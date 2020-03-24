 Кабмин начал переговоры по реструктуризации госдолга Украины, - Шмыгаль

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами. Но сегодня в мире идет колоссальная конкуренция за деньги. Все страны сегодня пытаются сегодня занять или получить помощь. И мы сегодня делаем так, как делают все развитые страны, мы сегодня конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета", - сказал он.
По словам главы правительства, переговоры также идут с Международным валютным фондом, Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития.
клоуны пришли с четким намерением "закынчыты эпоху бидности" :
"25.02.2020 г. вскрывалась единица хранения № 64, фонда 3А (медицинский) мобилизационного резерва, Государственного агентства резерва Украины. Мы не знаем какие операции происходили в нем, но именно тут хранятся 987 тысяч двухслойных ватно-марлевых повязок тридцатилетнего срока хранения.
1 марта через таможню Украины в Испанию был вывезен огромный груз "отходов целлюлозной промышленности"
Это не первый случай вскрытия стратегических запасов в Украине в период правления Зеленского. О вскрытии запасов зерна мы сообщали еще 23.11.2020 г."
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Вже рік до нас приїздять місії МВФ, я нарахував чотири візити лише за другу половину 2019 року. Кожен раз вони кажуть одне й те саме - незалежність НБУ. Незалежність НБУ. Незалежність НБУ ВІД КОЛОМОЙСЬКОГО.
Кожен раз їм відповідають, що ми на все згодні, дайте грошей, повірте нам, подивіться в очі, як ці очі можуть брехати.
Кожен раз МВФ на це каже, що він не вперше працює з вождями туземних країн, тому утром виконання зобов'язань - вєчєром дєньгі.
Кожен раз після цих перемовин ми виходимо на подвір'я з обличчям тріумфаторів та заявляємо, що перемовини пройшли плідно та потужно.
Цей цирк продовжується протягом всього терміну президентства Зеленського. За цей час ми створили штаб спротиву падінню промислового виробництва, змінили Гончарука на Шмигаля і отримали вперше за багато років падіння ВВП. Багато зроблено, не зроблено лише одного - не виконано вимоги МВФ.
І от тепер Зеленський попросив збільшити обсяги траншів, які Україна отримує від МВФ, у зв'язку з коронавірусом.
ВОВА, ТАК ВІСІМ ГРИВЕНЬ НА МЕТРО - ЦЕ ВЖЕ БІЛЬШЕ, НІЖ УКРАЇНА ОТРИМАЛА ВІД МВФ ЗА ВЕСЬ ТЕРМІН ТВОГО МУДРОГО КЕРІВНИЦТВА.
Коломойського прибери, і все. Коронавірус в усьому світі, а Коломойський лише у тебе.
Не треба думати, що МВФ якимось чином над нами зглянеться, тому що ми дуже красиво можемо плазувати навколішки. Не треба думати, що МВФ нам допоможе, тому що не можуть же вони допустити, щоб ми тут з голоду померли.
Не допоможе. В світі дуже багато країн, де люди голодують та вмирають. Вмирати та голодувати - це нормально. Це не впливає на перебіг перемовин. Коломойського приберіть, і не будете голодувати. Не хочете - значить хочете голодувати. Ваш вибір.
8 месяцев, Карл!
Никаких парадоксов нет.
Их у нас 73%.
«Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. Мы готовы к сложным вызовам, которые ожидают нас следующие несколько лет», - добавил премьер-министр.
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Кто барыжит на болезнях?
Кто барыжит на масках?
Кто барыжит на тестах?
Кто скрывал результаты тестов, что бы стало больше больных и что бы потом больше заработать?
Весна уже пришла. Когда начнут сажать ЗЕЛЕНЬ?
«Ливанцы - молодцы» - так отреагировал депутат на заявление Ливана об отказе обслуживать свои долги.
Дубинский фактически ретранслировал позицию олигарха Игоря Коломойского, который в интервью газете Financial Times еще в мае прошлого года посоветовал президенту отказаться от обслуживания долгов: «Мы должны поступить с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины», - заявил тогда он изданию.
Здесь вам не Ливан
Ситуация, в которой находится Украина существенно отличается от той, в которой оказался Ливан в преддверии объявления дефолта, уверен финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив. Ведь соотношение государственного долга к ВВП в Ливане было около 150%, в Украине - втрое меньше.
Но главное, что позитивны эффект от отказа обслуживать долг весьма сомнителен. Например, до объявления дефолта за 1 1507 ливанских фунтов, а после дефолта на черном рынке - уже 2400-2500. То есть, на 2/3 больше.
«Если бы подобным образом обвалилась национальная валюта в Украине, то за доллар у нас давали бы 40-41 грн», - уточняет Михаил Демкив. Кроме того, перед объявлением дефолта власти арестовали активы всех банков. Теперь владельцам депозитов их вклады возвращают небольшими частями.
Демкив также приводит пример Эквадора, которому особо не помогли сразу 8 дефолтов, объявленные в разное время. Сейчас страна, которая является крупнейшим экспортером бананов в мире и активно торгует нефтью, собирается вести переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. «Полезные дефолты» не сделали Эквадор богаче.
https://minfin.com.ua/2020/03/13/41836179/
«Единственная возможная причина для дефолта сейчас - это нежелание сотрудничать с МВФ. Почему? Потому что МВФ обижает Коломойского. И вот люди Коломойского постоянно предлагают нам попробовать дефолт на вкус. Другой причины нет. И не будет. Потому что объявлять дефолт в той ситуации, когда вы приняв ряд вполне разумных шагов можете его избежать, не является признаком здравого смысла», - написал он на своей фейсбук-странице.
Ответ один - программа МВФ. Только наличие программы может изменить ожидания. А потом и поддержать экономику. Когда страна в режиме уже реального времени получит удар от падения экспорта и невозможности финансировать свои долги. Каждый день, пока будет сохранятся неопределенность, будет стоить на движения курса (пока это было около 50 копеек в день) и сотен миллионов долларов резервов. Каждый день размышления на тему, может ли президент себе позволить принять закон, направленный против олигарха Коломойского, который является ключевым требованием МВФ, стоит нам всем очень дорого. И если есть сейчас причина для созыва внеочередной сессии парламента - то это именно принятие антиколомойского закона и публичное заверение, что Украина выполнит другие требования Фонда. От президента. Тогда это запустит механизм, тогда МВФ объявит, что скоро выделит транш. И тогда многие горячие головы успокоятся.
Автор: Сергей Фурса
Теги: МВФ
https://24tv.ua/ru/dollary_zakanchivajutsja_kto_spaset_ukrainu_n1299484
https://24tv.ua/ru/dollary_zakanchivajutsja_kto_spaset_ukrainu_n1299484