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 Политика Украины
  2026  56
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 Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками

Волонтеры создали сайт по продаже многоразовых масок, на котором можно "подвесить" (подарить) маски для украинских воинов. Вместе с тем, военнослужащие срочники жалуются, что их не обеспечили масками и предлагают покупать за свой счет по 85 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня назад я написала пост о масках. О том, как искали по аптекам для себя и нашли только одноразовые по заоблачным ценам. И что начали шить с друзьями волонтерами многоразовые - сначала для себя, а потом и для ближайшего круга. После публикации мои личные сообщения обвалились, в прямом смысле. Такого шквала запросов я не ожидала. Люди писали круглосуточно, просили десятками, со всей Украины. Потом стали писать люди, которым неподъемно купить себе несколько сменных масок. Потому что в Киеве купить 10 масок за 300 гривен еще вполне приемлемо. А для пенсионеров в райцентрах это могут быть космические деньги", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащие в Киеве обеспечены пропусками на транспорт, - Минобороны

"А потом начали писать военные, одно из сообщений, с разрешения автора я вам процитирую:

"Добрый день!
Дело в том, что мы срочники. Контрактная служба себе купила маски, а о нашей защите мы должны заботиться сами. Нам руководство части сказало или мы покупаем по 85 гривен через них, или ходим незащищенными.
Мы получаем заработную плату в размере 450 грн, 300 из которых сдаем на бытовые нужды подразделения. Срочная служба не может себе позволить приобретение масок, финансовое положение не позволяет.
Я извиняюсь за то, что вам это все обрушил, вас это не касается, но, если хотя бы за часть надо платить, мы, пожалуй, откажемся. Извиняюсь за то, что побеспокоил вас".

Одним словом посмотрели мы на все это, и решили сделать сайт - https://veteranius.com/

Там есть возможность запастись себе патриотическими, надежными масками. Маски экономные - можно стирать, гладить и носить снова.

А самое главное - можно "пидвешивать" маски для других - оплатить для тех, кому они нужны.

Мы планируем на следующей неделе выслать сотню масок в армию бесплатно, но больше не потянем.

Поэтому присоединяйтесь, вместе мы можем все!" - привзала Берлинская.

Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками 01
Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками 02
Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183798
 
   
 Топ комментарии
 
сначала зеленые загнали маски ТОННАМИ, а теперь опять волонтеры отдуваются...
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А Зеленый чмошник что по этому поводу скажет? Продал сука наш запас дешевых масок,заработал бабла, закупил снова уже дорогие и предлагает нам по 25 грн, те что были по 2 грн, а солдатам по 85 грн. Молодец. Головнокомандующий на высоте. Заботится об Украине и армии, тварюка.
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где 1000 тонн защитных масок...твари зеленые
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мы бы с радостью поделились , только где их взять?!
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А Зеленый чмошник что по этому поводу скажет? Продал **** наш запас дешевых масок,заработал бабла, закупил снова уже дорогие и предлагает нам по 25 грн, те что были по 2 грн, а солдатам по 85 грн. Молодец. Головнокомандующий на высоте. Заботится об Украине и армии, тварюка.
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Может это Апарышев бизнесом в армии занимается?
Вот куда смотрит СБУ?
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а у вас были маски?
насколько я знаю,даже госбольницы покупали не у ВАС ,а у производителя. производитель в свое время предпочел продать китайцам - имеет законное право. ЧП в стране в январе не было, а маски пропали еще в начале января. но вам же все-равно. ведь зрадакремльпорошенко..так?
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Гандоны тоже можно стирать, главное-попиариться.
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И как маски в окопе гладить? Зедарасы?
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Де там про срочников? Срочники и сами купят, или мама с папой пришлют.
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Так это у контрактников зарплата 450 гривен? Ох не знал...
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Ну чё нам ругаться, срочников, футболистов, синхронное плавание обеспечат.
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Нет у срочников. КОНТРАКТЕИКИ ПО 10 тыс в первый год
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А не пора ли воинов попросить у правительства того, что им полагается? Масок, питания?
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сначала зеленые загнали маски ТОННАМИ, а теперь опять волонтеры отдуваются...
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Та хоч поки що клоуни справу на волонтерів не завели.
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где 1000 тонн защитных масок...твари зеленые
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Вместо них должны положены новые потом старые на утилизацию
Там еще маски для лошадей лежат..
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Скоро главзебила повесят на гилляку, за то шо продал маски!!! ну если не успеет, конечно, сбежать на Тамбов Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками: "Можно стирать, гладить и носить снова" - Цензор.НЕТ 220
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Вот жеж падла! сначала Эрику порешил а теперь стало известно что еще и всю страну без масок оставил.... Не мы выбирали тех людей, которые на ключевых для страны должностях занимались профанацией и имитацией бурной деятельности - шут гороховый Емец, из-за шутики которого минус 600 тестов (прорверяться пришлось СНБО, президенту и куче комитетов), Скалецкой (ставленнице Радуцкого) которая смекнула что Радуцкий провернул или замыслил и решила затихариться в Санжарах, Радуцкий - один из главных предателей Украины, оставаивший целую страну без масок и заработавший неплохо на этом и конечно же неЛох, который вот эту всю пи%#@*братию привел под своим брендом....
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Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
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Почему необходимо находится от чихающего и кашляющего на расстоянии не менее 1 метра?
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Не знаю. Но если речь идет о больных бактериальными инфекциями, то да, маски нужны для уменьшения риска инфецирования. Но для вируса кори например любые маски и фильтры до лампочки. Вирус , передающийся воздушно капельным путем, найдет клиента через слизистую глаз и барабанной перепонки.
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Почему советуют сменять маски через определённое время?
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Влажная от дыхания ткань одноразовых масок это идеальная среда для культивации бактериальной флоры . Так что бессмысленное ношений маски только увеличивает риск нагрузить иммунитет бактериальной инфекцией.
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Вот клоунша !Ты ещё предложи воинам туалетную бумагу использовать с двух сторон, -огромная экономия !Грэта Тумберг -стонет от умиления .
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При отсутствии одноразовых масок это - выход на первое время...
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Как обращаться с масками до стирки?
Как конкретно и чем обеззараживать?
Если взялись за полезное дело, то необходимо по всему давать подробные инструкции.
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Надо садиться и шить
Марлевая маска стирилизуется горячим утюгом
Можно ещё применять Белизна при ее стирке , то есть хлорка
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Радуцкого и Бубочку призови. Причем, Бубочку раз пять, мы уже знаем, как он на призыв реагирует. Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками - Цензор.НЕТ 1678
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Значит им нужны были больше деньги. Это как грузовик навоза, вещь то полезная, но только если тебе нужен грузовик навоза.
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Не впевнений на 100%, але можливо в майбутньому нам ще потрібно буде встановити пам'ятник цьому коронавірусу.
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Надо на фронт отправить утюги для стирилизации масок
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А зачем, случаев смерти от коронавируса в возрасте до 30лет не зафиксированно в Европе, в Китае 0.2 процента, волонтёр или париться на фоне эпидемии или нажиться хочет
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Да и у военных костюм хим защиты и противогаз лучше защитит чем халатик и чепчик шестидесятилетнию санитарочку в больнице
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Радуцкого повесьте, а мы под эшафот последние маски кинем!
А так, пошли вы нах, памперсы власти!
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А может на складе еще лежат несколько тонн масок у зеленского - Авакова (МЧС)
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Почему-то деньги на бесплатные газеты, перед выборами, есть, а на бесплатные маски, во время эпидемии, нет!
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Помните этого борца с коррупцией ?
Списал в Укрзализнице 400 000 масок по 17 копеек за штуку.
По какой там цене толкают маски в Европе? Считайте .
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Ідеальним засобом запобігання поширення коронавірусу серед військових є не маски (хоч одноразові, хоч багаторазові), а максимальна їх ізоляція на час карантину від сторонніх поза межами військового колективу. Щодо військовослужбовців та засуджених, що утримуються під вартою, це цілком можливо (із зрозумілих причин). Я, наприклад, навіть будучи офіцером, під час служби в СА неодноразово опинявся на казарменому становищі (з фактичною неможливістю залишення розташування) на кілька тижнів і навіть кілька місяців. Неприємно, але не смертельно.
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Помнится была у нас волонтерша некто Рычкова. За 2015 наволонтерила 1,64 млн грн.
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слышал о ней, ага действительно наволонтерилась
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Советник Зеленского и глава комитета ВР по здравоохранению Радуцкий продал в Китай весь запас марлевых масок - 28 млн шт.
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На срочников-пофик, это загнанное мясо. Вот добровольцам дайте хоть что-то, они всё время за свой счёт.
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Роман Донік



В каждой бригаде есть две посады "швея". И иногда, и больше. Они ремонтируют форму, палатки, чехлы и всякие матерчатые вещи. Как выдумаете, что сейчас сделал Хомчак со швеями, которые могут шить маски?
НИ ЧЕ ГО. Он просто выдал старую желтую марлю бойцам, чтоб шили маски сами.
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Помочь нет возможности, у самих не фига нет ни чего, марлю уже раскупили, по всей вероятности те же предприниматели которые тысячу тон масок отправили за границу. Ни чего нет, только из ткани пошив возможен
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Полный бред. Военнослужащие спать, есть тоже будут в масках? Или каждого будут кормить в отдельном помещении?? Спать каждый будет тоже в отдельной комнате???
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МО не змогло надеребанити чи маски тільки для тилу
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