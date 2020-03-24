 Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система - это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

Александр Ярославский так прокомментировал это событие: "Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше - особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации - дело, прежде всего, за местными властями".

По его словам, он продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.

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