 Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.
"Количество тестов, которые поступили, увеличит количество точек, где предоставят тестирование, и с каждой следующей партией эти точки (их количество. - Ред.) будут увеличиваться, это будет нам позволять оперативно, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования", - сказал он.
Также, по словам Ляшко, дооснастили национальную референс-лабораторию.
"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, ранее она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может проводить 1200 исследований в сутки", - сказал главный санврач.
В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не из-за расширения диагностики, а вследствие того, что появилась передача вируса внутри страны. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.
Израиль - хотите приехать? велкам. НО 14 дней карантина за ваш счет!
Беларусь - уехали? сидите там
почему на нескольких десятках человек из Уханя устроили пиар на всю страну. даже экипаж был на карантине. А для десятков тысяч "туристов" со всего мира - нет? Почему их никто не отправлял в карантин?
1) выдать маску
2) померять температуру
3) пощдщписать согласие на домашний карантин
4) приставить к квартире полицейского-помошника для решения бытовых задач. Гребаная трана ! сколько у нас полицейских, патрульных, проверяющих, проверяющих проверяющих, а толку ноль - дибили должны погибнуть! тут уже без вариантов!
А может она появилась от того что вы тупые зеленые бараны в страну 70 тысяч потенциально зараженных людей привезли...безо всякого контроля за ними??
А власть у нас непрофессиональная и безмозглая абсолютно, благодаря таким как ты, кому похрен за кого голосовать "паприколу". Дебилы, ***...
В страну завозятся тысячи людей потенциальных носителей а оно что то вякает про карантин внутри страны Наглядный пример Киев куда прилетают самолеты вот и результат работы этого дебила
а может "из вне приезжающих" хреново контролируете...от слова - совсем не контролируете
а может пригодились бы те проданные под шумок маски?
где это видано, чтобы из очага инфекции перевозить неконтролируемо огромное количество людей в чистые еще регионы???? и просто брать с них...расписку???? не изолировать-проверять-контролировать...а просто поверить на слово??? это не долбо**зм??? (пардон опять)
ЕСТЬ В УКРАИНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПО КОНСТИТУЦИИ? Она обязана перед обществом отчитываться каждый день
Где телефоны штаба противодействия короноаирусу? Они должны быть бегущей строкой каждые 10-15 минут плюс радио
Украина. Шел 2020 год.
"в несколько десятков раз с 200 до 1200"
скажите этому гению что это в шесть раз а не "в несколько десятков"