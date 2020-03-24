 Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения, пишут китайские СМИ.

Кроме того, с 8 апреля в Ухани будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта, - вирусолог КНР

Отметим, город Ухань, которое считается эпицентром распространения коронавирус Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.