 Раскола во фракции нет: звать террористов в Консультативный совет никто не будет, - "слуга народа" Качура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в комментарии "Радіо Свобода" после заявления своей соратницы Елизаветы Ясько
Качура уверяет, что не существует конфликта между его коллегами из фракции и главой Офиса президента Андреем Ермаком. По его словам, часть депутатов резко отреагировали на документ об изменениях в процессе минских переговоров только потому, что узнали о нем раньше, чем состоялась встреча с Ермаком.
"Слили в интернет на несколько дней раньше запланированной встречи. Это вызвало шквал эмоций со стороны отдельных наших народных депутатов из-за того, что это стало для них неожиданностью. Поэтому и сложилась ситуация, что обращение опубликовали.
Потом, когда мы встретились с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, - я был в числе депутатов, которые присутствовали, около 15 депутатов было, - он объяснил логику всего документа. Он рассказал свою стратегию: что за чем будет происходить, измены там нет, никто за стол переговоров не будет сажать террористические организации", - отметил Качура.
Он уточнил, что террористов наоборот хотят убрать из переговорного процесса.
"Их вообще хотят отстранить от этого процесса и заменить нормальными украинскими гражданами как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории, которые пользуются уважением. И Россия, как раньше остается стороной переговоров", - добавил нардеп.
"Многие из тех депутатов, которые критически относились к этому, потом сказали, что поддерживают. Возможно еще кто-то при своем мнении остался, но диалог состоялся. И это было не односторонне. То есть мы имеем только определенные коммуникационные проблемы. А проблемы раскола на группы нет", - резюмировал он.
Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Идея Консультативного совета вызвала возмущение в партии "Слуга народа". Ряд нардепов фракции выступили с заявлением против создания этого органа.
Мне оперативнику с 20 -летним опытом не стоит (и не такие как вы пытались), выведение рыфляндии в качестве наблюдателя, а не стороны конфликта - уже три еденицы УК.
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Раніше росія відповідала за дії терористів. Тепер СН стверджує, що посадіть звичайних українців з ордло? Так там все росія контролює і тому ми отримуємо одночасний пресінг від росії та контрольованих ордловців! Це ви зробили разом, зебіли!
Как это не будет?! А кто там будет?! Некие "представители общественности"?! А кто их назначил/выбрал?! Может выборы там легитимные прошли?
Тут больше важен сам факт признания их субъектности! То, что туда войдут террористы это как ни странно, уже второй вопрос!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NMQTXa8pCaE
Дуже просте питання, хто дозволить українцям з окупованого Донбасу вести пермовини - терористи.?????
є агресор - росія.
є країна, яка захищається - Україна.
й ту й іншу представляє влада цих країни.
які люди з Донбасу, чи на окупованій чи на вільній території на щось впливають?
вся ця вигадка щодо спілкування "простих людей" це й є започаткування офіційного визнання "громадянської війни".
ну й по-друге, а вони можуть пояснити для чого влаштовувати спілкування між українцями з окупованих територій та українцями з вільних територій?
ордло під окупацією? тоді як так вони можуть їздити та спілкуватись, що вони вирішують та на що вони впливають? - ні на що.
про що ця контактна група має спілкуватись, про ціни на пальне та погоду? навряд чи.
швидше заручники з окупованих територій будуть розповідати про те, як вони ******* російську мову й їм вона потрібна як друга державна, про братній руський нарід та про поганого Бандеру, якого їм не треба, про "насильницьку українізацію", якої вони не хочуть.
за військової агресії росії таке спілкування є маячнею.
а от у підтримувану зеленським та ко формулу "громадянської війни" таке спілкування цілком вкладається.
***** все решает, а не эти безмозглые "общественники" от орков. Пускай все эти граждане на ток шоу медведчуковских тусуются в режиме видеконференции. И сивоха на них перед телеком дрочит. Вместе с главным дрочером кивой и прочими мразями путинскими из ОПЗЖ.
Пробный шар путинский? Или тактика мелких зеленых шагов к капитуляции?
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Как с одной так и с другой стороны уже показали, кто у них пользуется уважением - у ЗЕбланов клоун и его команда, а у сепаров русскомирцы. Есть идея, отправить этого умника вместе с спЕрмаком в ОРДЛО, пускай там организовывают выборы уважаемых людей.
В Луганске "суд" признал главаря "Призрака" (давно убитого своими же) уголовным преступником. В «руЦком мире» с трудом осознают «судебный» вердикт, обвинивший, в том числе, и полевого командира российско-террористического формирования ЛыНыРы Алексей Мозгового в «случайном» убийстве семьи Бурыхиных, но установили памятник - двухметровую бронзовую скульптуру наемника хла Мозгового установленную на высокий постамент из чёрного гранита.
Так с кем переговоры будет вести президент страны зе.
Він уточнив, що терористів, навпаки, хочуть прибрати з переговорного процесу. Їх взагалі хочуть усунути від цього процесу і замінити нормальними українськими громадянами як на підконтрольній, так і на непідконтрольній території, які мають повагу.