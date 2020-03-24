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 Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса

Власти Китая приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта после пандемии коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения, пишут китайские СМИ.

Кроме того, с 8 апреля в Ухани будут сняты ограничения на проезд по транзитным дорогам и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

"С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань, в провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд", - говорится в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ухань может полностью очиститься от коронавируса к концу марта, - вирусолог КНР

Отметим, город Ухань, которое считается эпицентром распространения коронавирус Covid-19, может полностью очиститься от инфекции до конца текущего месяца. После того, как блокада города будет ослаблена, власть все еще должна строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

Источник: https://censor.net.ua/n3183788
 
   
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Не, ну не суки???
Весь мир законтачили и справились...
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Китай следующий ГЕГЕМОН ... - США, ЕС, ...- допобачення.... Молодь - ВЧІТЬ китайську мову , культуру та традиціїї Китаю...- не прогадаете Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 2984
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А много триллионные иски от стран всего мира, когда кетайозы признают, что вирус он не от мышей, а из лаборатории погубит Китай как страну в принципе. будут на уровне северной карее ?
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у тебе є 100 % гарантія , що "вірус" не "замутили " та "запустили" кАцапи
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у кацапов руки из жопы ростут, что б такие вещи мутить... вы им льстите чичас Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 6706
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Там ще радянські розробки могли бути.
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Мы до сих пор не знаем достоверно, в каких странах, кроме Китая, производятся эти "тесты".
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Зато у них на бумаге, в сети и телевизоре все, как надо получается.
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недооценить...- проиграть... ( у кацапов древнейшая "школа" по созданию бактериологмческого...) , но я всегда о другом: зри в КОРЕНЬ кому на этом ЭТАПЕ -это все в МИРЕ наиболее !!!! выгодно... Власти Китая с 25 марта открывают провинцию Хубэй после вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 1011
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то-то давно петрова и боширова не видно \ не слышно, представляю как они поехали в вухань и корона вирус распылили Влада Китаю з 25 березня відкриває провінцію Хубей після спалаху коронавірусу - Цензор.НЕТ 602
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Це знають всі кацапи. Вали звідси, кацапе!
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свою ленту сру читай за поребриком мокша
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КрасавцИ. А в нас все тільки починається
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Так вони ж вікна в маршрутках не били і по місту не шлялись "бо мені треба".
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Мда, хочеться звичайно дивитись на Китай як приклад боротьби з вірусом, але його статистика викликає бвгвто питань.
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Подивись на цю головного інфекціоніста Ставпропілля, не думаю, шо вона - дура і в вірусах не розуміється.
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В спам андруша.А у многих сейчас спам не откоывается.Так шо зря тужилось😂🌷
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