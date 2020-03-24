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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Вчера в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма. Речь идет о ПЦР-тестах, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система - это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

Александр Ярославский так прокомментировал это событие: "Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше - особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации - дело, прежде всего, за местными властями".

По его словам, он продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов госвласти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП

Источник: https://censor.net.ua/n3183786
 
   
 Топ комментарии
 
Кацап, водки нет! Иди домой!
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россия есть подозрения и есть разносчик этого вируса!!опыт есть !!"новичок"еще не забыли????(((
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Я выполнил свое личное обещание Президенту Украины и передал от семьи Ярославских $2 млн на закупку товаров медицинского назначения Источник: https://censor.net.ua/n3183786
А скільки власних грошей Буба дав? Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков - Цензор.НЕТ 2068
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Буба честный. Буба сказал что он никому ничего не должен.
Буба никому ничего и не даёт.
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В США 45 тысяч инфицированных коронавирусом,
В Италии - 65 тысяч, в Украине - 73 человека. При отсутствии финансов. Это говорит об эффективности команды Зеленского.
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Хахаха, это говорит об отсутствии тестирования просто. В Германии тестируют даже если у тебя нет симптомов. А в Украине, только когда уже заболел. Причем прим наличии даже начальных симптомов, не отсылают на тестирование.
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А якби президент не попросив, то для України, українського народу, рідного Харкова Ярославський нічого б не робив? Це лижання дупи Зєлєнскому, чи що? І головне питання - що там у Харкові з підготовлений ліжко-місцями?
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У греків свої проблеми, чого б їм нам допомагати.
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россия есть подозрения и есть разносчик этого вируса!!опыт есть !!"новичок"еще не забыли????(((
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МВФ , це і є гроші піндосів . І в Зе , тільки на них і надія . От тільки треба з приватбанком вирішити проблему .
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бойтесь "Данайцев" ДАРЫ приносящие...- это ВСЕГДА помните..., "просто" так - эти НИЧЕГО ( это ключевое) не делают...- аксиома , а заодно спросите себя сами почему "институт" государство -это не обеспечил...
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Потому что власть себя считала БОГОМ , а вышло так , что лечиться придётся в украинских клиниках .
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Та пофіг . Вони вже купили собі особисті ШВЛ(ИВЛ) . На крайняк одну клініку забезпечать всім необхідним , для себе красивих . Звичайно , що за рахунок бюджету .
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Почему государство не обеспечило? Да потому что во главе стоит кретин-клоун. Мозгов хватило только сфоткаться с ним:
Ярославський привіз лабораторні ПЛР-тести в Харків - Цензор.НЕТ 7288
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Ярославский молодец
Теперь вопрос - А УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО должно знать КУДИ И СКОЛЬКО поступает медицинского инвентаря, ( масок, тестов, ИВЛ)?
Где бриффинги пресс секретаря КАБМИНА (исполнительной власти по Конституции)
СОВСЕМ ОФУЕЛИ УЖЕ?
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Правительство не только обязано отчитываться перед народом КУДА и СКОЛЬКО,
но и контролировать ,как всё это используется и никуда ли не испаряется.
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Влада не змогла , але особисто Ярославський зміг .
Нумо 73% , заступіться за свого кумира !
Що соромно ?!
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А меня мучают смутные сомнения.
А что зеля пообещал олигарху в замен? А?
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Привёз - это хорошо. Если ещё и далее так будет поступать - то перестанет быть олигархом. Потому как в основе любого состояния лежит преступление.
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Хороший пример для богатых людей ВСЕХ регионов Украины.
Только помните ,вы не только выполняете обещания президенту ,а
спасаете народ Украины и это вам зачтётся ,Бог в помощь !
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Я передал от семьи Ярославских $2 млн ...
Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги ...

Так 2 лимона "от семьи" или это бабло, которое отжали у бизнесменов?
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Я зрозумів що 2 млн , це Ярославський . Але були мабуі ще гроші інших бізнесменів .
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Схоже що Ярославськи знатно мокнув Зе фейсом , в речовину жовтого кольору .
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