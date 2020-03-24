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 Политика Украины, Экономика
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Все про:госдолг (417) реструктуризация (234) Шмыгаль Денис (138)

 Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль

Кабинет министров начал переговоры с международными кредиторами относительно реструктуризации государственного долга Украины.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются сегодня занять или получить помощь. И мы сегодня делаем так, как делают все развитые страны, мы сегодня конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета", - сказал он.

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По словам главы правительства, переговоры также идут с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.

Источник: https://censor.net.ua/n3183781
 
 
 Топ комментарии
 
ждем ремейк 95 квартала про того кто готов принять с любой стороны
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Зеля не состоялся как президент.К нему брезгливое отношение в мире.А это также повлияет на отношение к Украине.
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где бабки которые высвободились от операции "уже не крадут"? там по вашим песням не одно ввп было...
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там же, где маски и зерно.
клоуны пришли с четким намерением "закынчыты эпоху бидности" :

"25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html




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Зебіли,забудьте про петю,це вже не спрацьовує.
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при Пете в условиях коронавируса, дефолт был бы уже через два месяца
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И если кредиторы пошлют подальше....то здравствуй дефолт...
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Зешмигу вибрали, щоб він реструктуризацію проводив, це ж повний розвал, женіть зедебілів з влади, негайно.
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ждем ремейк 95 квартала про того кто готов принять с любой стороны
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ДОЖИЛИСЬ !!!! зеленые ослы довели страну до РУЧКИ !!!! ПИШИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗЕЛЕНЫЙ КЛОУН !!!!!!!
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и сколько раз вас уже успели послать *****? Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3255
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где бабки которые высвободились от операции "уже не крадут"? там по вашим песням не одно ввп было...
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Alex Noinets:
Вже рік до нас приїздять місії МВФ, я нарахував чотири візити лише за другу половину 2019 року. Кожен раз вони кажуть одне й те саме - незалежність НБУ. Незалежність НБУ. Незалежність НБУ ВІД КОЛОМОЙСЬКОГО.
Кожен раз їм відповідають, що ми на все згодні, дайте грошей, повірте нам, подивіться в очі, як ці очі можуть брехати.
Кожен раз МВФ на це каже, що він не вперше працює з вождями туземних країн, тому утром виконання зобов'язань - вєчєром дєньгі.
Кожен раз після цих перемовин ми виходимо на подвір'я з обличчям тріумфаторів та заявляємо, що перемовини пройшли плідно та потужно.
Цей цирк продовжується протягом всього терміну президентства Зеленського. За цей час ми створили штаб спротиву падінню промислового виробництва, змінили Гончарука на Шмигаля і отримали вперше за багато років падіння ВВП. Багато зроблено, не зроблено лише одного - не виконано вимоги МВФ.
І от тепер Зеленський попросив збільшити обсяги траншів, які Україна отримує від МВФ, у зв'язку з коронавірусом.
ВОВА, ТАК ВІСІМ ГРИВЕНЬ НА МЕТРО - ЦЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ, НІЖ УКРАЇНА ОТРИМАЛА ВІД МВФ ЗА ВЕСЬ ТЕРМІН ТВОГО МУДРОГО КЕРІВНИЦТВА.
Коломойського прибери, і все. Коронавірус в усьому світі, а Коломойський лише у тебе.
Не треба думати, що МВФ якимось чином над нами зглянеться, тому що ми дуже красиво можемо плазувати навколішки. Не треба думати, що МВФ нам допоможе, тому що не можуть же вони допустити, щоб ми тут з голоду померли.
Не допоможе. В світі дуже багато країн, де люди голодують та вмирають. Вмирати та голодувати - це нормально. Це не впливає на перебіг перемовин. Коломойського приберіть, і не будете голодувати. Не хочете - значить хочете голодувати. Ваш вибір.
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Прибрати тільки одного Беню це нічого не дасть. А рудий Ахмєтка з Дамбаса? А інші мегазлодюги?
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МВФ вимагає тільки одного - виконання узгодженого меморандуму-угоди. Який, до речі, від держави Україна підписують президент, голова НБУ, прем*єр і міністр фінансів. На переговорах перед підписанням МВФ вимагає тільки одного - щоб бюджет був з мінімальним дефіцитом, а країна-позичальник дає свої пропозиції, як цього досягти. Так що не треба все валити на МВФ - требя виконувати свої обіцянки надані кредитору!
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с мвф уже договорились, теперь дальше
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Зеля не состоялся как президент.К нему брезгливое отношение в мире.А это также повлияет на отношение к Украине.
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"дЄбіли " багаті - а "вУмні" бідняки" - парадокс б??дь! Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9986
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Дебилы те кто верит что богатые поделятся с бедными.
Никаких парадоксов нет.
Их у нас 73%.
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не не - ты не сгребай в оду кучу просо- солому и навоз.... - было о "дЭбилах" - а не о том что кто с кем то должен или собирается "делится" - а..
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як там бос аХметка - коли чергову Вілу, уже за 300 000 000 зЄлені купить ...
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Ты зачем провоцируешь? Зачем пытаешься здесь срач разводить?
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Давно пора. Только страна на продажу и даром и так уже 6 лет. Или ждите, или вообще ни хрена. Долги отдают трусы.
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Радуцкий пару масок дасть в кредит)
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Головне не дати зеленим втекти з України.
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Макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук."По нашим оценкам, макроэкономическая ситуация очень благоприятная для роста. У нас есть сейчас все, чтобы стремительно расти в ближайшие несколько лет", - сказал Гончарук, выступая на презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.
«Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас следующие несколько лет», - добавил премьер-министр.
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Когда Петя кредиты брал. зебилы и совкодрочеры визжали - "Кто долги отдадавать будет? наши внуки?" Успокойтесь, долги вашего *********** и его правительства будут отдавать ваши правнуки
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Вопросы к СЛУГАМ НАРОДА:
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Кто барыжит на болезнях?
Кто барыжит на масках?
Кто барыжит на тестах?
Кто скрывал результаты тестов, что бы стало больше больных и что бы потом больше заработать?
Весна уже пришла. Когда начнут сажать ЗЕЛЕНЬ?
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В народе это называют простым и понятным для каждого обывателя словом - дефолт.
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Тех кому лично давали у тех и забирайте, вы же их всех прекрасно знаете. все их счета, маетки и прочее спрятанноре с вашего согласия в ваших же банках. Ну уваших слуг, представителей ваших зарубежных интересов, отнюдь не граждан Украины.
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Беня покрасит пару коек в больнице)
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Тему возможного дефолта Украины запустил депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский. 7 марта на своей фейсбук-странице он написал, что представители МВФ неофициально сообщили новому премьер-министру Денису Шмыгалю, что кредита не будет. «В мае вероятен дефолт», - подытожил парламентарий.

«Ливанцы - молодцы» - так отреагировал депутат на заявление Ливана об отказе обслуживать свои долги.
Дубинский фактически ретранслировал позицию олигарха Игоря Коломойского, который в интервью газете Financial Times еще в мае прошлого года посоветовал президенту отказаться от обслуживания долгов: «Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», - заявил тогда он изданию.

Здесь вам не Ливан
Ситуация, в которой находится Украина существенно отличается от той, в которой оказался Ливан в преддверии объявления дефолта, уверен финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Ведь соотношение государственного долга к ВВП в Ливане было около 150%, в Украине - втрое меньше.
Но главное, что позитивны эффект от отказа обслуживать долг весьма сомнителен. Например, до объявления дефолта за 1 1507 ливанских фунтов, а после дефолта на черном рынке - уже 2400-2500. То есть, на 2/3 больше.
«Если бы подобным образом обвалилась национальная валюта в Украине, то за доллар у нас давали бы 40-41 грн», - уточняет Михаил Демкив. Кроме того, перед объявлением дефолта власти арестовали активы всех банков. Теперь владельцам депозитов их вклады возвращают небольшими частями.

Демкив также приводит пример Эквадора, которому особо не помогли сразу 8 дефолтов, объявленные в разное время. Сейчас страна, которая является крупнейшим экспортером бананов в мире и активно торгует нефтью, собирается вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. «Полезные дефолты» не сделали Эквадор богаче.

https://minfin.com.ua/2020/03/13/41836179/

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Вы это серьёзно? Цитируете аферистов от этой конторы? Гонтарева, Пасенюк...слуги подельники Порошеннко , грохнуфшие гривну в 3.5 раза в 2014, угробившие сотню банков и вклады граждан и компаний Украины, и учавствоваших в декапитализации страны и прочих махинациях!
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Все кто знаком тут со мной на форуме,знают мое отношение к Пеце.Но даже он (Пеця) не додумался до такого ***********,как дефолт,а совместно с Яценюком,Яресько,и кстати моей нелюбимой Гонтаревой, реструктуризировали в 2014-2015 году долги,и подписали программу сотрудничества с МВФ.
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реструктуризация ? кабала с невозможностью развития Украины, всё в угоду внешним кредиторам...вот яреську и поставили, Гонтареву и Ко из Лондона не выдадут, Петю привлечь не дают за мародёрство и коррупцию, Яценюка, Гройсмана. "Они хоть и негодяи, но их негодяи" таков принцип Внешнего управления.
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Если дефолт и будут объявлять, то исключительно в «личных целях», считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.
«Единственная возможная причина для дефолта сейчас - это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы приняв ряд вполне разумных шагов можете его избежать, не является признаком здравого смысла», - написал он на своей фейсбук-странице.
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Что нужно делать?
Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить на движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся.

Автор: Сергей Фурса
Теги: МВФ
https://24tv.ua/ru/dollary_zakanchivajutsja_kto_spaset_ukrainu_n1299484
https://24tv.ua/ru/dollary_zakanchivajutsja_kto_spaset_ukrainu_n1299484
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Шмыга вали нафиг с поста.Твои переговоры с *** закончатся займом у китайцев Кабмін почав переговори щодо реструктуризації держборгу України, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5898
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