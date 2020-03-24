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 Политика Украины, Экономика
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 Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк

Задача власти - разговаривать с людьми: если будет тишина, ее заполнят те, кто заинтересован в дефолте.

"Сейчас задача всей власти - разговаривать с людьми. Потому что если будет тишина, ее заполнят те, кто заинтересован в дефолте. Кто заинтересованы в том, чтобы экономика упала, чтобы в Украине были проблемы. Вот, кто заполнит тишину. Общайтесь, говорите, не бойтесь и действуйте", - подчеркнул премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова" на ICTV 23 марта, передает Цензор.НЕТ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что инструкции, как преодолевать нынешний кризис, нет ни у кого в мире: "Паника есть в Соединенных Штатах, в Евросоюзе, но там люди принимают решения".

"Другого пути, чем увеличить дефицит государственного бюджета, создать стабилизационный фонд и пережить эту сложную экономическую ситуацию, нет", - подчеркнул Арсений Яценюк, напомнив, что даже канцлер Германии Ангела Меркель, которая была ранее против увеличения дефицита бюджета, заявила, что это необходимо делать.

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Покрывать дефицит бюджета необходимо за счет программы с Международным валютным фондом.

Он также призвал власти начать планирование реструктуризации государственных долгов: "Сейчас лучшее время для того, чтобы провести реструктуризацию, как мы проводили в 2015 году. МВФ нас поддержит".

Он обратился к присутствующей на программе первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и подчеркнул важность того, чтобы центральный банк не допустил растраты золотовалютных резервов и предотвратил валютные спекуляции.

Арсений Яценюк подчеркнул, что премьер-министр должен стать главой антикризисного штаба. В то же время члены парламента должны проявить политическую волю и проголосовать за необходимые для преодоления кризиса законы.

Арсений Яценюк призвал власти на время кризиса уменьшить свои зарплаты: Покажите народу, что вы боретесь за него в том числе и за счет себя

Яценюк призвал уменьшить выплаты нардепам, правительству и руководителям госкомпаний на период кризиса. 

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году его правительство приняло постановление №100 - об экономии бюджетных средств: "Дорогие друзья из правительства и из украинской власти. Сейчас время затянуть пояса. И продемонстрируйте это так, как мы это демонстрировали в 2014 году. Начиная с заработных плат членов парламента, правительства, государственных компаний на период кризиса".

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"В 2014 году народные депутаты получали 4,5 тысячи гривен. Надо было спасать страну и финансировать армию. Продемонстрируйте политическую волю. Покажите народу страны, что вы боретесь за них, в том числе и за счет себя", - сказал он.

Сектор обслуживания сейчас в Украине закрылся: "Люди остаются без работы, люди сидят дома и находятся в стрессе. И в этой ситуации, кроме всех экономических, юридических и политических шагов, важно внутреннее состояние. Это уверенность, что мы это преодолеем".

Поэтому, убежден Арсений Яценюк, государство должно предложить гражданам социальный пакет.

"Сегодня мы воюем против вируса. В 2014 году, как и сегодня также, мы воевали против российской регулярной армии. Сегодня у нас есть золотовалютные резервы - тогда их не было. Сегодня у нас есть армия - тогда у нас ее не было. Сегодня у нас есть полиция - тогда у нас ее тоже не было. Сегодня у нас есть деньги на едином казначейском счете, которых не было тогда. Но мы в 2014 году выстояли. Паника - это путь к поражению. Страх - это путь к параличу. Сейчас необходимо действовать", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3183790
 
   
 Топ комментарии
 
Мільйонер Сєня пропонує нам затягнути пояса )))
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Вылезло тксичное мерзкое. ахметов его пропихивает...Вражина Украины с подельниками, коррупционер, вор.
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Вылезло тксичное мерзкое. ахметов его пропихивает...Вражина Украины с подельниками, коррупционер, вор.
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Всі надходження вище прожиткового мінімуму перенаправити в фонд виживання Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7277
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Як,би, доступніше... Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 Є прерогативи дійсності! Є закони природи Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 ,є правила стаду, є вологі марення вилупків.... Перш,ніж, писати,мовити.... - з"ясуйте, для,себе, на якому базисі знаходитеся, й що бажаєте отримати.... Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9928 Те,що,Ви, настучали....- Беззмістовно Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 7379 Сейчас время затянуть пояса, начиная с зарплат членов парламента, правительства, госкомпаний, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1222
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Латентних сепарів завішати під шумок.
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Сажать мало...зеленых барыг которые наживаются на вирусе...и оставили страну без средств защиты нудно вешать...
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і зразу буде всім щастя...
а хто "ставити" буде?
рюкзак борисович, чи арсен рюкзакович?
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Правильно. Зелю пора сажать, да и его прихлебателей тоже.
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Похоже,не сажать...А закапывать...Как в том старом анекдоте.
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наразі питання стоїть дуже госторо щодо обмеження вивозу продуктів харчування за межі країни та виконання посівних робіт важливих для виживання продуктів..
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Мільйонер Сєня пропонує нам затягнути пояса )))
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У некоторых надо было ещё 6 лет назад и на шее.
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держись, Сеня! сейчас тебе здесь устроят...... )
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он же правительству проедлагает затянуть пояса с их зарплатами, ты против?
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я нет. они - да. фокус-покус в том, что от затягивания поясов правительством много не соберёшь.
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зато легче понимается почему народ должен скинуться. а когда зекодла покупает мерсы то мложнее понимается
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Ну, Сеня знает, что всегда может рассчитывать на кусок хлеба от благодарного Авакова (если растранжирит свои наворованные миллионы), а тупые гои - хай затягивают пояса.
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ну да. раньше только народу затягивали пояса а сами расхрыстаные ходили.
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а большая стройка от зеленых все ещё идет и пожирает бабло?
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Угадайте, с кого начнут "затягивать пояса"?
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*** не в Италию не в Ницу не поедешь даже в гребаном Париже не скупится
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почитай кому он предложил затянуть пояса
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не понял ботов, вы против чтобы бородатая женщина в набсовете затянула зарплату 500 тыщ
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Мы вас ограбили а теперь будем жить каждый на свои.
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надо ставить в правительство пока не поздно тех кто показал способность действовать во время кризиса, сеню, турчинова, даже люлю, но не самокатчиков
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Яценюк найрозумніший управлінець в Україні, успішний керівник, проукраїнський політик!!!
Тому все ватокацапське шобло і гакає на нього!!!!
Хай живе Яценюк, і прийде до управління Україною!!!
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