы же их всех прекрасно знаете. все их счета, маетки и прочее спрятанноре с вашего согласия в ваших же банках. Ну уваших слуг, представителей ваших зарубежных интересов, отнюдь не граждан Украины..
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Дефолт, так дефолт. Хуже не будет. ЗекоМанда Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3397
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а бред входит в симптомы коронавируса?
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Горячєчноє состояниє пєрєходящєє на шєстой дєнь в іспарєниє лєхких...Алі довбешки Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4394
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У чоловіка справді гарячка. Декількома постами нижче писав про початок перемовин. А оце пише, що вони не потрібні. Напевне послали в еротичну подорож.
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вони справжні романтики..., й шукачі ...,на дупу пригод
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бред присущ мании величия...переходящей потом в манию преследования и парраною
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Знов сліпенких попризначали....Замість адекватних
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В Україні +11 хворих з міжнародних джерел, наше МОЗ навіть порахувати не може.
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Украина более подготовлена ​​к потенциальному кризису, чем в 2008 или 2015 годах. Источник: https://censor.net.ua/n3183802

Як так? Клятий Парашенка же все покрав!!! Нарід голий_босий останній хрін доїдав.
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ГДЕ ШТАБ противодействия короноаирусу? Где телефоны? Где спецы МЧС? Покажите эти лица
Где бриффинг - сколько привезли самолетом мединвентаря и куда распределили?
Верните на место вертикаль власти . За шо вам люди зарплату платят ?
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Правильно Правительство не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8393прежде чем сдохнуть заплати коммуналку !!!!!
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Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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Пославши оцих "курвовників", далебі,.. Мікола Янович не така в вже й погана альтернатива.....
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Рост ВВП в нашей стране зависит исключительно от роста тарифов на услуги ЖКХ...
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ты же конь вчера сказал
Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3183781

а сегодня "нет оснований"? а может вас нахер просто послали?
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