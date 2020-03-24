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 Политика Украины
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 Военнослужащие-срочники не обеспечены средствами ИЗ. Создан сайт, на котором можно "подарить" многоразовую маску воину, - волонтер Берлинская

Волонтеры создали сайт по продаже многоразовых масок, на котором можно "подвесить" (подарить) маски для украинских воинов. Вместе с тем, военнослужащие срочники жалуются, что их не обеспечили масками и предлагают покупать за свой счет по 85 грн.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская, передает Цензор.НЕТ.

"Три дня назад я написала пост о масках. О том, как искали по аптекам для себя и нашли только одноразовые по заоблачным ценам. И что начали шить с друзьями волонтерами многоразовые - сначала для себя, а потом и для ближайшего круга. После публикации мои личные сообщения обвалились, в прямом смысле. Такого шквала запросов я не ожидала. Люди писали круглосуточно, просили десятками, со всей Украины. Потом стали писать люди, которым неподъемно купить себе несколько сменных масок. Потому что в Киеве купить 10 масок за 300 гривен еще вполне приемлемо. А для пенсионеров в райцентрах это могут быть космические деньги", - рассказала она.

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"А потом начали писать военные, одно из сообщений, с разрешения автора я вам процитирую:

"Добрый день!
Дело в том, что мы срочники. Контрактная служба себе купила маски, а о нашей защите мы должны заботиться сами. Нам руководство части сказало или мы покупаем по 85 гривен через них, или ходим незащищенными.
Мы получаем заработную плату в размере 450 грн, 300 из которых сдаем на бытовые нужды подразделения. Срочная служба не может себе позволить приобретение масок, финансовое положение не позволяет.
Я извиняюсь за то, что вам это все обрушил, вас это не касается, но, если хотя бы за часть надо платить, мы, пожалуй, откажемся. Извиняюсь за то, что побеспокоил вас".

Одним словом посмотрели мы на все это, и решили сделать сайт - https://veteranius.com/

Там есть возможность запастись себе патриотическими, надежными масками. Маски экономные - можно стирать, гладить и носить снова.

А самое главное - можно "пидвешивать" маски для других - оплатить для тех, кому они нужны.

Мы планируем на следующей неделе выслать сотню масок в армию бесплатно, но больше не потянем.

Поэтому присоединяйтесь, вместе мы можем все!" - привзала Берлинская.

Военнослужащие-срочники не обеспечены средствами ИЗ. Создан сайт, на котором можно подарить многоразовую маску воину, - волонтер Берлинская 01
Военнослужащие-срочники не обеспечены средствами ИЗ. Создан сайт, на котором можно подарить многоразовую маску воину, - волонтер Берлинская 02
Военнослужащие-срочники не обеспечены средствами ИЗ. Создан сайт, на котором можно подарить многоразовую маску воину, - волонтер Берлинская 03

Источник: https://censor.net.ua/n3183798
 
 
 Топ комментарии
 
А Зеленый чмошник что по этому поводу скажет? Продал сука наш запас дешевых масок,заработал бабла, закупил снова уже дорогие и предлагает нам по 25 грн, те что были по 2 грн, а солдатам по 85 грн. Молодец. Головнокомандующий на высоте. Заботится об Украине и армии, тварюка.
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сначала зеленые загнали маски ТОННАМИ, а теперь опять волонтеры отдуваются...
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мы бы с радостью поделились , только где их взять?!
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А Зеленый чмошник что по этому поводу скажет? Продал **** наш запас дешевых масок,заработал бабла, закупил снова уже дорогие и предлагает нам по 25 грн, те что были по 2 грн, а солдатам по 85 грн. Молодец. Головнокомандующий на высоте. Заботится об Украине и армии, тварюка.
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Может это Апарышев бизнесом в армии занимается?
Вот куда смотрит СБУ?
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а у вас были маски?
насколько я знаю,даже госбольницы покупали не у ВАС ,а у производителя. производитель в свое время предпочел продать китайцам - имеет законное право. ЧП в стране в январе не было, а маски пропали еще в начале января. но вам же все-равно. ведь зрадакремльпорошенко..так?
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Гандоны тоже можно стирать, главное-попиариться.
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И как маски в окопе гладить? Зедарасы?
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Де там про срочников? Срочники и сами купят, или мама с папой пришлют.
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Так это у контрактников зарплата 450 гривен? Ох не знал...
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Ну чё нам ругаться, срочников, футболистов, синхронное плавание обеспечат.
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Нет у срочников. КОНТРАКТЕИКИ ПО 10 тыс в первый год
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А не пора ли воинов попросить у правительства того, что им полагается? Масок, питания?
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сначала зеленые загнали маски ТОННАМИ, а теперь опять волонтеры отдуваются...
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Та хоч поки що клоуни справу на волонтерів не завели.
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Не только... на что уходят мои 1.5% военного сбора? Я хочу знать, на что, помимо остальных налогов и пресловутого НДС при покупке любого говна, вот куда и на что уходит 1,5% ????? На мерс ермаку? А куда еще, если эта мразь задекларировала не более 300К гр. за прошлый год? Откуда деньги, суки зеленые?
Поражаюсь, как евроукраинский паяц в роли президента не додумался прерывать свои видосики на рекламу... представляете, скока бабла ему б капнуло на голом месте... сунул свою криворожсккю личину в диаырагму - бабах, капнуло.... и шо, он не лох???
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где 1000 тонн защитных масок...твари зеленые
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Вместо них должны положены новые потом старые на утилизацию
Там еще маски для лошадей лежат..
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Скоро главзебила повесят на гилляку, за то шо продал маски!!! ну если не успеет, конечно, сбежать на Тамбов Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками: "Можно стирать, гладить и носить снова" - Цензор.НЕТ 220
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Вот жеж падла! сначала Эрику порешил а теперь стало известно что еще и всю страну без масок оставил.... Не мы выбирали тех людей, которые на ключевых для страны должностях занимались профанацией и имитацией бурной деятельности - шут гороховый Емец, из-за шутики которого минус 600 тестов (прорверяться пришлось СНБО, президенту и куче комитетов), Скалецкой (ставленнице Радуцкого) которая смекнула что Радуцкий провернул или замыслил и решила затихариться в Санжарах, Радуцкий - один из главных предателей Украины, оставаивший целую страну без масок и заработавший неплохо на этом и конечно же неЛох, который вот эту всю пи%#@*братию привел под своим брендом....
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не делайте хайлы, главный зэЖит сказал
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Господи! Какой бред! Зачем эти маски? Что они кому дают? Такое впечатление, что все хватаются за маски как утопающий за соломинку в тщетной надежде избежать встречи с этим вирусом.
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Почему необходимо находится от чихающего и кашляющего на расстоянии не менее 1 метра?
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Не знаю. Но если речь идет о больных бактериальными инфекциями, то да, маски нужны для уменьшения риска инфецирования. Но для вируса кори например любые маски и фильтры до лампочки. Вирус , передающийся воздушно капельным путем, найдет клиента через слизистую глаз и барабанной перепонки.
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Почему советуют сменять маски через определённое время?
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Влажная от дыхания ткань одноразовых масок это идеальная среда для культивации бактериальной флоры . Так что бессмысленное ношений маски только увеличивает риск нагрузить иммунитет бактериальной инфекцией.
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Я не сведущ, но об этом говорят эксперты. Поэтому, соглашусь. Другое дело, обезопасит других от своего потенциально заразного дыхания... вот надел я маску, и ты себя чувствуешь увереннее. И, чтобы защитить других, тоже надел маску... оно не помешает... говорят, шаловливые монахини надевают презервативы на морковки...поди знай, где выстрелит...

Где мои 1,5% ???? Вова, ответь
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Научные данные - маска уменьшает количество выделений на 50 процентов. Не прекращает их вообще а только уменьшает. Для бактерий это важно для уменьшения нагрузки на местный иммунитет, а вот для вирусных инфекций смысла не имеет никакого.
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Андрей, я не спорю. Я не эксперт и склонен считать твою т.з. справедливой. Разумеется, я не лечу геморрой огурцом в жопе и не верю в пользу имплантации удаленного аппендикса на место, но насчет ношения масок я доверяю мнениям профи...
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коли в странє діфцт мняса, то врачі усілєнно пропагандіруют вєгєтаріанство
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да, канєшно, маскі - то непотріб, мусор. Ото як єуропейці лоханулись - той непотріб у нас валявся по три копіки - пилився, а вони за пітнацять йєвро їх купують. Тупі еуропейці! ха-ха-ха!!! Давайте ше їм продамо, за кеш, мімо каси - ото навар буде!!! Тільки чомусь навіть наші умнікі, шо розказують нам про бєсполєзность, не пускають без маски ні в транспорт, ні в другійє обществєннийє помєщєнія. Отож бо!
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Вера это святое. За святое трогать тебя не будем .
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ага, мідіціна - самая точная наука послє богословія. Каждих дєсять лєт мода в мідіцінє міняєтся, побєждают "школи" с апсалютно протівоположним мнєнійєм. Це як в політиці: то влєво крєн, то вправо занос
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ето ти тут с рвєнійєм і усєрдійєм нєсьош "благую вєсть" шо маскі нах нє нужни
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Опять - уменьшение вероятности заражения и более быстрого распространения вируса.
Если в лыжах идти по тонкому льду, то это не спасёт 100% от проламывания льда, но если некуда деваться, то уменьшит вероятность проламывания по сравнению с переходом без лыж...
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Я о том, что вероятность заражения уменьшается по сравнению с хождением без маски...
Необходимо во времени растянуть процесс заражения и снизить коэффициент заражения, не помню, вроде 2.8 сейчас до, например 2, условно говоря, т.е. у врачей будет больше времени учиться - как вылечивать и как ещё больше уменьшить коэффициент, когда станет ещё больше известно о вирусе.
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Вот клоунша !Ты ещё предложи воинам туалетную бумагу использовать с двух сторон, -огромная экономия !Грэта Тумберг -стонет от умиления .
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При отсутствии одноразовых масок это - выход на первое время...
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Как обращаться с масками до стирки?
Как конкретно и чем обеззараживать?
Если взялись за полезное дело, то необходимо по всему давать подробные инструкции.
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Надо садиться и шить
Марлевая маска стирилизуется горячим утюгом
Можно ещё применять Белизна при ее стирке , то есть хлорка
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Радуцкого и Бубочку призови. Причем, Бубочку раз пять, мы уже знаем, как он на призыв реагирует. Волонтер Берлинская призвала украинцев помочь в обеспечении воинов масками - Цензор.НЕТ 1678
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Ну как он реагирует... старается там отпетлять, здесь не поссать в пообирку, тут обследоваться в левой клинике... крови иудейские дают о себе знать... вон, мендель расскажет...
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Значит им нужны были больше деньги. Это как грузовик навоза, вещь то полезная, но только если тебе нужен грузовик навоза.
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Не впевнений на 100%, але можливо в майбутньому нам ще потрібно буде встановити пам'ятник цьому коронавірусу.
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ВОЗ и не рекомендует марлевые маски для защиты от коронавируса, и от бактерий они защищают только на 28% ( Днан Хопкинс). Это как туалетной бумагой замотаться.
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Надо на фронт отправить утюги для стирилизации масок
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А зачем, случаев смерти от коронавируса в возрасте до 30лет не зафиксированно в Европе, в Китае 0.2 процента, волонтёр или париться на фоне эпидемии или нажиться хочет
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Да и у военных костюм хим защиты и противогаз лучше защитит чем халатик и чепчик шестидесятилетнию санитарочку в больнице
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Радуцкого повесьте, а мы под эшафот последние маски кинем!
А так, пошли вы нах, памперсы власти!
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А может на складе еще лежат несколько тонн масок у зеленского - Авакова (МЧС)
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Почему-то деньги на бесплатные газеты, перед выборами, есть, а на бесплатные маски, во время эпидемии, нет!
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Помните этого борца с коррупцией ?
Списал в Укрзализнице 400 000 масок по 17 копеек за штуку.
По какой там цене толкают маски в Европе? Считайте .
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Ідеальним засобом запобігання поширення коронавірусу серед військових є не маски (хоч одноразові, хоч багаторазові), а максимальна їх ізоляція на час карантину від сторонніх поза межами військового колективу. Щодо військовослужбовців та засуджених, що утримуються під вартою, це цілком можливо (із зрозумілих причин). Я, наприклад, навіть будучи офіцером, під час служби в СА неодноразово опинявся на казарменому становищі (з фактичною неможливістю залишення розташування) на кілька тижнів і навіть кілька місяців. Неприємно, але не смертельно.
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Помнится была у нас волонтерша некто Рычкова. За 2015 наволонтерила 1,64 млн грн.
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слышал о ней, ага действительно наволонтерилась
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Советник Зеленского и глава комитета ВР по здравоохранению Радуцкий продал в Китай весь запас марлевых масок - 28 млн шт.
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На срочников-пофик, это загнанное мясо. Вот добровольцам дайте хоть что-то, они всё время за свой счёт.
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Роман Донік



В каждой бригаде есть две посады "швея". И иногда, и больше. Они ремонтируют форму, палатки, чехлы и всякие матерчатые вещи. Как выдумаете, что сейчас сделал Хомчак со швеями, которые могут шить маски?
НИ ЧЕ ГО. Он просто выдал старую желтую марлю бойцам, чтоб шили маски сами.
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Помочь нет возможности, у самих не фига нет ни чего, марлю уже раскупили, по всей вероятности те же предприниматели которые тысячу тон масок отправили за границу. Ни чего нет, только из ткани пошив возможен
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Полный бред. Военнослужащие спать, есть тоже будут в масках? Или каждого будут кормить в отдельном помещении?? Спать каждый будет тоже в отдельной комнате???
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На передовой, в окопе отдельная комната? Ты давно воевал, сидя на другом континенте??
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МО не змогло надеребанити чи маски тільки для тилу
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тварь опять тему поживиться пробивает, никто больше не верит волонтерам, это паскуды, которые раскрадывают народные пожертвования.
Налог на войну никто не отменял вообще-то.
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ВОЗ не рекомендует даже марлевые маски, они не защищают от коронавируса. Нужны только маски с мельтблауном (одноразовые) или респираторы класса N 95 или FFP3
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Страна уродов. Народ то сетки вяжет. то броники покупает. то тепловизоры. а теперь и маски. Где бабло, что народ перечисляет в бюджет на армию. Пострелять все ворье нафиг.
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це які злидні повинні заїсти, шоп вже маски армії передавати!!!!
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Волонтерка закликає небайдужих допомогти армії, а депутат від "зелених" Качура запевняє нас, що зрада, то не зрада, коли будемо вести переговори з сепаратистами і терористами без Росії, що ми цього не розуміємо, а вони це розуміють. Їм розповідають Безсметрний, Порошенко, Турчинов та інші, що то зрада, а вони нам, що ні, що ми дурні, а вони розумні. І нічого не роблять, щоб захистити армію, яка дала їм можливість сидіти під куполом і їх зраджувати.
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Срочникам нужно думать не про маски, а про то, чтобы отменить свидания и через КПП в часть не пускать гражданских. А командованию части - про карантинные меры!
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для тех кто пишет коменты только прочитав названии статьи или так до второго абзаца - просьба ,перечитайте всю статью , а потом пишите ...
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Дуремар Зеленський відправив 50 тисяч масок у Донецьк! Подивіться хфотографію вантажу, котрий учора вночі гвардійці завантажували. АТОж там же наші люді, і єслі ані умрут кто будєт вас стрілять? - пояснив Єрмак. . Роззуйте очі! Військовослужбовці-строковики не забезпечені засобами ІЗ. Створено сайт, на якому можна "подарувати" багаторазову маску воїну, - волонтерка Берлінська - Цензор.НЕТ 8794
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