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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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Все про:карантин (1032) Минздрав (2366) Ляшко Виктор (109) тест (39) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко

Поставка тестов позволит расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет, потому что вирус начал распространяться внутри страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Свобода слова" заявил главный санврач Виктор Ляшко.

"Количество тестов, которые поступили, увеличит количество точек, где предоставят тестирование, и с каждой следующей партией эти точки (их количество. - Ред.) будут увеличиваться, это будет нам позволять оперативно, за счет именно мест доставки образцов, проводить исследования", - сказал он.

Также, по словам Ляшко, дооснастили национальную референс-лабораторию.

"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, ранее она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может проводить 1200 исследований в сутки", - сказал главный санврач.

В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не из-за расширения диагностики, а вследствие того, что появилась передача вируса внутри страны. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3183792
 
 
 Топ комментарии
 
Да ты шо?? Вот так взяла и появилась..??? Сама???
А может она появилась от того что вы тупые зеленые бараны в страну 70 тысяч потенциально зараженных людей привезли...безо всякого контроля за ними??
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Завезли з-за кордону десятки тисяч людей після початку світової епідемії, відпустили їх без ізоляції на 2 тижні і сподівались, що все обійдеться? Тоді не розумію: чому ви ображаєтесь, коли вас називають дибілами?
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почему допустили?...виновных - изолировать в боксы без отопления
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кто допустил? китайцы, европейцы, американцы, украинцы?
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Ольга_К Те, кто завезли, без проверок и обсервации десятки тысяч заробитчан и туристов - наша власть.
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Все страны от этого страдают, все завезли, в современном мире нереально было этого избежать. Украина не могла стать исключением - у нас для этого ни средств, ни возможностей. Зато сейчас такие как ты, когда пытаются ввести жесткий карантин, орут про свободу перемещений, потом будут орать , почему допустили распространение
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все говоришь?
Израиль - хотите приехать? велкам. НО 14 дней карантина за ваш счет!
Беларусь - уехали? сидите там

почему на нескольких десятках человек из Уханя устроили пиар на всю страну. даже экипаж был на карантине. А для десятков тысяч "туристов" со всего мира - нет? Почему их никто не отправлял в карантин?
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Элементарно не было возможности всех проверять и изолировать, а из Уханя, очага эпидемии, завозить их без карантина тоже было глупо. И в Израиле, и в Беларуси больных побольше чем у нас. Я не оправдываю нынешнюю власть, которая два месяца рапортовала что все готово и вывозила маски, но давайте будем объективны:, что-то в их власти, а что-то нет. Я против тех, кто в одной теме орет "почему не было обсервации", а в другой "нет карантину,свобода перемещения!"
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В Израиле как и во всех других странах - домашний карантин. Никто никого в чумные бараки не сажает.
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Нульова зебілка завела новий нік. Дуже цікаво, а який старий був?
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у меня ник с 2014, раньше я была порохоботкой )
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Надо решать проблемы, а не искать виноватых.
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Тобто створювати нові,а не ліквідовувати витоки... Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9698 Птічка,ти сінічка... Пшл нх Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6261
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Ясно понятно московский бот с переводчиком.
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нах смердюче лаайно... Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1676 , під паркан пся крев Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 893
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Собственно можешь больше не писать. Только боты так пишут, иди получи 15 рублей.
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Насамперед проблеми не треба створювати.
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Проблемы уже есть, у власти люди не соответствующие занимаемым должностями. А вот это нытье кто там за кого голосовал, срут на голову 100% населения.
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Це все рівно що сказати - дерево воно дерев,яне , а вода - мокра
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а может еще и потому что нет элементарных средств защиты и дезинфекции...Маски и те за бугор толкнули...А где обещаные зе 10 млн тестов??? Тоже забарыжили...
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Руки надо мыть мылом. Нах тебе дезинфектор тупая биомасса ты
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узнаю избирателя зекретина....такое же тупое безаппеляционое и хамовитое как и их кумир
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хорошо, что шмыгаля не слушали и не пустили воду в крым...пока что, вода чтобы мыть руки есть... но и шмыгаль остался
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Руки можно помыть мылом, маски можно пошить с труселей, а зебильная власть пусть спокойно барыжит, мы ее будем защищать - это же не Порох-барыга, это своя зеленая бубочка, дайте ей еще 100дней.
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А вы что такие рукожопые что вас нужно соской кормить? Тупая биомасса.
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Вони не рукожопі і дадуть собі раду, не надійся, а от ти сракоголовий, а це вже невиліковно.
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Тупой баран, мне не нужна соска, мне нужна профессиональная власть!!! Разницу *** видишь или нет? Я как раз и без власти обойдусь, но она **** должна выполнять свои обязанности! Поцелуй в сраку своего бубочку дебильного, трусливого *************.
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минимум при вьезде должны были
1) выдать маску
2) померять температуру
3) пощдщписать согласие на домашний карантин
4) приставить к квартире полицейского-помошника для решения бытовых задач. Гребаная трана ! сколько у нас полицейских, патрульных, проверяющих, проверяющих проверяющих, а толку ноль - дибили должны погибнуть! тут уже без вариантов!
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Тут проблема інша - потужність однієї єдиної лабораторії 1200 тестів за добу. Ляшко резонно заявляє про сплеск. При вибуху за добу інфікованих за добу може бути більше цієї цифри. А потрібно тесты робити не лише інфікованими, але й іншим, бо інакше виявити інфікованих не можна. Тобто цифру 1200 потрібно збільшити як мінімум у рази. Є така можливість зробити це оперативно? Сумніваюся. А був час у цієї влади. Як мінімум - два місяці. Потрібно було акцентувати увагу нвюа цьому, а не на таємних заграванням з пуциним і спробах продати землю, подати воду в Крим та ввести в Конституцію особливий статус Донбасу
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Да ты шо?? Вот так взяла и появилась..??? Сама???
А может она появилась от того что вы тупые зеленые бараны в страну 70 тысяч потенциально зараженных людей привезли...безо всякого контроля за ними??
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Капітан Очевидність! Якщо безконтрольно запустити в країну десятки тисяч людей! Без обсервації і карантину для приїжджих!
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А в мільйонів забрали можливість захиститись...
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Благодарствуем вам, ЗЕдебилоидам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Щоб ви, стерви, ВСІ !!!!!!!! повиздихали!
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Я думаю только русские или кретины будут под каждой новостью писать спасибо что выбрали. Выбрали и выбрали и что теперь вирус не действует на тебя, если ты за клоуна не голосовал. А пишут это специально чтоб поделить людей и чтоб голосовавшие продолжали считать себя большинством.
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Да, да! Зачем вы, добрые люди напоминаете лишний раз зебилам, кто они есть. Давайте забудем, кто нас так осчастливил, и будем дружить! Коронавирус на ваши дурные зебильные бОшки.
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Во-первых они не читают, во-вторых как это исправит ситуацию? Да и еще один вопрос. Ты настолько тупая, что посылая проклятие ты думаешь, что вирус будет заражать людей по результатам голосования?
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Як робити шось непотрібне та навіть шкідливе, то ви такі швидкі
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Тепер зрозуміли що потрібно з/п піднімати не мусорам а медікам, викладачам, науковцям, армії...Мусора деградують і на кожній ситуації намагаються обідрати народ...
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Завезли з-за кордону десятки тисяч людей після початку світової епідемії, відпустили їх без ізоляції на 2 тижні і сподівались, що все обійдеться? Тоді не розумію: чому ви ображаєтесь, коли вас називають дибілами?
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И вы, зешобла, приложили к этому максимум усилий.
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они для этого сделали все что могли и не могли чтоб завезти заразу на территорию Украины Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4732
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Ты не зешобла но такая же тупая. Вирусу и экономическому кризису насрать кто за кого голосовал.
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Экономическому кризису конечно насрать. Но тебе ватарылому невдомек, что от профессионализма власти зависит, как пройдет страна этот кризис. Очень много зависит!
А власть у нас непрофессиональная и безмозглая абсолютно, благодаря таким как ты, кому похрен за кого голосовать "паприколу". Дебилы, ***...
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Я проголосовал за Порошенко. Ну, продолжай делить людей. Уже даже я таких как ты мудаков презираю.
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Презирай и дальше всех, кто видит чего стОит эта власть, и при этом доказывай, что не голосовал за зелень безмозглую. Может кто и поверит.
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Я не собираюсь ничего тебе доказывать, я тебе сказал за кого проголосовал. Просто хочу донести тебе и таким как ты, что говно не слаще от того выбирал ты его или нет. Ты жрешь гавно так же как и 74% обманутых лохов, точнее вместе с ними.
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скажите мне а когда вот это начнет работать а не давать комментарии и разгонять страшилки
В страну завозятся тысячи людей потенциальных носителей а оно что то вякает про карантин внутри страны Наглядный пример Киев куда прилетают самолеты вот и результат работы этого дебила
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вот єто, здатне тільки смердіти - коронавірусом. Воно, типове бидло,віджиравшеєся, всі роки нікчемного існування. Продукт шкіл-лідерства
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и соткуда бы она взялась внутри страны???
а может "из вне приезжающих" хреново контролируете...от слова - совсем не контролируете
а может пригодились бы те проданные под шумок маски?
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Не контролируют вовсе. Уже есть десятки человек (если не сотни), кто на контроле температуры в аэропорту показали норму, а через 3-5-7 дней пошли в поликлинику с температурой и кашлем. Диагноз у всех один: "бронхиты" и "пневмонии". Дочери моей знакомой вернулись из Польши (Щецин), теперь поняли, что лучше бы оставаться там, в Польше хотя бы качественней медицина и работает алгоритм по выявлению заболевших.
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это такая преступная халатность и безответственность со стороны наших...(даже не знаю как их назвать...долбо***в (пардон) скорее всего) граничащая с диверсией...просто - с преднамеренной диверсией, которую хотят списать на непрофессионализм
где это видано, чтобы из очага инфекции перевозить неконтролируемо огромное количество людей в чистые еще регионы???? и просто брать с них...расписку???? не изолировать-проверять-контролировать...а просто поверить на слово??? это не долбо**зм??? (пардон опять)
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логично , заботливому вранью с приходом тестирования подходит конец , не было не было и вдруг появилось Количество больных коронавирусом увеличится, потому что появилась передача вируса внутри страны, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6648
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На кой хер была показушная обсервация в Новых Санжарах, если вы сейчас эшелонами и бортами прёте вирус в страну без всяких обсерваций??? Кто ответит за просраное бабло на ту обсервацию?
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Это только подтвердило, что эта "власть" неполноценная, там никто не способен просчитать, что в мире много выехавших граждан Украины, и ни одно зеленое быдло не смогло подсказать шмаркле, что поток инфицированных хлынет в страну, и где набраться Новых Санжар и за чей счет карантин.
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Утешает только одно, что с каждой новой волной вирус будет ослабевать и количество жертв будет уменьшаться в геометрической прогрессии. Так что на самых поздних стадиях передачи пациент может отделаться небольшим повышением температуры или насморком - ждем лета!!!
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Ось,так взяла й з"явилася... Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9256 Чи,ти Зелупень,усіляк доклався до справи Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5571
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Як дратують ляльки з балакаючими ротяками Кількість хворих на коронавірус збільшиться, оскільки з'явилася передача вірусу всередині країни, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2452
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Блин, А ГДЕ БРИФФИНГ пресс секретаря КАБМИНА - сколько и чего привезли этим самолётом? Куда распределили ?
ЕСТЬ В УКРАИНЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПО КОНСТИТУЦИИ? Она обязана перед обществом отчитываться каждый день
Где телефоны штаба противодействия короноаирусу? Они должны быть бегущей строкой каждые 10-15 минут плюс радио
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Эта голословная болтовня невежественных медиков доводит до тошноты. Где параметры распределения, по которым можно бы было предсказать число заболевших, выздоровевших и умерших? Сколько времени потребуется для восстановления работы транспорта (для Москвы перезапуск метро потребует более полугода)? Вместо актуальных проблем пытаются навязать заведомо провальные вопросы карманные наполеончики типа санврачей.
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Вчера вечером ехал домой и подобрал на остановке женщину с чемоданом. Оказалось, медсестра, ехала пожить к дочери, так ближе добираться на работу. Работают без выходных, больных много, персонала не хватает. Спросил про к-вирус, говорит, что много с пневмонией, есть и умирают от нее (тестировать на к-вирус просто нечем). Почему умирают? - "Как правило, умирают хроники, у кого одно или неск. хронических заболеваний, кто живет и так на таблетках. Иммунитета нет, тут любая простуда уже опасна". У самой уже переболела вся семья, антибиотики не помогают, их пить не стоит. Облегчение дыханию дает пульмикорт (ингаляции), надо много пить щелочных вод (нарзан, ессентуки, поляна квасова), лимон, имбирь, черная редька.
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Да, и добавила про маски. "Масок просто нет. Носим свои, дома стираем в доместосе, надо менять каждый час, так как через час инфицированная маска сама становится источником инфекции. Но реально меняем 2-3 раза. Просто не до того. Аппарата ИВЛ нет ни одного, как с ними работать, если привезут, никто не знает. Лечим добрым словом".
Украина. Шел 2020 год.
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так какого хера вы всех кто приехал из-за границы на карантин не закрыли?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!потому что вы тупорылое стадо клоунов
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И тесты наконец-то появились, количество выявленных заражённых увеличится в разы. Ещё окажется, что в Украине уже давно эпидемия.
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Сук*! Когда будут судить Зеленского и его банду дегенератов за умышленное заражение граждан Украины!
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Капитан очевидность, зато, ****, распродаем все и ждем начала событий в Украине. Работаем задним числом и через задний проход, на границе кроме замера Т (и это в лучшем члучае) нихера не делается (где тесты для всех перресекающих?), за бабки можно пройти любому! Перевозчики раздают жаропонижающее! С таким правительством Италия покажется раем!
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обратите внимание на интерестный момент, после того, как появилось 50+ чел с короновирусом, власти перестали говорить, что 90% больных - это туристы и гастербайтеры, которые за последние 1,5 недели вернулись в Украину. т.е если бы квартальные идиоты еще в начале марта отправляли 100% понаехваших на карантин, то не было бы никаких внутренних заражений.
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Осталось понять, почему "...появилась передача вируса внутри страны".
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Наші депутати виявляється не вміють мити руки?сволота некомпетентна 1000%,що у нас епідемія вина зеленського,завіз усіх заражених,атепер буде о всі трахатись.
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Заберіть цього панікера. Скільки можна сіяти паніку і при цьому завозити вірус з зовні. Посадіть цю владу у президентський літак, який щойно привіз партію громадян із Італії і покатайте їх трішечки, розповідаючи їм про кількість померлих за хвилину.
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математик от бога
"в несколько десятков раз с 200 до 1200"
скажите этому гению что это в шесть раз а не "в несколько десятков"
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Сайт нормальный сделайте свой. На него стыдно заходить, информации ноль.
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потому что зеля сделал все, для того распространения. и даже больше.ни один руководитель в мире до такого не допер, чтоб авозить потениальных как попало, тысячами
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