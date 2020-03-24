 Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система - это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.
Александр Ярославский так прокомментировал это событие: "Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше - особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации - дело, прежде всего, за местными властями".
По его словам, он продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.
А скільки власних грошей Буба дав?
Буба никому ничего и не даёт.
В Италии - 65 тысяч, в Украине - 73 человека. При отсутствии финансов. Это говорит об эффективности команды Зеленского.
Теперь вопрос - А УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО должно знать КУДИ И СКОЛЬКО поступает медицинского инвентаря, ( масок, тестов, ИВЛ)?
Где бриффинги пресс секретаря КАБМИНА (исполнительной власти по Конституции)
СОВСЕМ ОФУЕЛИ УЖЕ?
но и контролировать ,как всё это используется и никуда ли не испаряется.
Нумо 73% , заступіться за свого кумира !
Що соромно ?!
А что зеля пообещал олигарху в замен? А?
Только помните ,вы не только выполняете обещания президенту ,а
спасаете народ Украины и это вам зачтётся ,Бог в помощь !
Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги ...
Так 2 лимона "от семьи" или это бабло, которое отжали у бизнесменов?