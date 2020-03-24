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 Политика Украины
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 Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает целесообразным введение более жестких ограничений для борьбы с коронавирусом.

Об этом Ляшко заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Я буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома. Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им будет организовано возможность доставки питания, будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарственных средств. Поэтому мы должны ограничивать их в определенных правах и свободах. А это возможно сделать только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны", - заявил он.

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Заместитель министра считает, что Украина не должна ждать и должна действовать на опережение, особенно если это касается ограничения мобильности пожилых людей.

"Как показывает практика, страны, что действовали на опережение, вводили ограничительные меры, ограничения мобильности, особенно ограничения мобильности пожилых людей, значительно легче входят в эпидемии", – объяснил главный санитарный врач.

Ляшко утверждает, что страны, которые вводили жесткие ограничительные меры, легче сдерживали пиковые нагрузки на систему здравоохранения.

"Это значит, что таким образом мы можем сохранить больше жизней украинцев в случае, если у нас состоится массовое поступление больных коронавирус", – сказал замминистра.

Ранее министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Источник: https://censor.net.ua/n3183783
 
 
 Топ комментарии
 
ему это пох. ему важно, потел ли покойничек перед смертью Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2729
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Кто бы сомневался, что Ляшко будет поддерживать все притеснения людей и полицейское управление государством зелеными рептилиями. Они к этому идут. При чем в этот период могут принести госудаству максимальный урон и вред. Уже сейчас заглушили всю промышленность и освободили криминальный олигархат от налогов. Но карантин не вечный и коронавирус неизбежно пойдет на спад. Что потом будете делать, зеленые мародеры?
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ему это пох. ему важно, потел ли покойничек перед смертью
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Кто бы сомневался, что Ляшко будет поддерживать все притеснения людей и полицейское управление государством зелеными рептилиями. Они к этому идут. При чем в этот период могут принести госудаству максимальный урон и вред. Уже сейчас заглушили всю промышленность и освободили криминальный олигархат от налогов. Но карантин не вечный и коронавирус неизбежно пойдет на спад. Что потом будете делать, зеленые мародеры?
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Будуть давати інтервью на Мальдивах, як вони дбали про українців. Та їх на жаль не зрозуміли.
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Вы двое всё ещё не видите - что сделал и делает Порошенко для Украины?
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Порошенко и Зеля - одно и тоже - ОЛИГАРХАТ. Разуй свои глаза, зомби. Гонтарева разорила банки, где она сейчас? Подруга Пэти в Лондоне. Ну а коррупция побеждена Пэдрой за 5 лет? Сейчас все коррупционеры слезлись на свои места в Украину. Не перестаю удивляться тупости людей.
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так он как попугай, на автомате говорит одно и то же по 100 раз в каждой теме.
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Малоросс, ещё раз повтори про Лолиту или Мальдивы или Свинарчуков, чтобы не быть попугаем.
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Расскажи - чем Порошенко олигарх?
Разуй глаза, незомби, и рассмотри результаты твоей борьбы с Порошенко.
Коррупция? Покажи хоть одну страну, в которой коррупцию победили за 5 лет и при этом остановили агрессию паРаши, создали международную коалицию и восстановили экономику, разрушенную агрессией паРаши.

Всё ещё умная? Результаты своей борьбы всё ещё в упор не хочешь видеть?
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Мертві не рухаються,і не порушують режим самоізоляції.
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А Зеля думает за что тебе жить? Он такой ерундой свой куцый мозг не забивает. Ему хотя бы со своим благосостоянием разобраться - что куда, что в доллары, что в золото и т.д.
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Фсьо, тесты кончились, а народ не спешит в больнички сдаваться.
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Нарушение конституции и прав. За это ответите в свое время.
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Свое время - это когда к вам доберутся. А доберутся обязательно.
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что вы за люди ? хватит тявкать под дудку идиотов и орать свободу попугаю , наглотаешься вируса по самое не могу не поможет не свобода ни Конституция . Если не сам то другие , .... я молодой и мне все пофик ,хай пенсы дохнут легче ПФ будет --------- а ты готов остаться без пенсов врачей ,пенсов преподавателей школ и вузов , пенсов ученых , пенсов инженеров , пенсов финансистов , пенсов операторов АЭС , ГЭС, ....... и долго оставшиеся геройские макаки проживут ?
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слушай, дебил зелёный, ЧП - это для всех, а не только для 60+. пристрелите кто-нить этого дятла.
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Сам сиди дома упырь людям жрать уже нечего или вы нарываетесь на карантинный Майдан ?
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добить окончательно экономику а потом зебил скажет видите до чего привело ваше затягивание с траншем безработица голод инфляция чтоб мвф в итоге сжалился и дал Бене бабок
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Он не только Бене дал бабок. Он всем нашим олигархам с барского плеча отвалил ни один миллиард - освободил от налогообложения. Это подарок для самых богатых и смерть для бюджета и простых людей.
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При Порошенко Беня уже не был олигархом, был просто миллиардером...
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Это тебя радует? Не олигарх один из 12 олигархов - это достижение? Беня был осужден и посажен в тюрьму с конфискацией наворованного?
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Хотелось бы уточнить - когда экономику начали убивать?
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Хто катался по кабмину на самокате? Хто нихера не делал. только палки в колеса вставлял? Хто назначил типиллов в Кабмин?
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начали убивать экономику не сейчас и коронавирус не причем тогда когда клоун стал президентом отсчет начался а сейчас начинаем пожинать плоды от ихней "работы"
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За нарушение свободы перемещения, ты дятел ответишь мародерством твоего жилища. Козел. Иди за Емецем вслед.
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ну давай, будешь в авангарде набега на дом Ляшко) Жду отчета с дивана))
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Это результат борьбы против команды Порошенко...
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Когда ЗЕбилы за усьо возьмуться разом - стране наступит стопроцентная п........да
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Так смотри к концу карантина ЗЕбилы на уровень обезьян эволюцтонируют! Я буду поддерживать любые жесткие меры, ограничивающие право людей свободно передвигаться и покидать свои дома, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7753
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Может начали есть больше домашнюю еду, а не на улице?
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просто скорым не до того. "у нас тААкой вирус" (читать визгливым женским голосом)
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А если всех Украинцев закрыть в бараки и ходить строем то вообще можно очень много жизней сохранить! даешь БАРАКИ!! ВСЕ РАДИ УКРАИНЦЕВ!!
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его еще не отвезли в дурдом?никак не угомониться,ограничивать в свободе и в другом ты можеш только свою жену маразматик
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Хер там. Жена заявит в ментовку - и срок за насильственное удержание.
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Звичайно, що це легше, а ніж забезпечити безпечну доставку людей до місць роботи та на самих робочих місцях...
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Мінімальна зарплата в Україні знову перевищила показники Білорусі та Росії
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В першу чергу - обмежити повністю пересування нардепів, здатних вкупі дати 226-300 голосів
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Забезпечте населення масками та дезінфекторами, введіть масочний режим. Але ні, позакривати всіх по хатах легше і дешевше.. Дибіли
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Еще раз повторяю - Украина таки откроет глаза миру на эту "пандемию", бо с нами такие методы не прокатывают - мы не ходим строем и не доверяем правительству.
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" мы не ходим строем" Итальянцьі и испанцьі тоже, вот и умирают от скуки, закрьітьіе дома. Немцьі - другая история
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мруть ,як,мухи...., - з іншої причини... Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 381 Дивина. Одна справа блокування вірусу, носіїв...,Інша блокування людей з наміром фізичного Знищення Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1091 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3204 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7955
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Значениевысший орган исполнительной, законодательной или законосовещательной власти в ряде исламских государств ◆ В администрации было два центральных дивана: диван-и-ала, в котором работали персидские чиновники, и чагатайский диван, или диван-и-бузуг. Эти диваны не были параллельными учреждениями.
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Господи, избавь нас от придурков во власти. Сказано же, лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Скоро и у нас продукты бульдозерами начнут давить и говорить, что санкции только на пользу.
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Вот как у зебилов нет плана и концепции развития страны - так у них нет плана и в борьбе с короновирусом. Судорожные движения и бред. Верните нормальных людей в управление страной, пока еще не поздно.
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Какое предельное значение для коронавируса,и какой эпидемпорог,когда мы его преодолели.Покажи такой подписанный тобой документ.
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Сраннь-рвач Ляшко, тобі відомо слово "гаррота"? Ні ?.. То ти маєш дуже великий шанс з нею поспілкуватися.
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Странные комментаторы здесь, в теме про вернувшегося из-за граница парня, который отказывался сидеть в самоизоляции, все его дружно заплевывали. В этой теме, где предлагается тоже самое, дружно заплевывают санврача.
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одно дело изолировать точно подтвержденного больного и совсем другое дело изолировать всех токо потому что они де типа могут заболеть!!
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если не изолировать всех, то изолировать точно подтвержденных будет потом некуда - в коридорах и по домам помирать будут
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БАРАКИ И ХОДИТЬ СТРОЕМ ПОД ОХРАНОЙ И БУДЕТ ВСЕМ СЧАСТЬЕ! ВСЕ РАДИ УКРАИНЦЕВ! ГДЕ ТО ТАКОЕ УЖЕ БЫЛО! РАСКАЗАТЬ ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ?!!
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да можешь поручни в трамвае облизывать - свобода воли и все такое. Рассказывать , чем все закончится не буду, будет сюрприз
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расскажи валяй! вон как я вижу америка уже больше 100 лет при свободе выбора живет, что то ничего плохого не вижу в отличии о барачного СССР которого нет и той же КНДР которая еще продолжает експеременты с бараками!!
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через пару недель народ разъедется по огородам. вот там действительно самоизоляция. можно пенсионерам ( да и кто в оплачиваемом отпуске. как я например) и до сентября - урожай лучше будет.
можно, кстати, организовать народу как раньше "на картошку ездили" в колхозы, на кагаты...работы в поле всем хватит.
но похоже что МОЗ в одиночку остается с желанием ввести ЧП или на пару с МВД.
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Кто бы осоветовал этим... "важным людям" для начала полностью прекратить шастанье через границу непоседливых тушек, особенно с ОРДЛО по вполне определенным причинам, и завоз потенциально опасной продукции из мировых очагов заболевания. На кой хер карантин в населенном пункте, где нет ни одного случая заболевания даже ОРВИ и полностью отсутствует миграция населения? Или все же искусственно подбросили нам это "счастье"? А что на счет опыта Китая и специфики этой инфекции? Может прежде всего самого ляшко проверить на предемет знаний в области эпидемиологии? Как и министра здравоохранения. В стране полно специалистов-практиков в области особо опасных инфекций, имеющих опыт работы не только в Украине, но и по всему миру. Нашли какого-то... неуча и терроризизуют страну страшилками.
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"карантин" - чтобы пресечь протесты против сдачи Украины под Моксву...
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Через месяц никто никого неудержит, сады, поля и огороды будут манить людей, будущий урожай.
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А,я,підтримую будь-які заходи по інкапсуляції лайна подібного дотебе Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7263 Я підтримуватиму будь-які жорсткі заходи, що обмежують право людей вільно пересуватися і залишати свої домівки, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 3052
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Логики в словах Ляшка откровенно маловато. Хотя сразу оговорюсь, что для меня он отличается от нынешних обезьян из "большинства" в Раде и КМ в лучшую сторону. Однако следим за руками (цепочка причина-условия-следствие): "Буду поддерживать любые жесткие меры, которые будут ограничивать право людей свободно передвигаться и свободно покидать свои дома (ограничивать права - это следствие, как и расстрел на месте - чего уж там себя сдерживать - в-н) . Особенно, если это будет касаться людей старшего возраста, 60+, когда им будет организовано возможность доставки питания, будет отсрочено возможность не платить коммунальные платежи, будет обеспечена доставка лекарственных средств (а вот это перечислены условия). Поэтому мы должны ограничивать их в определенных правах и свободах. А это возможно сделать только введя чрезвычайное положение на территории нашей страны" (а вот это выводы типа следствие, но ЧЕГО?). Причина понятна - коронавирус, но куда делись условия? Если оставить эНто умозаключение, как логическое, то цепочка станет заметно короче. Типа "не даст мне Нинка - введу военное положение". А серьезнее - если хотите доставки питания и лекарств, отсрочить возможность не платить коммунальные платежи (эк хитро загнул!? Не просто "не платить", скажем на месяц, а "отсрочить возможность" (тут я полность - именно в этом пункте - УВЕРЕН, что кабмин костьми ляжет, но ОТСРОЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЮДЯМ НЕ ПЛАТИТЬ , то надо военное положение. И в условиях этого "сказочно хорошего военного положения" вдруг появится жратва, лекарства из распроданных запасов держрезерва и, самое интересное, дармовая рабочая сила (это она будет "обеспечивать"). Ну или сакрасьно-коммуняцкое - "забрать и поделить". У кого? Пацанчик явно тоскует по временам сралина и, по-моему, любит поиграться в какую-то из версий "Цивилизации". Уровень "образованности" зашкаливает. Об основных правах человека (версия ООН и укр законодательство всех уровней - "не-не-слышали". Что такое военное положение? Он понятия не имеет. Хотя бы потому, что именно он в его условиях РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ. При этом положении министерств и министров тоже нет. Смешно? Мне не очень.
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я бы спросила у пожилых -кто за, кто против- ограничения их прав в обмен на содержание.
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не принимай жестких мер которые ограничивают право народа если власть не в состоянии выполнять все остальные права и обещания данные этому народу ,,,
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