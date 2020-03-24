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 "Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей. ФОТО

Верховная Рада Украины передает еще 25 автомобилей медицинским учреждениям Киева, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР в Facebook.

Отмечается, что с соответствующей инициативой выступил Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Сегодня нашим врачам эти машины нужны больше, чем Верховной Раде, поэтому я благодарю всех председателей комитетов и работников аппарата за поддержку такого решения. Движение транспорта сейчас ограничено, и крупнейшей помощи в таких условиях требуют именно медики. Мы все должны объединить свои усилия и максимально помогать тем, кто находится на передовой борьбы с распространением коронавируса", - отметил политик.

Врачам эти машины нужны больше: Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей 01
Фото: сайт ВР

"На такое решение отреагировали владелец сети АЗС "UPG" Владимир Петренко и соучредитель сети "KLO" Вячеслав Стешенко, которые передают на соответствующие нужды больниц по 12500 литров топлива каждый. Генеральный директор группы компаний "SOCAR" Эльчин Мамедов также присоединился к инициативе и готов передать для нужд медицинских учреждений 10000 литров горючего. Кроме того, Дмитрий Разумков лично приобрел на нужды больниц Киева 5800 литров топлива. Общее количество горючего - более 40 000 литров", - сказано в сообщении.

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Автомибили будут передані медицинским учреждениям, которые определены как госпитальная база для борьбы с COVID-2019 в Киеве:

КНП "Александровская клиническая больница города Киева"
КНП "Киевская городская клиническая больница №4"
КНП "Киевская городская клиническая больница №9"
КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница"
КНП "Киевская городская детская клиническая больница №1"
КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2"
"Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины"

Напомним, Верховная Рада передала Александровской и Киевской городской детской инфекционной больнице четыре автомобиля, которые находятся на балансе парламента.

Врачам эти машины нужны больше: Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей 02

Источник: https://censor.net.ua/n3183795
 
 
 Топ комментарии
 
Слава Богові діждались тестів зза кордону від Зєлєнського

"Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1829
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ваши зарплаты врачам то же нужнее "Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1672
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Слава Богові діждались тестів зза кордону від Зєлєнського

"Врачам эти машины нужны больше": Рада передала семи медучреждениям Киева еще 25 автомобилей - Цензор.НЕТ 1829
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Старіше за 30-ті камрі нічого не було?
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Наверное на v6, авто сопровождений времен призиденства кучмы
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А товарищь дубинский не желает своим автопарком поделится ?
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Он кстати выставил на аукцион 4 машины, часть бабла обещал выложить на благотворительность.
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а зачем? мама любит каждый день в новой квартире жить)
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а зачем ему 17 автомобилей? пусть делитса сволачь "Лікарям ці машини потрібні більше": Рада передала семи медустановам Києва ще 25 автомобілів - Цензор.НЕТ 2013
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все старье новые хер кто отдаст ну хоть радует камри 30-ка надежный апарат смотря конечно как за ним ухаживали
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мыть упаковку продуктов с мылом, чтобы защититься от коронавируса
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ці машини треба було віддати ще вчора - санлікар ляшко каже, що вірус розповсюджується всередині країни...лікарям не вистачило цієї швидкості
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А шо Ермак: подогнал своего Мерина для врачей или свою жопу катает?
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А Володька маладец, хитрый жиденыш, сам с велика слез, а людей сейчас на велики всех загонит. И не говорите, что так не было задумано. Он постебался над народом Украины заранее.
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А порохоботам - як серпом по **цям )
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Краще з\п підвищить медикам а мусорів скоротити..там більшість трутні..
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лучше б депутатские зарплаты, надбавки и премии отдали врачам.
кстати, сколько денег пожертвовал долларовый миллионер владимир зеленский на борьбу с короновирусом? а миллионеры ермак и дубинский?
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нафиг им эти тойоты))) типа на них кто то ездил.
мерседесы свои давайте, слабо?
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Киев то худо бедно а в раенах наверное Один раздолбаный УАЗ...
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Камрюхи нууууу очень годятся под скорые и даже как развозки для персонала что то не особо тянут . Короче как всегда дешевый пиар от ослиной стаи тупых имбецилов. Вот если бы они от 5 штук бакинских в конверте отказались ну хоть на месяц и на то бабло скорые купили , но то ж свое отдать надо , а то имущество ВР.
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