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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура

Информация о расколе в "Слуге народа" из-за возможности создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Радіо Свобода" после заявления своей соратницы Елизаветы Ясько

Качура уверяет, что не существует конфликта между его коллегами из фракции и главой Офиса президента Андреем Ермаком. По его словам, часть депутатов резко отреагировали на документ об изменениях в процессе минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с Ермаком.

"Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали.

Потом, когда мы встретились с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, - я был в числе депутатов, которые присутствовали, около 15 депутатов было, - он объяснил логику всего документа. Он рассказал свою стратегию: что за чем будет происходить, измены там нет, никто за стол переговоров не будет сажать террористические организации", - отметил Качура.

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Он уточнил, что террористов наоборот хотят убрать из переговорного процесса.

"Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением. И Россия, как раньше остается стороной переговоров", - добавил нардеп.

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"Многие из тех депутатов, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. И это было не односторонне. То есть мы имеем только определенные коммуникационные проблемы. А проблемы раскола на группы нет", - резюмировал он.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Идея Консультативного совета вызвала возмущение в партии "Слуга народа". Ряд нардепов фракции выступили с заявлением против создания этого органа.

Источник: https://censor.net.ua/n3183796
 
 
 Топ комментарии
 
А кто вам поверит, уроды зелёные? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8398
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это тот мудак который смотрел запись присяги президента США Линкольна? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8522
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Очередная брехня. Потому будут говорить что пошутили.
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звать не будут потому что они уже там....
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это тот мудак который смотрел запись присяги президента США Линкольна? Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 8522
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ты поосторожней с бессмертными... Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 1715он немного перепутал - он просто там был и всё видел сам Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура - Цензор.НЕТ 5592
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І в леніна на руках сидів Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 8417 Таким як він, шо корову доїти, що бика, немає різниці, в них є 4 ноги, хвіст і голова
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Они считают ,что все такие же дауны ,как и Зеленые. А кто туда других пустит?.
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Очередная брехня. Потому будут говорить что пошутили.
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Есть еще идиоты, которые верят стукачам?
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Мудозвонище, ты кому по ушам ездишь? Своим зеленым избирателям?
Мне оперативнику с 20 -летним опытом не стоит (и не такие как вы пытались), выведение рыфляндии в качестве наблюдателя, а не стороны конфликта - уже три еденицы УК.
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И Россия, как раньше остается стороной переговоров", - добавил нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3183796
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Раніше росія відповідала за дії терористів. Тепер СН стверджує, що посадіть звичайних українців з ордло? Так там все росія контролює і тому ми отримуємо одночасний пресінг від росії та контрольованих ордловців! Це ви зробили разом, зебіли!
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Если раньше переговоры велись с кукловодом, то теперь официально заявили что переговоры будут с куклами, но при этом упомянули, что мол с кукловода ответственность не снимается
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Тобто визнали куклу як рівноцінного партнера по перемовинам. І після цього нам зебобіки розповідають, що стара і нова влада однакові!
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Ляльки при владі збираються вести перемовини з ОРДЛОвськими ляльками. Ляльководи потирають руки
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Что за бред!
Как это не будет?! А кто там будет?! Некие "представители общественности"?! А кто их назначил/выбрал?! Может выборы там легитимные прошли?
Тут больше важен сам факт признания их субъектности! То, что туда войдут террористы это как ни странно, уже второй вопрос!!!
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Не просто "представители общественности" , а "представители общественности, пользующиеся уважением"! Ты кого уважаешь в дыре?
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Не кого уважаю я, а кого уважают там! А там уважают того, у кого есть автомат
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Зачем вести переговоры с тем(и), от кого ничего не зависит? Глупость какая-то.
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Ну давай назви нам тих лугандонів які користуються у нас повагою. Ім'я сестра.
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Шо оно несет. Какие такие граждане с "неподконтрольной територии", что они решают. Эта Качура тоже хочет Мерс за три ляма купить, только у ***** денег для него не запланировано.
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Бреше і не червоніє , як був зеленим так і є
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Кретин,они вообще не должны быть представлены никак.Это часть страны окупированна кацапами,и они несут за все там ответственность.А ты,кретин,хочешь всё это сделать внутренним конфликтом,ты просто не в состоянии понять весь замысел по причине кретинизма.
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Кретенізм у нього є, але з іншого боку. Він вважає, що путінські гроші за його зраду потім не заберуть!
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Йому їх навіть ніхто і не дасть,просто пообіцяють і все.
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На очільників приходиться витратитися,а цьому дурнику вистачить обіцянок,на крайній випадок авнса.А як справу буде зроблено то ляща або підсрачника.
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Все вірно, але ти забув, що аванс теж заберуть і його вб'ють.
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Осталось всего два дня…Обратный отсчет украинской независимости продолжает тикать

https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
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зеленський - це найслабший, найдурніший, самозакоханий, мультяшний президент з комплексом наполеона з усіх президентів, які у нас були. З цим лохом нічого доброго не буде. Простий Зрадник!!!! А за його спиною вже чекає медведчук.
Дуже просте питання, хто дозволить українцям з окупованого Донбасу вести пермовини - терористи.?????
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.....нет ничего ОТВРАТИТЕЛЬНЕЕ -- большинства ((((
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Я не розумію чому курва не можно долучити до цих движух людей з Донбасу які зараз живуть на підконтрольной териіторі??Чому так перемкнуло іх на тих Моторилах. ?
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а до яких движух?
є агресор - росія.
є країна, яка захищається - Україна.
й ту й іншу представляє влада цих країни.
які люди з Донбасу, чи на окупованій чи на вільній території на щось впливають?
вся ця вигадка щодо спілкування "простих людей" це й є започаткування офіційного визнання "громадянської війни".
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Це все зрозуміло. Згоден . Але я не можу вкурити ту впертість з якою вони пхають когось там з окупованого Донбасу ?!? Чи вони думають що люди не розуміють про що йдеться ?
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ооо, качура? та це ж повний довбень це по-перше.
ну й по-друге, а вони можуть пояснити для чого влаштовувати спілкування між українцями з окупованих територій та українцями з вільних територій?
ордло під окупацією? тоді як так вони можуть їздити та спілкуватись, що вони вирішують та на що вони впливають? - ні на що.
про що ця контактна група має спілкуватись, про ціни на пальне та погоду? навряд чи.
швидше заручники з окупованих територій будуть розповідати про те, як вони ******* російську мову й їм вона потрібна як друга державна, про братній руський нарід та про поганого Бандеру, якого їм не треба, про "насильницьку українізацію", якої вони не хочуть.

за військової агресії росії таке спілкування є маячнею.

а от у підтримувану зеленським та ко формулу "громадянської війни" таке спілкування цілком вкладається.
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А у них що, на лобі буде написано: терорист або агент фсб?
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Долбодятел. Он хоть сам верит в тот бред, что несет?
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Фракція??? Та ну-у вибачте, шановні... "ХРЯКЦІЯ Трускавецкая" -і ніяк інакше... От тілько питання львівянам - чому ви їх не прикопали,десь так поближче до "Расеюшке".Дніпро б допоміг.
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Бійся не відкритого ворога, а бійся тайного, бійся неуча при владі, бійся лоха при владі. Тому і президент і його кодло --це найстрашніші вороги України. Бо "пояснення" які дає ця влада--від її тупості і слабкості.
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"заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением" - они реально долбо..ы, или прикидываются?! Как будто хоть что-то там решают эти "нормальные (?) граждане" даунбасские.
***** все решает, а не эти безмозглые "общественники" от орков. Пускай все эти граждане на ток шоу медведчуковских тусуются в режиме видеконференции. И сивоха на них перед телеком дрочит. Вместе с главным дрочером кивой и прочими мразями путинскими из ОПЗЖ.
Пробный шар путинский? Или тактика мелких зеленых шагов к капитуляции?
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Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением.Источник: https://censor.net.ua/n3183796 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101 Розколу у фракції немає: кликати терористів до Консультативної ради ніхто не буде, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7101

Как с одной так и с другой стороны уже показали, кто у них пользуется уважением - у ЗЕбланов клоун и его команда, а у сепаров русскомирцы. Есть идея, отправить этого умника вместе с спЕрмаком в ОРДЛО, пускай там организовывают выборы уважаемых людей.
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Маячня-брехня, бо ті цивільні громадяни, бл, нічого не вирішують.
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за спиной ствол автомата и подвал и все что сказано против Конституции ОДЛО - есть измена 15 -25 лет тюрьмы.
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Террористы «ЛНР» нанесли массированный артудар по ВСУ на Бахмутке

В Луганске "суд" признал главаря "Призрака" (давно убитого своими же) уголовным преступником. В «руЦком мире» с трудом осознают «судебный» вердикт, обвинивший, в том числе, и полевого командира российско-террористического формирования ЛыНыРы Алексей Мозгового в «случайном» убийстве семьи Бурыхиных, но установили памятник - двухметровую бронзовую скульптуру наемника хла Мозгового установленную на высокий постамент из чёрного гранита.

Так с кем переговоры будет вести президент страны зе.
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Что СН курят? Они хотят вывести рашу за пределы конфликта. Была страна агрессор, стала наблюдателем. Чего все время добивалась москва, чтобы с нее сняли санкции. Что тут не понятно?.
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ЯК ЦЕ РОЗУМІТИ???
Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу. Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу.
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Навіть підкацапні хранцузи вам не вірять. "Le Figaro" "Киев признает сепаратистов Донбасса собеседниками." "Украинский президент под давлением России соглашается вести переговоры на равных с военными группировками на востоке страны. " Коронавирус иногда хорошее прикрытие, особенно когда он позволяет спокойно принимать непопулярные меры. Пример из практики в Киеве, где 11 марта, в тот же день, когда он объявил в своей стране карантин из-за Covid-19, президент Владимир Зеленский, под давлением российских дипломатов и военных, призвал украинское государство подписать документ, который явно признает законной стороной переговоров самопровозглашенные сепаратистские образования Донецка и Луганска. https://www.lefigaro.fr/international/kiev-reconnait-les-separatistes-du-donbass-comme-interlocuteurs-20200322
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